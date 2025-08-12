Doi români, arestați pe aeroportul din Palermo / Aveau în bagaje 4.000 de pachete de țigări / Au ajuns în Italia din Turcia

Doi români, de 26 și 29 de ani au fost arestați pe Aeroportul Falcone Borsellino din Palermo, după ce în bagajele lor au fost găsite aproximativ 4.000 de pachete de țigări, scrie Palermo Today.

După opriri intermediare la Roma și în Turcia, cei doi au ajuns la Palermo transportând aproape 64 de kilograme de tutun prelucrat. La finalul controalelor, efectuate de Guardia di Finanza și de personalul Adm, ambii au fost duși în arest, scrie ziarul italian.

Controlul a fost efectuat de finanțiștii Comandamentului Provincial, cu sprijinul personalului Agenției Vamale și a Monopolurilor, care au observat doi tineri cu o atitudine suspectă. Când au fost întrebați, cei doi ar fi furnizat „declarații contradictorii cu privire la motivul călătoriei și la destinația finală”.

Ceea ce a sporit și mai mult suspiciunea militarilor și personalului Adm a fost traseul urmat de cei doi, care plecaseră din Turcia, făcuseră o escală la Roma și aterizaseră pe aeroportul din Palermo. La sfârșitul percheziției, au fost confiscate aproape 4 000 de pachete de țigări.

Cei doi români au fost apoi identificați și arestați în flagrant delict sub acuzația de trafic de produse din tutun. Ambii au fost încătușați și duși în celulele închisorii Pagliarelli, unde vor rămâne până la noi ordine din partea autorităților judiciare.

În ultimele luni, au avut loc mai multe capturi și arestări de curieri.

În urmă cu câteva săptămâni, autoritățile italiene au reușit să identifice două fabrici de țigări în Apulia. Una era la Stornara, în zona Foggia, unde exista o fabrică în valoare de peste un milion de euro, iar cealaltă era la Andria.