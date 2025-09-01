Cea mai recentă tactică de război a Rusiei: angajarea infractorilor locali

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În timp ce detectivii britanici studiau înregistrarea video de proastă calitate a depozitului în flăcări, la început nu aveau motive să creadă că se aflau în fața unei operațiuni secrete a serviciilor secrete ruse, scrie NBC News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Înregistrarea video din martie 2024, realizată în zona industrială Cromwell din estul Londrei, arăta doi bărbați mascați care turnau benzină în fața ușii depozitului, îi dădeau foc cu o cârpă aprinsă și apoi fugeau în noapte.

Faptul că depozitul aparținea unei companii ucrainene de logistică care transporta ajutoare umanitare și antene de internet prin satelit Starlink în Ucraina nu a trezit inițial nicio suspiciune.

Dar 10 zile mai târziu, când un depozit aparținând aceleiași companii a fost incendiat în capitala Spaniei, Madrid, detectivii și-au dat seama că era vorba de ceva mult mai grav decât un simplu caz de incendiu provocat.

Ancheta și urmărirea penală care au urmat au scos la iveală ceea ce oficialii occidentali au avertizat că este o tactică periculoasă a Rusiei: angajarea de infractori locali pentru a comite acte de sabotaj în toată Europa.

„Este relativ nou să vedem că se folosesc intermediari criminali în numele statelor străine”, a declarat în iulie comandantul Dominic Murphy, șeful unității de combatere a terorismului din cadrul Poliției Metropolitane din Londra, pentru postul britanic Sky News. „Am observat această tendință în ultimul an sau doi și sunt sigur că o vom vedea continuând să se dezvolte și în următorul an.”

În ultimul an, guvernele NATO au acuzat agențiile de informații ruse că recrutează de la distanță infractori și îi folosesc pentru a semăna haosul.

Numărul exact al atacurilor este dificil de cuantificat. Acuzațiile vizează țări precum Marea Britanie, Estonia, Republica Cehă și Polonia, unde, potrivit autorităților, Rusia a plătit un grup pentru a incendia cel mai mare centru comercial din țară în mai 2024.

Moscova neagă toate acuzațiile de sabotaj, inclusiv în cazul din Londra. „Rusia nu s-a angajat niciodată în activități de sabotaj împotriva Regatului Unit și nu are intenția de a face acest lucru”, a declarat Ambasada Rusiei în Regatul Unit într-un comunicat.

Calvin Bailey, membru britanic al Parlamentului care face parte din Comisia specială pentru apărare, a declarat că atacul de la Londra se încadrează într-un model în care agenții ruși au folosit aplicații criptate și criptomonede pentru a angaja infractori, încercând să-și mascheze propria implicare.

„Ei sunt motivați de bani, dar utilizarea Telegram și bitcoin creează o negare plauzibilă și le permite rușilor să păstreze distanța”, a declarat Bailey într-un interviu recent. „Acest lucru ascunde urmele, fie că este vorba de urme financiare sau de orice alte conexiuni.”

Potrivit procurorilor britanici, urmele care au dus la incendiul depozitului din estul Londrei au început în martie 2024, când un traficant de droguri britanic în vârstă de 21 de ani, pe nume Dylan Earl, a inițiat comunicări cu un cont anonim pe Telegram cu numele de utilizator „Privet Bot” și „Lucky Strike”.

Contul era administrat de un agent al Grupului Wagner, grupul de mercenari ruși care a luptat în Siria și Ucraina înainte de a lansa o revoltă de scurtă durată împotriva președintelui rus Vladimir Putin în iunie 2023, dar care a fost acum adus la ordine de Kremlin.

Earl și-a exprimat interesul de a se alătura Wagner ca mercenar, spunând: „Am nevoie de un nou început” după o viață de mici infracțiuni în Marea Britanie, potrivit documentelor publicate de procurori.

Însă coordonatorul rus i-a spus că Wagner avea alte planuri pentru el: să desfășoare operațiuni în Europa.

