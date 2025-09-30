CEO-ul Spotify, Daniel Ek, va demisiona din funcție / Ek a cofondat Spotify și a transformat compania într-un gigant al platformelor de streaming muzical

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Compania suedeză de streaming muzical Spotify a anunțat că directorul său executiv de lungă durată, Daniel Ek, va demisiona la sfârșitul acestui an, informează Politico. Ek va prelua funcția de președinte executiv începând cu luna ianuarie. Cei doi co-președinți actuali ai companiei, Gustav Söderström și Alex Norström, vor prelua conducerea în calitate de co-directori executivi ai uneia dintre cele mai puternice mărci tehnologice din Europa.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ek a cofondat Spotify și a transformat compania într-un gigant printre platformele destreaming, cu peste 696 de milioane de utilizatori și 276 de milioane de abonați în întreaga lume.

Fiind una dintre cele mai apreciate companii de tehnologie din Europa, Spotify a devenit, de asemenea, un actor relevant din punct de vedere politic la nivelul UE.

A condus o acțiune împotriva Apple, depunând o plângere împotriva presupusei utilizări abuzive de către firma americană a poziției sale dominante în distribuirea aplicațiilor de streaming muzical prin App Store. Acest lucru a determinat în cele din urmă Comisia să impună o amendă de 1,8 miliarde de euro companiei Apple în 2024. Ek s-a implicat în mod regulat în modul în care Bruxelles-ul a gestionat problemele antitrust.