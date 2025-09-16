Cetățenii maghiari pot călători în Statele Unite fără viză

Statutul Ungariei în cadrul programului de scutire de viză va fi restabilit în totalitate, întrucât Budapesta a luat măsuri pentru a reduce riscurile de securitate, scrie index.hu.

Potrivit ambasadei SUA la Budapesta, restricțiile introduse de administrația americană anterioară vor fi ridicate începând cu 30 septembrie, iar cetățenii maghiari vor avea acum acces extins la călătoriile între Statele Unite și Ungaria. Potrivit ministrului de externe Péter Szijjártó, această decizie va facilita mult călătoriile cetățenilor maghiari.

Kristi Noem, secretarul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), a anunțat marți că statutul Ungariei în Programul de scutire de vize (VWP) va fi restabilit în totalitate după ce țara a luat măsurile necesare pentru a aborda riscurile de securitate, potrivit unei declarații a ambasadei SUA la Budapesta.

Această decizie anulează restricțiile anterioare impuse cetățenilor maghiari, care le afectau călătoriile în cadrul VWP și utilizarea Sistemului electronic de autorizare a călătoriilor (ESTA).

La începutul anului 2021, DHS a revocat toate autorizațiile ESTA emise anterior pentru cetățenii maghiari născuți în afara Ungariei care dețin un pașaport maghiar și a respins, de asemenea, noile cereri ESTA din partea cetățenilor maghiari născuți în afara Ungariei. În august 2023, administrația Biden a redus perioada de valabilitate a ESTA pentru călătorii maghiari de la doi ani la un an și a limitat ESTA la o singură utilizare.

Întrucât guvernul maghiar a luat măsurile solicitate de guvernul SUA pentru a remedia deficiențele de securitate, restricțiile introduse de administrația anterioară au fost ridicate, iar cetățenii maghiari au acum acces extins la călătoriile între Statele Unite și Ungaria. Începând cu 30 septembrie 2025, maghiarii vor putea solicita un ESTA valabil pentru doi ani, care poate fi utilizat pentru intrări multiple.

„Statele Unite și Ungaria au un parteneriat puternic în domeniul securității, iar acest angajament se reflectă în măsurile luate de Ungaria pentru a îndeplini cerințele de securitate ale Programului de scutire de vize”, a declarat secretarul adjunct adjunct Tricia McLaughlin. „La fel ca președintele Donald Trump, prim-ministrul Viktor Orbán se angajează să asigure securitatea frontierelor țării sale și să controleze cine intră în țara sa”.

Prin protejarea frontierelor, țările fac întreaga lume mai sigură – și acest lucru trebuie recunoscut. Datorită eforturilor președintelui Donald Trump și secretarului Kristi Noem, DHS restabilește integritatea sistemului de imigrare.

Această decizie consolidează fiabilitatea programului VWP și promovează călătoriile în condiții de siguranță între Statele Unite și Ungaria. Numai țările care îndeplinesc cele mai stricte standarde de securitate vor beneficia de călătorii fără viză în Statele Unite.

Péter Szijjártó: Cetățenii maghiari pot călători din nou cu ușurință în Statele Unite

Începând cu 30 septembrie, Statele Unite vor ridica restricțiile programului de scutire de vize pentru toți cetățenii maghiari, ceea ce reprezintă o altă realizare semnificativă de la preluarea mandatului de către președintele Donald Trump, a anunțat marți, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe și comerțului.

Potrivit unei declarații a ministerului, ministrul a raportat că fostul președinte american Joe Biden și administrația sa considerau Ungaria un dușman, iar relațiile bilaterale ajunseseră la un punct critic, dar odată cu victoria lui Donald Trump, situația s-a schimbat radical și, de atunci, a început o epocă de aur în relațiile dintre cele două țări, a raportat MTI.

„Administrația Biden a făcut extrem de dificilă călătoria cetățenilor maghiari în Statele Unite, dar acum acest lucru s-a terminat. În urma consultărilor dintre cele două guverne, toți cetățenii maghiari vor fi reintegrați în programul de scutire de vize al SUA începând cu 30 septembrie”, a declarat ministrul.

„Aceasta înseamnă că cetățenii maghiari pot călători din nou în Statele Unite fără viză. Începând cu 30 septembrie, ESTA va fi din nou valabilă timp de doi ani, permițând tuturor cetățenilor maghiari intrări multiple în această perioadă”, a spus el.

Péter Szijjártó a subliniat că aceasta este o altă realizare semnificativă de la inaugurarea lui Donald Trump în ianuarie, pe lângă creșterea investițiilor americane în Ungaria și ridicarea sancțiunilor politice. „Cooperarea nu mai înseamnă ostilitate și lecții, ci prietenie, respect reciproc și cooperare eficientă”, a spus el.