Spotify, afectat de o pană globală

Spotify a suferit o defecțiune la scară globală care împiedică utilizatorii să acceseze serviciul de streaming muzical, transmite BFM TV.

„Serverul se confruntă cu o eroare temporară și nu este în măsură să finalizeze solicitarea dumneavoastră”, precizează Spotify.

Pe X, Spotify raportează „unele probleme” și explică faptul că lucrează la rezolvarea acestora.

We’re aware of some issues right now and are checking them out!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) April 16, 2025