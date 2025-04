Spotify introduce o nouă funcție în Marea Britanie pentru a conecta ascultătorii de streaming cu evenimente live

Platforma de bielte Skiddle, cu sediul în Marea Britanie, a încheiat un parteneriat cu gigantul de streaming muzical Spotify pentru a integra consumul de muzică digitală și participarea la evenimente live, transmite Music Business Worldwide.

Parteneriatul, anunțat miercuri (9 aprilie), permite utilizatorilor Spotify să descopere concerte, nopți de club și festivaluri cu artiștii lor preferați direct prin profilurile artiștilor. Prin noua funcție, fanii pot accesa fila „Evenimente” a platformei pentru a răsfoi spectacolele viitoare, a selecta datele și a cumpăra bilete prin platforma de bilete fără a părăsi Spotify.

„Echipa noastră a depus multă muncă pentru a da viață integrării Spotify, așa că este fantastic să o vedem acum live”, a declarat Duncan King, șeful Festivalului și Parteneriatelor Skiddle. „Această colaborare deschide un nou canal de marketing interesant pentru promotorii noștri parteneri, legând perfect platforma intuitivă a Skiddle cu fanii muzicii foarte angajați pe Spotify.”

Pentru organizatorii de evenimente, integrarea va permite promotorilor să obțină o vizibilitate îmbunătățită și acces la audiențe neexploatate anterior, au declarat reprezentanții platformei,

Jon Ostrow, Head of Business Development and Live Music la Spotify, a declarat pentru Music Business Worldwide : „Ne imaginăm o lume în care niciun ascultător Spotify nu pierde un concert pentru că nu știa că se întâmplă. Parteneriatul nostru cu Skiddle ne aduce mai aproape de realizarea acestei viziuni, asigurându-ne că fanii muzicii live din Marea Britanie pot descoperi mai multe concerte locale pe Spotify în funcții precum noul nostru playlist Concerts Near You.”

Integrarea vine pe măsură ce companiile din sectorul tehnologiei valorifică din ce în ce mai mult parteneriatele pentru a oferi mai multe experiențe pentru consumatori. Integrarea Skiddle-Spotify se alătură parteneriatelor existente pe care Skiddle le-a stabilit cu platformele de descoperire a concertelor Songkick și Bandsintown.

„Acesta este doar începutul – primul dintre numeroasele parteneriate tehnologice menite să îi ajute pe promotorii noștri să vândă mai multe bilete, făcând în același timp mai ușor ca niciodată pentru fani să descopere și să rezerve concertele pe care le iubesc”, a declarat King.

„Suntem deja integrați cu Songkick și Bandsintown și continuăm să ne extindem rețeaua de integrări pentru a ne asigura că evenimentele listate pe Skiddle sunt vizibile în mai multe locuri, pentru mai mulți oameni, la momentul potrivit.”

Pentru Spotify, parteneriatul este cel mai recent din eforturile sale de a oferi mai multe experiențe ascultătorilor. Gigantul de streaming și-a extins ofertele legate de concerte în ultimii ani.

În 2020, Spotify s-a asociat cu aplicația de descoperire a concertelor Songkick, al cărei serviciu de descoperire a concertelor a fost achiziționat de Warner Music Group în 2017, pentru a lansa o funcție de listare a evenimentelor virtuale pe platforma sa.

În 2022, Spotify a lansat un nou flux „Evenimente live”, înlocuind funcția anterioară „Concert Hub”. În același an, compania a început să testeze vânzarea directă de bilete la concerte către fani prin intermediul unui site dedicat „Spotify Tickets”.

Cu toate acestea, Spotify a întâmpinat dificultăți în planurile sale de vânzare directă de bilete. În 2024, compania și-a redus propriile inițiative de vânzare a biletelor, concentrându-se pe integrarea cu companii terțe. Spotify a integrat listele Bandsintown în același an, în plus față de listele Ticketmaster, Eventbrite, Songkick și AXS existente pe platformă.

Între timp, președintele și CEO-ul Live Nation, Michael Rapino, a confirmat recent că societatea se află în discuții de ticketing cu Spotify, Apple și Amazon.

„Am lucrat cu toți trei [Spotify, Apple și Amazon], încercând să găsim un model care ar putea funcționa pentru noi și pentru ei, și [presupunem] că vorbesc și cu alții”, a declarat Rapino în februarie.

Bloomberg a raportat anterior că nivelul „Super Pro” al Spotify, mult așteptat, ar putea sosi în acest an, cu acces timpuriu la bilete la concerte ca una dintre ofertele sale, alături de funcții de remixare bazate pe AI și audio de calitate mai bună.