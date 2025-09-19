Massive Attack își retrage muzica de pe Spotify pentru a protesta împotriva investiției CEO-ului Daniel Ek în domeniul IA militară

Massive Attack a devenit cea mai recentă formație – și prima de la o casă de discuri importantă – care și-a retras catalogul de pe Spotify, în semn de protest față de investiția fondatorului Daniel Ek de 600 de milioane de euro în compania militară de IA Helsing, potrivit The Guardian.

În iunie, firma de capital de risc a lui Ek, Prima Materia, a condus ultima rundă de finanțare a firmei de tehnologie de apărare. Software-ul Helsing utilizează tehnologia AI pentru a analiza datele senzorilor și ale sistemelor de arme de pe câmpurile de luptă, pentru a informa deciziile militare în timp real. De asemenea, produce propria sa dronă militară, HX-2. Ek este și președintele Helsing.

Trupa a făcut anunțul în același timp cu aderarea la o nouă inițiativă, No Music for Genocide, în cadrul căreia un grup de peste 400 de artiști și case de discuri își blochează muzica de pe serviciile de streaming din Israel.

Într-o declarație, trupa a spus:

Fără legătură cu această inițiativă și având în vedere investițiile semnificative (raportate) ale CEO-ului său într-o companie care produce drone militare și tehnologie AI integrată în avioane de luptă, Massive Attack a făcut o cerere separată casei noastre de discuri ca muzica noastră să fie eliminată de pe serviciul de streaming Spotify în toate teritoriile.

În opinia noastră, precedentul istoric al acțiunii eficiente a artiștilor în timpul apartheidului din Africa de Sud și apartheidul, crimele de război și genocidul comise în prezent de statul Israel fac ca campania No Music for Genocide să fie imperativă.

În cazul separat al Spotify, povara economică care a fost mult timp pusă pe umerii artiștilor este acum agravată de o povară morală și etică, prin care banii câștigați cu greu de fani și eforturile creative ale muzicienilor finanțează în cele din urmă tehnologii letale și distopice.

Ajunge, este mai mult decât suficient.

Există o altă cale posibilă”.

Un purtător de cuvânt al Spotify a declarat: „Spotify și Helsing sunt două companii complet separate.”

Acesta a adăugat că Helsing „nu este implicată în Gaza” și că eforturile sale „se concentrează pe apărarea Europei în Ucraina”.

Helsing a declarat într-un comunicat: „În prezent, observăm răspândirea de informații eronate potrivit cărora tehnologia Helsing este utilizată în zone de război, altele decât Ucraina. Acest lucru nu este corect.

„Tehnologia noastră este utilizată în țările europene numai pentru descurajare și apărare împotriva agresiunii ruse în Ucraina.”

Massive Attack se alătură grupului australian de psihedelic King Gizzard and the Lizard Wizard, grupului canadian de post-rock Godspeed You! Black Emperor, trupei americane Hotline TNT, grupului american alternativ Deerhoof și trupei din Manchester Wu Lyf în eliminarea muzicii lor de pe Spotify ca urmare a investiției lui Ek în Helsing.

Spre deosebire de aceste formații, Massive Attack nu va putea să-și găzduiască muzica pe platforma alternativă Bandcamp, care este disponibilă doar pentru formațiile de la case de discuri independente. După ce s-au mutat pe Bandcamp – și au făcut ca albumele lor să fie disponibile la prețul dorit de cumpărător, inclusiv 0 lire sterline – întregul catalog de 27 de albume al King Gizzard a ocupat primele 27 de locuri pe platformă.

Inițiativa No Music for Genocide include și artiști precum MJ Lenderman, Amyl and the Sniffers, Rina Sawayama, Jockstrap, KeiyaA, John Glacier, Erika de Casier, Smerz, Wednesday, Nourished by Time, Mike, Yaeji și Faye Webster. Artiștii implicați fie și-au modificat teritoriile de lansare, fie au cerut distribuitorului sau casei de discuri să blocheze geografic lansările lor.

Massive Attack a detaliat participarea sa într-o postare pe Instagram:

În 1991, flagelul violenței apartheidului a dispărut din Africa de Sud, ajutat de la distanță de boicoturi publice, proteste și retragerea lucrărilor artiștilor, muzicienilor și actorilor. Complicitatea cu acel stat era considerată inacceptabilă. În 2025, același lucru se aplică acum statului genocid al Israelului. Începând de astăzi, există un echivalent al campaniei @filmworkers4palestine (semnată de 4.500 de cineaști, actori, lucrători din industrie și instituții) pentru muzicieni – poate fi găsită la @nomusicforgenocide și susține cererile mai ample ale mișcării @bds.movement, care este în creștere. Facem apel la toți muzicienii să-și transforme tristețea, furia și contribuțiile artistice într-o acțiune coerentă, rezonabilă și vitală pentru a pune capăt iadului de nedescris prin care trec palestinienii oră după oră.

Massive Attack a format anterior un sindicat pentru artiști care își exprimă sprijinul pentru poporul palestinian alături de Brian Eno, Kneecap și Fontaines DC, pentru a proteja muzicienii de „amenințările cu tăcerea sau anularea carierei” din partea organizațiilor precum UK Lawyers for Israel (UKLFI), care l-a denunțat pe Bob Vylan la poliție pentru că a interpretat cântecul „moartea IDF” la Glastonbury.

Despre sindicat, Massive Attack a declarat pentru The Guardian: „Această acțiune colectivă are ca scop oferirea unui fel de solidaritate artiștilor care trăiesc zi de zi într-un genocid mediatic, dar care sunt îngrijorați să-și folosească platformele pentru a-și exprima oroarea față de acest lucru din cauza nivelului de cenzură din industria lor sau din partea unor organisme juridice externe foarte bine organizate, care îi terorizează pe ei și pe echipele lor de management cu acțiuni legale agresive. Intenția este clară și evidentă: să-i reducă la tăcere.”