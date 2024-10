Ce am văzut în prima săptămână de campanie la Ciolacu, Ciucă, Geoană, Lasconi și Simion

Cei cinci candidați relevanți la președinție au marcat evoluții diferite în prima săptămână de campanie, însă este mult prea devreme pentru concluzii. Mai sunt încă trei săptămâni până la primul tur din 24 noiembrie. Se pot întâmpla multe. Chiar dacă au explodat primele scandaluri, nimeni nu a scos încă la bătaie artileria grea. Fiecare păstrează un silver bullet, dacă îl are, pentru ultima săptămână, când impactul dezvăluirilor poate fi letal. Totuși, cum s-au mișcat Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Mircea Geoană, Elena Lasconi și George Simion? Ce este de reținut din acest debut de campanie care aliniază la start cei mai slabi, vulnerabili sau prost pregătiți politicieni dornici să ajungă președintele României din câți am văzut în ultimii 30 de ani?

Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, s-a văzut nevoit să ia distanță public de partidul extremist AUR și de George Simion. S-a angajat în scris că nu va guverna împreună cu acest partid. A mers până acolo încât a promis, miercuri seară, în timpul dezbaterii organizate de Antena 3, că mai bine își trimite partidul în opoziție decât să facă o majoritate cu AUR. Suplimentar, a anunțat că va solicita PSD să formalizeze decizia pentru a spulbera orice suspiciuni. Dacă marele partid va renunța într-adevăr la planul de a-l ajuta pe George Simion să intre în turul doi, pregătit minuțios de luni de zile, atunci nu mai este chiar atât de sigur că Marcel Ciolacu ajunge la Cotroceni. Din acest motiv, este posibil ca PSD să spună ceva public și să facă cu totul altceva în culise. Nimeni nu-i împiedică să-și vadă mai departe de plan, cu toate jurămintele și promisiunile lui Ciolacu.

Dar dacă PSD chiar a înțeles că nu poate să facă dintr-un partid extremist, anti-european și anti-occidental a doua forță politică a țării, atunci lucrurile se complică teribil pentru Marcel Ciolacu. În absența unui adversar-sperietoare ca George Simion în turul doi, șansele liderului PSD scad dramatic. Prestația lui Marcel Ciolacu la dezbaterea organizată de Antena 3 a fost lamentabilă. S-au văzut din nou toate golurile din CV sau găurile din covrig, după cum s-a exprimat plastic Mircea Badea. Am văzut un candidat pe punctul să cedeze sub presiune, epuizat, mult sub așteptări. O parte din marile lui vulnerabilități – afacerile nepotului, Nordis și Laura Vicol, au început să-l ajungă din urmă. Va fi tot mai dificil să le evite, chiar dacă până acum nimeni nu l-a întrebat de afacerile protejatei sale, Sorina Docuz. Tot mai greu de crezut că va putea duce după el la Cotroceni golurile sale atât de mari și vulnerabilitățile – chiar și mai mari.

Candidatul PNL, Nicolae Ciucă, a promis și el, tot la Antena 3, că nu va mai face alianță cu PSD, dar spune asta în timp ce liberalii săi guvernează bine-merci cu pesediștii lui Ciolacu. În orice caz, șansele sale de a intra în turul doi par în continuare mici, așa că nu mai prea contează ce semnează Ciucă. Liberalii nu se vor simți legați în niciun fel de angajamentele lui dacă pierde. Și-a mai îmbunătățit puțin imaginea după dezbaterea de la Antena 3, dar este neclar cât a fost spontaneitate și cât a fost ajutat. De notat un început timid de desprindere de președintele Klaus Iohannis și ceva mai mult curaj în atacuri la adresa liderului PSD. Relația dintre cei doi pare deteriorată în mod real, foarte probabil de la momentul în care Ciolacu și PSD au refuzat să susțină modificarea legii astfel încât președintele Iohannis să poată candida ca independent pe listele PNL.

