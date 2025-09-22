VIDEO Dronele serviciilor secrete ucrainene distrug pentru prima dată în istorie două aeronave amfibii rusești Be-12 Chaika
Unitatea specială Prymary (Phantoms) a Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) a distrus două aeronave amfibii antisubmarin rusești Be-12 Chaika în largul peninsulei Crimeea, ocupată de Rusia, relatează cotidianul ucrainean Pravda.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Este pentru prima dată în istorie când un Be-12 a fost lovit. Avioanele amfibii Be-12 Chaika sunt echipate cu sisteme costisitoare pentru detectarea și combaterea submarinelor”, afirmă serviciile secrete ucrainene.
Pe lângă cele două avioane, unitatea specială a lovit și un alt elicopter multifuncțional rus Mi-8.
Conform informațiilor din surse deschise, Be-12 Chaika are o lungime de peste 30 de metri și o anvergură a aripilor de 29,84 metri. Viteza maximă de zbor este de 530 km/h. Avionul a efectuat primul zbor în toamna anului 1960.
Pe 21 septembrie, unitatea specială Prymary a afirmat că a distrus trei elicoptere Mi-8 și un sistem radar rus în Crimeea.
Înainte de aceasta, forțele speciale ale serviciilor secrete ucrainene au distrus un sistem rus de rachete sol-aer 9K317M Buk-M3 în teritoriul ocupat temporar din regiunea Zaporijia. Valoarea acestuia variază între 40 și 50 de milioane de dolari americani.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
„Nicio greșeală” – Macron acuză Rusia că testează în mod deliberat NATO și solicită acțiuni „colective”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.