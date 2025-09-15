G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

China acuză SUA de „subminarea regulilor comerciale” după ce Trump a făcut…

Sursa foto: © Tanita Chunsiripongpann | Dreamstime.com

China acuză SUA de „subminarea regulilor comerciale” după ce Trump a făcut presiuni asupra ţărilor NATO să impună Beijingului tarife de 100%

Articole15 Sep 0 comentarii

Guvernul chinez a acuzat luni SUA de „subminarea gravă a regulilor comerciale internaţionale” după ce preşedintele american Donald Trump a cerut ţărilor NATO să impună tarife de 100% Chinei pentru ca Beijingul să facă presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că „acţiunile SUA constituie o intimidare unilaterală tipică şi o coerciţie economică”.

Lin a afirmat că comportamentul SUA „ameninţă securitatea şi stabilitatea lanţurilor industriale şi de aprovizionare globale”.

„Poziţia Chinei cu privire la criza ucraineană este consecventă: dialogul şi negocierea transparente sunt singura soluţie viabilă”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Lin a avertizat că, „dacă drepturile şi interesele legitime ale Chinei sunt subminate”, guvernul chinez „va riposta ferm şi va proteja ferm suveranitatea, securitatea şi interesele sale de dezvoltare”.

„China are o influenţă puternică asupra Rusiei, iar aceste tarife vamale puternice ar zdrobi această influenţă”, a declarat Trump pe reţelele de socializare. „Dacă NATO face ce spun eu, RĂZBOIUL se va încheia rapid şi toate acele vieţi vor fi salvate. Dacă nu, nu fac decât să-mi piardă timpul, pe lângă timpul, energia şi banii Americii”, a concluzionat el.

De la izbucnirea războiului din Ucraina, Beijingul a menţinut o poziţie ambiguă, cerând respectarea integrităţii teritoriale a ţărilor, inclusiv a Ucrainei, şi a „preocupărilor legitime” ale tuturor părţilor, referindu-se la Rusia, o ţară cu care şi-a aprofundat schimburile în ultimii ani.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

NATO este de facto în război cu Rusia, susține Kremlinul

Articole15 Sep • 149 vizualizări
0 comentarii

SUA şi Europa fac afaceri de miliarde de euro cu Rusia, în pofida sancţiunilor ( analiză Reuters)

Articole15 Sep • 556 vizualizări
0 comentarii

DOGE continuă concedierea funcţionarilor americani chiar şi după plecarea lui Elon Musk. Cine este cel care ia deciziile

Articole15 Sep • 455 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.