G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cele patru moţiuni depuse de Opoziţie împotriva Guvernului Bolojan sunt citite în…

george simion live, online
Sursa Foto: Facebook / George Simion

Cele patru moţiuni depuse de Opoziţie împotriva Guvernului Bolojan sunt citite în plenul comun al Parlamentului. Votul va fi duminică

Articole4 Sep 0 comentarii

Plenul comun al celor două Camere ale parlamentului s-a reunit, joi, pentru citirea celor patru moţiuni depuse de Opoziţie împotriva Guvernului Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale. Dezbaterea şi votul pe cele patru moţiuni a fost stabilit de Birourile reunite pentru duminică, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Moţiunile depuse de AUR, S.O.S România şi POT se intitulează: „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”, „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”, „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă” şi „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”.

”Acum, în Parlament, se citesc cele patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Românii sunt îngenuncheaţi, firmele româneşti sufocate, iar sănătatea distrusă. Coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR a ales abuzul, nu dezbaterea. A impus cinci legi majore într-o singură zi, fără vot parlamentar, transformând Parlamentul într-o anexă docilă a Guvernului”, a transmis AUR.

”Cerem demisia imediată a Guvernului Bolojan şi oprirea unui program care falimentează economia, umileşte statul, păstrează sinecurile şi condamnă pacienţii la suferinţă”, mai arată AUR într-o postare pe Facebook.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Partidul extremist AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul național și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală – proiect de lege

Articole3 Sep • 1.447 vizualizări
7 comentarii

Partidul extremist AUR a sesizat Comisia de la Veneţia şi Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) pe asumarea răspunderii Guvernului

Articole3 Sep • 2.794 vizualizări
0 comentarii

Bolojan: PNL va susţine integrarea observaţiilor preşedintelui în legea pentru combaterea antisemitismului, dacă sunt fezabile

Articole3 Sep • 251 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.