Marea problemă a lui Nicolae Ciucă rămâne în continuare lipsa de charismă și talent politic, la care se adaugă desincronizarea de partid. Primarii nu se mobilizează cu toată forța dacă nu cred în liderul lor. Nici Ciucă nu face prea mari eforturi pentru a le stimula entuziasmul. Cu toate acestea, scorul mic din sondaje (în majoritatea e pe locul cinci, sub zece procente) ar putea crește puțin pe măsură ce mașinăria de partid se pune în mișcare. PNL este un partid mare, cu aleși locali, consilieri și clientelă aferentă. Insuficient, totuși. Ciucă este ca o ancoră înfiptă pe fundul mării care ține în loc tot PNL.

Singura sa șansă este ca unul sau mai mulți candidați care acum fragmentează voturile de dreapta să se retragă în favoarea sa. Doar așa poate spera să intre în turul doi. Altfel, pare imposibil să recupereze distanța mare față de adversari. Chiar dacă e greu de stabilit cine dintre Ciucă și Ciolacu vorbește mai prost, cine adoarme audiența mai repede sau cine se poticnește mai des în cuvinte, liderul PNL are un mic atu în fața liderului PSD. În afara scandalului de plagiat și al protecției din justiție, Ciucă nu vine cu atât de multe tinichele după el. În spatele său nu bolborosesc afaceri sulfuroase ca în cazul lui Ciolacu.

Mircea Geoană, așa-zis candidat independent, se confruntă cu primul scandal major de campanie. Acuzat că a apelat la serviciile unui consultant israelian controversat și la ferme de troli pentru a-și ataca adversarii pe internet, Geoană a negat vehement. Elena Lasconi l-a întrebat în timpul dezbaterii de la Antena 3 dacă s-a întâlnit cu Tal Hanan, suspectat că a influențat alegerile în 30 de țări cu ajutorul unor hackeri. Pozele publicate ulterior sunt neconcludente, dar scandalul a luat amploare după ce premierul Marcel Ciolacu a susținut la rândul său că Geoană lucrează cu ferme de troli.

Instituțiile statului s-au mobilizat pentru a verifica aceste acuzații, una dintre ele (DNSC) a anunțat deja că nu există nici o fabrică de troli în România. Indiferent ce vom afla, un lucru este cert: Mircea Geoană nu dispune de o infrastructură fizică de partid care să-l ajute în campanie, ci se bazează în primul rând pe infrastructura online. Or, este ușor de imaginat că această infrastructură, indiferent dacă este vorba de ferme de troli sau de consultanți legitimi, va fi o vreme paralizată de anchetele oficiale. Ciolacu a ridicat miza, anunțând că așteaptă un raport oficial de la AEP și de la Ministerul de Interne.

La orice dezbatere participă, Mircea Geoană reușește să proiecteze o imagine total diferită de contracandidații săi: vorbește bine, stăpânește temele mari, experiența sa în funcții importante se reflectă în prestația sa, chiar dacă pe fond nu spune mare lucru. Marea sa vulnerabilitate rămâne el însuși, capacitatea sa de a gafa în momente-cheie, de care pare să fie perfect conștient. Din acest motiv a și spus probabil, mai în glumă mai în serios, că se va închide în casă între cele două tururi dacă va ajunge în finală. Fără partid, fără infrastructură, cu resurse limitate și cu donatori tot mai sceptici că au pariat corect, este de așteptat ca Geoană să dispară încet de pe radar, să se confrunte cu un boicot mediatic tot mai puternic. Dispariția de pe radar echivalează, în mod normal, cu prăbușirea în sondaje. Vom vedea dacă așa se va întâmpla.

Candidata USR, Elena Lasconi, se comportă destul de curajos, dar a dovedit limite majore în înțelegerea modului în care funcționează instituțiile mari, a mecanismelor statale și a rolului președintelui. Cel mai clar s-au văzut limitele sale tot în interviul de la G4Media și în timpul dezbaterii de la Antena 3. De prea multe ori a spus că va învăța din mers și că va apela la specialiști acolo unde nu se pricepe. Or, Cotroceniul nu este totuși o școală pentru viitorii președinți, un fel de internat pentru politicieni întârziați, care vor să conducă o țară, dar nu știu exact cum să o facă. Nimeni nu pune la îndoială buna credință a doamnei Lasconi, dar, în afară de lozinci, nu poate spune nimic consistent.

