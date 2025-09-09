Cehia se confruntă cu o creştere fără precedent a dezinformării care ar putea influenţa rezultatul alegerilor legislative

La mai puţin de o lună de alegerile legislative, Republica Cehă se confruntă cu o „creştere fără precedent” a dezinformării, parţial legată de Rusia, care ar putea „modifica rezultatele” scrutinului din 3 şi 4 octombrie, transmite agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Acesta a fost avertismentul transmis luni, de la Praga, de către politologul şi jurnalistul Vojtech Bohac, coautor al unei investigaţii recente realizate de „Voxpot”, o organizaţie de jurnalism de investigaţie specializată în analiza datelor.

Conform studiului, 16 site-uri web cehe care răspândesc ştiri false depăşesc principalele instituţii media din ţară în ceea ce priveşte volumul de producţie, cu peste 4.000 de articole pe lună, şi vor avea o influenţă asupra rezultatului alegerilor legislative.

Drept dovadă a acestei dezinformări, sunt citate unele naraţiuni de pe aceste site-uri, care susţin, de exemplu, că „pedofilii” conduc Bruxelles-ul, că Republica Cehă are un „guvern marionetă” controlat de Washington şi Berlin sau că „naziştii din Ucraina mănâncă copii”. Studiul observă totodată că acest tip de dezinformare este în conformitate cu propaganda Kremlinului.

Voxpot, finanţat prin abonamente private, a lucrat la această analiză big data în ultimele două luni, cartografiind istoria completă a 16 dintre principalele site-uri web cehe de dezinformare, cu un total de 360.000 de articole care acoperă o perioadă de peste 25 de ani.

Cercetarea, despre care au relatat mai multe instituţii media locale, a fost descrisă drept „cea mai extinsă analiză de date de până acum” pe această temă în Republica Cehă.

Aproximativ 10% din dezinformarea detectată pe site-urile studiate, dintre care unele există din 1999, reprezintă fie traduceri directe, fie link-uri către presupusa propagandă de stat rusă, adesea de la instituţii interzise în Uniunea Europeană după invazia Rusiei în Ucraina, cum ar fi Sputnik sau RT (Russia Today), potrivit cercetătorilor.

Astfel, site-urile încalcă sancţiunile UE, în timp ce „autorităţile cehe ezită să acţioneze de teama repercusiunilor politice, mai ales înainte de alegeri”, adaugă ei.

„Lipsa voinţei politice de a aplica legile împotriva dezinformării permite ca aceasta să prolifereze, creând o realitate alternativă care subminează încrederea în instituţiile democratice”, adaugă studiul.

„Canibali la porţi: Fanaticii verzi vor să ne mâncăm unii pe alţii!”; „Toxinele letale produse de grâul modificat genetic al lui Bill Gates” insinuează ideea că toată lumea este condamnată. „Să-i ardem pe ucraineni” sau „Să bombardăm Occidentul cu arme nucleare” sunt alte câteva exemple de titluri de dezinformare răspândite în Republica Cehă.

Bohac prezice că „partidele antisistem (SPD-ul de extremă dreapta şi alianţa comunistă Stacilo)” vor avea de câştigat de pe urma acestor ştiri false.

Aceste partide, potrivit politologului, sunt predispuse la agenda şi naraţiunile instituţiilor media ruse, a căror producţie este difuzată în ţara central-europeană prin site-uri precum „Zvedavec” (Curios), „Nova Republica”, al fostului ministru al sănătăţii şi europarlamentar Ivan David sau „Protiproud” (Contracurent) al lui Petr Hajek, un colaborator al fostului preşedinte Vaclav Klaus.