Cel puţin un mort şi opt răniţi în Vietnam după ce taifunul Kajiki atinge uscatul / Valuri de până la 9,5 metri înălţime în Golful Tonkin şi rafale de vânt de până la 130 de km/h

Taifunul Kajiki a atins luni uscatul, cu rafale de 130 de kilometri pe oră, în partea de centru-nord a Vietnamului, unde s-a soldat cu cel puţin un mort şi opt răniţi şi a antrenat evacuarea a zeci de mii de locuitori din zone de coastă, relatează AFP, transmite News.ro.

Kajiki – al cincilea taifun care loveşte această ţară din Asia de Sud-Est în acest an – a atins uscatul luni, către ora locală 15.00 (10.00, ora României), după ce a provocat valuri de până la 9,5 metri înălţime în Golful Tonkin.

Taifunul a atins uscatul cu rafale de vânt de 118 până la 130 de kilometri pe oră, potrivit Centrului Naţional de Previziuni Hidrometeorologice din Vietnam.

”Ploi vor continua azi (lun) şi mâine (marţi), iar din cauza acestor precipitaţii importante riscurile de inundaţii şi de revărsări violente sunt mari”, a avertizat directorul Centrului, Mai Van Khiem.

”Riscul inundaţiilor bruşte pe timpul nopţii este foarte mare, aşadar trebuie să rămânem într-o stare importantă de alertă”, a adăugat el.

Ministerul Agriculturii a anunţat cel puţin un mort şi opt răniţi.

Aproape 44.000 de persoane au fost evacuate din regiune, iar 16.000 de militari au fost mobilizaţi.

Aproximativ 325.500 de persoane din cinci provincii de coastă urmeau să fie evacuate, în continuare, către şcoli şi clădiri publice, au anunţat autorităţile.

Centrul oraşului de coastă Vinh (centru-nord) a fost inundat pe timpul nopţii.

Dimineaţa, străzile erau pustii, iar majoritatea magazinelor şi restaurantelor închise. Comercianţii şi locuitorii au protejat intrările cu saci de nisip.

Două aeroporturi interne au fost închise, iar 35 de zboruri au fost anulate, iar toate navele de pescuit aflate în drumul taifunului au fost chemate în porturi.

”N-am auzit nicodată despre un taifun de o amploare atât de mare în oraşul nostru”, a declarat Le Manh Tung, în vârstă de 66 de ani, la un stadion acoperit din Vinh, unde familii evacuate au mâncat orez lipicios la micul dejun.

”Îmi este puţin frică, dar trebuie să acceptăm, pentru că este narura. Nu putem face nimic”, a declarat el AFP, între cele câteva zeci de persoane instalate luni dimineaţa în acest loc de evacuare.

”În mod normal avem furtuni şi inundaţii, dar nicodată atât de puternice”, a declarat o femeie, Nguyen Thi Nhan, în vârstă de 52 de ani.

Însă furtuna urma să piardă din intensitate după ce a atins uscatul.

Centrul Comun de Alertă de Taifun a anunţat că aceste condiţii sugerează ”o tendinţă de slăbire pe măsură ce sistemul se apropie de platoul continental al Golfului Tonkin, unde căldura oceanică este mai slabă”.

Peste zece zboruri interne în Vietnam au fost anulate duminică.

În China, 20.000 de locuitori au fost evacuaţi de pe Insula Hainan, atunci când taifunul a trecut pe la coasta de sud a acesteia.

Peste 100 de persoane au murit sau au fost date dispărute în Vietnam din cauza unor catastrofe naturale în primele şapte luni ale lui 2025, potrivit Ministerului Agriculturii.

Pierderile economice au fost estimate la 21 de milioane de dolari.

Vietnamul a suferit pierderi în valoare de 3,3 miliarde de dolari în septembrie, din cauza taifunului Yagi, care a traversat nordul ţării şi s-a soldat cu sute de morţi.

Potrivit unor cercetători, modificările climatice cauzate de către om antrenează condiţii meteorologice tot mai intense şi mai imprevizibile, care cresc riscul inundaţiilor şi furtunilor, mai ales la Tropice.