Lipsa ei de substanță este tot mai vizibilă cu fiecare ieșire. În prima săptămână, a reușit să producă mai multă dezamăgire în loc de entuziasmul primelor apariții. Pe atunci nu se confruntase cu teme dificile. Pe măsură ce avansează în campanie, Lasconi pare tot mai conștientă de limitele sale. Tot ea a propus, marți, ca partidele de dreapta să stabilească un candidat unic la alegerile prezidențiale. Acest candidat unic ar urma să fie ales în urma unor sondaje realizate de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, pe post de arbitru și garant al corectitudinii. Lasconi a avansat chiar ideea retragerii sale din cursa pentru Cotroceni dacă s-ar plasa pe ultimul loc.

Este greu de imaginat acum că Nicolae Ciucă sau Elena Lasconi ar renunța înainte de primul tur în favoarea celuilalt. Partidul rămas fără candidat la prezidențiale riscă să fie drastic penalizat la parlamentare, intercalate între cele două tururi. Dar acest scenariu nu poate fi complet ignorat din moment ce a fost pus pe masă de către unul dintre candidați. Liberalii cu siguranță vor fi interesați să negocieze retragerea lui Ludovic Orban și a Elenei Lasconi în favoarea lui Nicolae Ciucă.

Candidatul AUR, George Simion, joacă mai departe cartea populismului și a victimizării, cu ajutor masiv de la România TV a fugarului Sebastian Ghiță. Antena 3 nu l-a invitat la dezbaterea principalilor candidați, chiar dacă mai multe sondaje îl dădeau la începutul campaniei pe locul doi, după Marcel Ciolacu. Greu de spus din ce motive. Posibil ca fondatorul Antenelor, Dan Voiculescu, să nu-i ierte atacul frontal lansat acum câteva săptămâni, când Simion l-a atacat în direct. Posibil să fie ceva mai mult.

În orice caz, Simion se comportă în continuare ca un politician anti-sistem, chiar dacă, în realitate, este un produs al sistemului. Pe liderul partidului extremist AUR, cu discurs anti-UE și anti-occidental, nu-l ajută însă situația din regiune. Mai multe țări din Europa de Est sunt deja sub o puternică influență rusească sau sunt pe muchie, ca Moldova. O analiză realizată de G4Media.ro arată cum influența Moscovei este în creștere în Bulgaria, Serbia, Ungaria și Slovacia. În acest context tulbure, ar fi un act de iresponsabilitate și un cadou făcut Rusiei ca PSD să acorde mai departe sprijin logistic și mediatic partidului extremist AUR.

Totuși, miza politică pentru Marcel Ciolacu este uriașă. Este greu de spus acum ce va alege între interesul personal și interesul general. Vom înțelege mai multe din monitorizarea aparițiilor lui Simion la România TV, dat fiind că fugarul Sebastian Ghiță cultivă relații apropiate, din interese politice și de business, cu liderul PSD.

În final, de notat calitatea dezbaterilor cu principalii candidați la prezidențiale, organizate de Antena 3. Parteneriatul cu CNN și experiența multor jurnaliști de acolo au ridicat dezbaterea electorală din România la alt nivel. Dezbaterile cu Elena Lasconi, Nicolae Ciucă, Mircea Geoană și cu Marcel Ciolacu au avut ceva din rețeta debate-urilor americane, cu întrebări incomode, capcane, emoție, teme lejere combinate cu substanță – una peste alta, un reality show politic reușit.

Poate că n-au atins toate temele cu adevărat importante în unele cazuri, poate că i-au tratat cu mănuși pe unii și i-au mitraliat pe alții, dar, în ansamblu, jurnaliștii Antena 3 și-au făcut datoria față de public și au oferit un produs editorial premium. Acest lucru se reflectă și în cifrele record de audiență înregistrate de Antena 3 pe durata celor patru dezbateri. Au setat singuri un standard, în contrast puternic față de unele emisiuni de până acum.