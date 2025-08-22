G4Media.ro
Au fost amendați primii fumători în Cluj / Au fost surprinși trăgând din țigară în loc nepermis

Au fost amendați primii fumători în Cluj / Au fost surprinși trăgând din țigară în loc nepermis / Primar: Perioada de avertisment s-a încheiat

Noile reguli privind fumatul în Cluj-Napoca au început să fie aplicate, anunță Cluj24. După o perioadă de avertismente, Poliția Locală a început să dea amenzi fumătorilor surprinși în locuri nepermise, a anunțat Emil Boc.

La Cluj-Napoca a fost interzis fumatul în parcuri și stațiile au autobuz, iar amenda este cuprinsă între 100 și 500 de lei.

Primarul Emil Boc a declarat că în urma controalelor recente, au fost aplicate 11 sancțiuni, în valore de 1.000 de lei.

”Amenzile au fost date în Parcul Opera, dar și în stațiile CTP de la Gară, din Piața Mărăști și de pe strada Traian Vuia… Controalele vor continua zilnic, iar perioada de avertisment s-a încheiat”, a declarat Emil Boc la Napoca Live.

Noile reguli, intrate în vigoare miercuri, 13 august, prevăd interzicerea fumatului de țigări clasice, dar și a celor electronice sau a tutunului încălzit, în toate stațiile de transport public, în parcurile publice și în bazele sportive aflate în proprietatea municipiului.

 

