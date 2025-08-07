CFR Cluj, înfrângere la limită cu Sporting Braga în prima manșă a dublei din turul trei preliminar Europa League, scor 1-2

CFR Cluj a cedat în fața portughezilor de la Sporting Braga, joi seară, scor 1-2, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, în primul meci al dublei din al treilea tur preliminar Europa League.

Partida a debutat cu un moment de reculegere în memoria lui Jorge Costa, directorul sportiv și o legendă a celor de la FC Porto și fostul antrenor al echipei CFR Cluj. Jucătorii formației din Gruia au intrat pe teren purtând tricouri personalizate, care aveau imprimat portretul tehnicianului portughez.

Clujenii au început curajos partida, fiind echipa mai prezentă în ofensivă în startul de meci și cea care a avut o ocazie uriașă prin Nkololo, dar golul a venit în cealaltă poartă. O centrare pe jos în careu l-a găsit pe Fran Navarro într-o situație bună și i-a pus mingea perfect pentru șut lui Gorby, care nu l-a iertat pe Hindrich și a șutat plasat în plasa laterală (min. 17).

CFR a continuat să atace, iar încercările au dat roade. Louis Munteanu a încercat un șut din marginea careului, dar execuția a devenit mai mult o pasă după ce a fost deviată și l-a găsit pe Simyan liber în careu, îndeplinind o simplă formalitate (min. 30).

În a doua repriză Sporting Braga a ieșit mai decisă de la cabine și a înscris rapid. Același Gorby a reușit dubla în minutul 50, punându-și echipa din nou în avantaj.

După gol, echipele s-au neutralizat, iar singura fază controversată a părții secunde a fost atunci când Korenica a fost împins în careu de un adversar și clujenii au cerut lovitură de pedeapsă. Arbitrul Masiyev nu a dictat nimic, iar Dan Petrescu a văzut cartonașul galben în urma protestelor.

Returul va avea loc peste o săptămână, pe 14 august, pe Estádio Municipal de Braga din Portugalia, de la ora 21:30.

Câștigătoarea dublei manșe va juca în play-off-ul Europa League cu Lincoln Reds Imp (Gibraltar) sau FC Noah (Armenia), care au terminat la egalitate, 1-1, în primul meci. Echipa pierzătoare ar pica în play-off-ul Conference League, acolo unde ar urma să o întâlnească pe învingătoarea dintre BK Hacken (Suedia) și SK Brann (Norvegia).