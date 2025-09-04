Cele patru moţiuni depuse de Opoziţie împotriva Guvernului Bolojan sunt citite în plenul comun al Parlamentului. Votul va fi duminică

Plenul comun al celor două Camere ale parlamentului s-a reunit, joi, pentru citirea celor patru moţiuni depuse de Opoziţie împotriva Guvernului Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale. Dezbaterea şi votul pe cele patru moţiuni a fost stabilit de Birourile reunite pentru duminică, transmite News.ro.

Moţiunile depuse de AUR, S.O.S România şi POT se intitulează: „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”, „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”, „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă” şi „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”.

”Acum, în Parlament, se citesc cele patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Românii sunt îngenuncheaţi, firmele româneşti sufocate, iar sănătatea distrusă. Coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR a ales abuzul, nu dezbaterea. A impus cinci legi majore într-o singură zi, fără vot parlamentar, transformând Parlamentul într-o anexă docilă a Guvernului”, a transmis AUR.

”Cerem demisia imediată a Guvernului Bolojan şi oprirea unui program care falimentează economia, umileşte statul, păstrează sinecurile şi condamnă pacienţii la suferinţă”, mai arată AUR într-o postare pe Facebook.