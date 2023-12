Cenzură, viață în exil și tentative de asasinare: Patru scriitori contemporani care nu au putut fi reduși la tăcere

Peste tot în lume, scriitorii sunt amenințați, arestați, torturați și chiar uciși, iar situația nu dă semne de oprire – DW prezintă poveștile a patru scriitori de succes care au fost cenzurați și persecutați de propriile guverne.

Salman Rushdie

În 1989, ayatollahul iranian Sayyid Khomeini a emis o fatwa împotriva scriitorului Salman Rushdie, susținând că romanul său „Versetele satanice” este blasfemic. Acesta a trăit în exil decenii întregi, iar la 32 de ani de la decretul liderului suprem al Iranului, a fost la un pas să-și piardă viața în urma unei tentative de asasinat. La 12 august 2022, renumitul autor a fost grav rănit într-un atac în New York, unde se pregătea să susțină o conferință.

Salman Rushdie a fost înjunghiat în repetate rânduri de un tânăr de 24 de ani, cetățean american de origine libaneză despre care autoritățile suspectează că ar fi simpatizant al Gărzilor Revoluționare Iraniene, scrie Sky News. Autorul și-a pierdut vederea în ochiul drept în urma atacului dar, în ciuda traumei suferite, nu și-a încetat activitatea.

În februarie 2023, autorul s-a declarat „norocos”, iar la mai puțin de o lună după aceea și-a publicat cea mai recentă carte, „Victory City”, pe care o terminase cu puțin timp înainte de atac, scrie Euronews.

Stella Nyanzi

Scriitoarea ugandeză Stella Nyanzi a fost încarcerată de două ori într-o închisoare de înaltă securitate, în timp ce familia ei a fost amenințată din cauza unei poezii pe care a scris-o insultându-l pe președintele Yoweri Museveni.

În 2020, la scurt timp după ce și-a încheiat sejurul de 16 luni la închisoarea Luzira, ea a declarat pentru The Guardian că încarcerarea a făcut-o „mai puternică, mai vulgară!”. Când era încă în închisoare, Nyanzi a lansat volumul „No roses from my mouth”, o colecție de 158 de poezii scrise după gratii.

Gioconda Belli

Președintele nicaraguan Daniel Ortega a revocat cetățenia scriitoarei Gioconda Belli, confiscându-i toate bunurile. Aceasta trăiește în exil, dar spune că va continua să scrie pentru a lupta împotriva unui regim nedrept.

Considerată unul dintre cei mai cunoscuți scriitori din America Latină, opera lui Belli a fost tradusă în peste 20 de limbi și include 15 colecții de poezie, opt romane și șapte cărți de eseuri, mărturii și povești pentru copii., scrie NBC News.

În mai, la doar câteva luni după ce și-a pierdut cetățenia, ea a câștigat Premiul ibero-merican de poezie Reina Sofia, atât pentru calitatea operei sale cât și pentru „valori precum demnitatea persoanei, lupta împotriva tiraniei și menținerea unei poziții coerente în orice moment”, potrivit lui Ricardo Rivero, rectorul Universității Salamanca din Spania, una din instituțiile care acordă premiul.

Dmitri Gluhovski

Dmitri Glukhovsky este un autor de romane distopice de succes. Cetățean rus, el trăiește în exil din Rusia de la începutul războiului din Ucraina. În vara acestui an, el a ajuns în atenția comunității internaționale când a primit o sentință de 8 ani pentru „răspândirea de informații false despre forțele armate ale Rusiei”, scrie Voice of America. Pentru că a condamnat războiul, a fost acuzat de a fi un „dușman al statului”, în baza unor noi legi adoptate în martie 2022, la scurt timp după începerea invaziei.