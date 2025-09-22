EXCLUSIV În plină austeritate, petrecere de ziua lui George Simion în local de lux din centrul Bucureștiului cu miei la proțap

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul extremist George Simion și-a serbat duminică seară ziua de naștere într-un local de lux din centrul Bucureștiului deținut de Mohammad Murad, afacerist din Constanța și parlamentar AUR. Invitații la petrecere au fost trimise atât de soția lui George Simion, cât și de o membră AUR care se ocupă de organizarea de evenimente interne, după cum au declarat pentru G4Media participanți la petrecere. La eveniment, invitații au fost întâmpinați cu miei la proțap. Concomitent cu petrecerea lui Simion a avut loc și deschiderea clubului antreprenorilor români.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

George Simion a ajuns la petrecere împreună cu soția sa în jurul orei 17.45, potrivit reporterului G4Media care i-a văzut intrând la localul Casa Lido by Murad amplasat pe Bulevardul Magheru din centrul Bucureștiului.

Întrebat de G4Media despre petrecerea de lux și fondurile cu care a plătit evenimentul, Simion a negat că și-a serbat ziua la Casa Lido și a susținut că a fost la sediul partidului, deși petrecerea a fost confirmată pentru G4Media de Mohammad Murad, iar un parlamentar AUR a postat pe rețelele sociale fotografii cu Simion la Casa Lido.

Liderul partidului extremist George Simion a avut în ultimele luni mai multe ieșiri în care a acuzat guvernul de ”risipă” și că românii trăiesc în sărăcie.

”Vă invit cu drag duminică începând cu orele 18.00 la ziua de naștere a soțului meu, George Simion. Petrecerea va marca li inaugurarea Clubului Antreprenorilor Români – o inițiativă AUR de sprijinire a mediului privat. Locația: Casa Lido by Murad, strada CA Rosetti nr. 13. Fiecare dintre voi are posibilitatea să aducă alături maximum doi antreprenori interesați să se alăture clubului. Atenție: sub nici o formă nu se primesc cadouri pentru sărbătorit. Cei care doresc să ofere un dar pot să contribuie la fața locului în sprijinul comunității din Broșteni” – acesta este mesajul transmis de soția lui George Simion către invitați.

Mirela Irindea, membră AUR și fostă candidată la alegeri din partea partidului extremist, a transmis și ea intern un mesaj: ”Am onoarea să vă trimit din partea domnului George Simion următoarea invitație: Duminică e ziua mea. Începând cu ora 18.00 vă invit la o petrecere care va inaugura și Clubul Antreprenorilor Români (Casa Lido by Murad, strada CA Rosetti nr. 13), inițiativă a AUR de sprijinire a mediului privat”.

Mohammad Murad, patronul localului de lux, a confirmat pentru reporterul G4Media existența petrecerii, dar nu vrut să spună cine a plătit. ”Suntem prieteni (cu George Simion – n.red) și nu vreau să existe discuții. Are un contract. Având în vedere că e și așa… a primit un preț mai special”, a declarat pentru G4Media deputatul AUR Murad. El a cerut ca reporterul G4Media să îi trimită un email pentru a-i da detalii contractului, dar nu a răspuns până la ora publicării articolului.

Deputatul AUR Silviu Gurlui a postat duminică noapte fotografii de la petrecerea de lux în care apare alături de George Simion,

”Sarbatorim un dublu eveniment. Inaugurarea Clubului Antreprenorilor Români (Casa Lido by Murad , Strada C. A. Rosetti 13) si ziua domnului Presedinte George Simion ! La multi ani!!!”, a scris Gurlui pe Facebook.

În ciuda probelor, inclusiv publice, că a fost la Casa Lido, George Simion nu a recunoscut organizarea petrecerii de ziua sa la localul deținut de Murad. ”„Ziua mea de naștere mi-o organizez cu colegii și familia la sediul partidului din bulevardul Iancu de Hunedoara nr.8A, avem mici și bere pe care le-am achiziționat din bani proprii. La Casa Lido are loc deschiderea Clubului Antreprenorilor Români”, a declarat George Simion pentru G4Media. El a refuzat să spună cu ce fonduri și-a organizat petrecerea de la Casa Lido.