În sute de mesaje, coordonatorul rus i-a oferit tânărului criminal britanic atât bani, cât și încurajări ideologice pentru a incendia depozitul, ceea ce i-ar fi adus aproximativ 8.000 de dolari.

„Te voi face bogat. Și îți voi oferi lucruri pe care nimeni altcineva nu ți le poate oferi. Cetățenie. Pașapoarte. Totul”, a spus agentul rus într-un mesaj postat pe contul Privet Bot. În alt mesaj, agentul a spus: „Tu ești pumnalul nostru în Europa”.

Earl a fost, de asemenea, încurajat să adopte un stil de viață clandestin, urmărind serialul FX „The Americans” despre spionii KGB care operau sub acoperire în Statele Unite.

„Uite cum descriu Rusia. Dar tu vezi Marea Britanie și SUA”, a scris agentul. „Persoane fără adăpost peste tot. Droguri etc. Este o campanie de instigare la frică, frate. Vor să sperie oamenii”.

Earl știa că avea de-a face cu un agent Wagner, dar nu a renunțat.

La câteva săptămâni după primele mesaje, Earl recrutase un grup de tineri complici pentru a duce la îndeplinire atacul asupra depozitului. Potrivit procurorilor, doar unul dintre ei — Jake Reeves, în vârstă de 23 de ani — a înțeles că incendiau depozitul la ordinul rușilor.

Nici Earl, nici Reeves nu erau prezenți când incendiul a fost declanșat de Nii Kojo Mensah, 23 de ani, Jakeem Rose, 21 de ani, și Ugnius Asmena, 23 de ani, toți fiind condamnați pentru incendiu agravat. În schimb, ei au urmărit în direct incendiul pe FaceTime, prin intermediul lui Asmena.

Bărbații care au declanșat efectiv incendiul au crezut că era vorba doar de un act criminal – Earl nu le-a spus niciodată că acționau la ordinele Rusiei.

Detectivii britanici au intensificat căutările după ce și-au dat seama că aveau de-a face, cel mai probabil, cu o operațiune sponsorizată de statul rus care viza afacerile ucrainene. L-au arestat pe Earl la începutul lunii aprilie și, după ce i-au accesat telefonul, au stabilit rapid legătura lui cu grupul Wagner.

Earl și Reeves au pledat amândoi vinovați de incendiere agravată și de infracțiuni în conformitate cu legile britanice privind securitatea națională.

Nu există indicii că aceștia ar fi avut legături cu alte atacuri din Europa sau cu grupurile care le-au comis.

„Acest caz este un exemplu clar al unei organizații legate de statul rus care folosește „intermediari” – în acest caz, bărbați britanici – pentru a comite activități criminale foarte grave în această țară în numele său”, a declarat Murphy, șeful departamentului de combatere a terorismului al Poliției Metropolitane, într-o declarație după pronunțarea verdictului.

Atacurile criminale suspectate a fi susținute de Rusia în întreaga Europă sunt, de obicei, operațiuni de informații nesofisticate. Multe dintre comploturi, precum cel din Londra, implică incendii provocate.

În iunie, un columbian a fost condamnat la opt ani de închisoare în Republica Cehă după ce a fost găsit vinovat de incendierea unor autobuze în Praga. La fel ca Earl, și el a primit ordine de la un coordonator rus prin aplicația de mesagerie Telegram și i s-a cerut să se filmeze în timp ce provoca incendiul, potrivit autorităților cehe.

Acest tip de atac prezintă un risc relativ scăzut pentru Rusia, în comparație cu trimiterea propriilor agenți profesioniști într-o Europă din ce în ce mai ostilă.

Există însă dovezi că agentul rus care îl coordona pe Earl avea ambiții mai mari pentru grupul său de gangsteri britanici plătiți.

Poliția britanică a declarat că, la momentul arestării lor, aceștia începuseră deja operațiuni de supraveghere pentru următorul lor complot: răpirea unui disident rus pe nume Yevgeny Chichvarkin și incendierea restaurantului său Hide, premiat cu stele Michelin, situat într-unul dintre cele mai scumpe cartiere din Londra.