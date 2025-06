Ce afaceri are în România noul șef al Centrului de Analiză a Informațiilor din SUA/ Nicholas Kass a înființat la începutul anului o firmă de consultanță în București/Soția sa oferă servicii de coaching și psihologie pentru expați la o clinică din Pipera

Fostul oficial de carieră din serviciile de informații, Nicholas Kass, propus președinte interimar al Centrului de Analiză a Infomațiilor din SUA, a înființat, în ianuarie 2025, într-un apartament din Sectorul 3 al Municipiului București, firma Mystikos SRL cu obiect de activitate ”consultanță pentru afaceri și manegement”, după cum rezultă din din datele publicate de Registrul Comerțului, consultate de G4Media.ro

Kass este unic asociat și administrator. Domiciliul declarat de Kass la momentul fondării societății este într-o casă din Tunari-Ilfov unde locuiește și soția sa, Constantina. Și ea a înființat o firmă în România, în noiembrie 2023: Golden Insight SRL, obiect de activitate ”alte forme de învățământ”.

Date disponibile pe site-ul unei clinici din Pipera unde profesează și pe al societății pe care o deține https://www.goldeninsightcoaching.com/ indică faptul că femeia este psiholog și oferă servicii de terapie și coaching pentru expații care lucrează în țara noastră. Pe site-ul Ministerului Finanțelor sunt disponibile datele financare ale Golden Insight doar pe anul 2024: 9.511 lei cifră de afaceri și pierderi nete de 8.006 lei.

Potrivit unei informații de pe unul dintre cele două conturi de Facebook pe care le deține, Constantina Kass s-a mutat în București pe 15 august 2021. ”Doamna Kass nu se află în țară, este în concediu până în luna august. Ea oferă servicii doar în limba engleză”, ne-a spus o angajată a clinicii unde este colaborator.

Pe site-ul propriu, tarifele practicate de Kass sunt următoarele: Individual Therapy/Coaching/Testing Session (45 mintues): $200, Initial Intake Appointment for Therapy/Assessments (90 minutes): $275, 8 Week Group Session total price: $760, 16 Week Group Session total price: $1,400.

Potrivit paginii de Linkedin al lui Nicholas Kass consultate de G4Media.ro, acesta se prezintă cu următoarele funcții: ”Executive Director for International Corporate Affairs, Nawaf Salameh Family Office; former US diplomat, White House/National Security Council & Intelligence official; Senior Fellow, Center for the National Interest”. Nawaf Salameh este fondatorul Fondatorul Alexandrion Group din România. El a încetat din viaţă la data de 21 aprilie anul acesta, la vârsta de 59 de ani, anunţul fiind făcut de familia sa.

”Rolul meu principal este, în general, de a contribui la strategia noastră de expansiune la nivel mondial. În acest scop, eu supraveghez comunicarea și activitățile strategice ale grupului Alexandrion şi ale Fundației Alexandrion, gestionez procesul de business intelligence, ofer suport pentru pătrunderea grupului pe noi piețe și ȋn noi medii. De asemenea, ȋi ofer consiliere strategică pentru o varietate de aspecte doctorului Nawaf Salameh, Președinte Fondator Alexandrion Group”, a declarat Nicholas Kass, într-un intr-un interviu acordat revistei Cariere în 2022.

Context

Fostul oficial de carieră din serviciile de informații Nicholas Kass preia funcția de președinte interimar al NIC, care a fost recent acuzat de politizare atât de democrați, cât și de republicani, a dezvăluit publicația Politico.

Potrivit sursei citate, directorul Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a numit un fost spion cu experiență și susținător vocal al președintelui Donald Trump pentru a conduce un centru de analiză care a fost afectat în ultimele luni de acuzații de politizare din partea ambelor partide, potrivit a trei persoane care au cunoștință despre această mișcare.

Numirea lui Nicholas Kass în funcția de președinte interimar al Consiliului Național de Informații (NIC) este cel mai recent semn că Gabbard încearcă să exercite un control mai mare asupra influentului grup de evaluare a informațiilor, care analizează problemele majore de securitate națională la cererea înalților oficiali americani. Deși NIC s-a mândrit mult timp cu faptul că funcționează independent de politică, în ultimele luni a fost aruncat într-o luptă politică murdară, pe care numirea lui Kass s-ar putea să nu o potolească prea mult.

Politico: Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, numește un aliat al lui Trump și critic al „deep state” în fruntea Centrului de Analiză a Informațiilor / Care este legătura lui Nicholas Kass cu România