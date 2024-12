Ce este „Boala X” din Congo, care afectează copiii mici: Ipoteza pe care o iau în considerare cercetătorii, după analizele de laborator, duce spre malarie, agravată de alte boli

O boală care afectează preponderent copiii, identificată în Republica Democratică Congo, a atras atenția la nivel mondial. De la sfârșitul lunii octombrie, au fost raportate câteva sute de cazuri, cu efecte grave înregistrate predominant în rândul copiilor mai mici de cinci ani. Simptome precum febra, tusea și durerile corporale au dus la 31 de decese din 400 de cazuri, iar malnutriția severă cu care se luptă acea zonă a Africii a agravat criza. A fost inițial denumită drept Boala X (termen care este folosit pentru a denumi un agent patogen necunoscut, care poate provoca o epidemie la scară largă) sau simptomul febril acut. Cercetătorii au conturat însă o ipoteză: nu ar fi vorba despre o nouă boală ci despre una cunoscută, malaria, care acționează în combinație cu alții factori locali, care o agravează.

Înainte de a ajunge la această pistă, specialiștii au explorat diverse posibilități: boli endemice precum malaria (luată în calcul încă de la început), dar și infecții respiratorii precum pneumonia acută, gripa, COVID-19 și rujeola, scriu publicațiile specializate în subiecte medicale.

În ultimele zile, specialiștii sunt tot mai înclinați spre ipoteza că în Congo ar fi vorba despre malarie, cel mai probabil combinată cu alți factori sau agenți patogeni.

Analizele de laborator sugerează că boala identificată în Republica Democrată Congo ar putea fi malaria, deși autoritățile cred în continuare că mai sunt și alte bolii care au contribuit la mortalitatea ridicată, scrie DW.

Publicația scrie că directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmat că rezultatele primelor teste de laborator ale bolii au arătat prezența infecției transmise de țânțari.

„Din cele 12 probe inițiale colectate, 10 au fost pozitive pentru malarie, deși este posibil să fie implicată mai mult de o boală”, a declarat el în timpul unei conferințe de presă.

Până în prezent, Congo a înregistrat 416 cazuri de boală nediagnosticată. Au fost raportate cazuri severe în rândul persoanelor cu malnutriție severă, inclusiv 31 de decese, majoritatea copii.

Răspândirea bolii este concentrată în prezent în districtul Panzi din provincia Kwango, situat la aproximativ 700 de kilometri de capitala Kinshasa. Districtul Panzi este izolat, cu drumuri greu accesibile și infrastructură de sănătate aproape inexistentă.

Oficialii din domeniul sănătății spun că este foarte probabil ca boala să fie o boală deja cunoscută, mai degrabă decât una nouă, mai scrie DW.

În România, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a spus că ”primele concluzii pe care le-a tras această echipă (echipa OMS deplasată la fața locului – n,red.) au fost că este o afecţiune care are ca şi caracteristici febra la peste 90% dintre persoanele afectate, un sindrom respirator cu tuse, cu strănut”.

”Nu putem discuta de o alertă de sănătate care să pună pe jar autorităţile din alte ţări. Nu e niciun motiv să speriem populaţia din România” a spus el.

Ce este ”Boala X” și când se folosește acest termen

Termenul „boala X” se referă la un agent patogen ipotetic, necunoscut, cu potențialul de a provoca o epidemie sau o pandemie globală.

Deși multe epidemii locale, din zone precum Congo, generează alarme la nivel mondial, de multe ori acestea sunt cauzate de boli endemice în zone cu resurse insuficiente decât de noi agenți patogeni, scrie și The New York Academy of Science.

Bolile cunoscute, cum ar fi rujeola sau gripa, exacerbate de malnutriție sau de acoperirea slabă a vaccinării, sunt adesea responsabile de acestea.

„Boala X” este un termen utilizat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru a desemna o potențială pandemie globală cauzată de un agent patogen necunoscut.

Este o ipoteză teoretică, menită să sublinieze necesitatea pregătirii pentru apariția unor boli emergente care ar putea avea un impact devastator asupra sănătății publice, economiei și societății.

Termenul a fost introdus în 2018 ca parte a listei de priorități a OMS privind cercetarea și dezvoltarea bolilor care au potențial epidemic.

„Boala X” reprezintă o amenințare imprevizibilă, dar anticipată, apărută în urma mutațiilor, zoonozelor (boli transmise de la animale la oameni) sau a accidentelor biologice.

În secolul XXI, omenirea s-a confruntat cu mai multe boli virale emergente și re-emergente, inclusiv SARS-CoV-1, MERS și Zika, precum și cu cea mai recentă boală X, SARS-CoV-2, virusul responsabil pentru COVID-19.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ. G4Media