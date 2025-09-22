VIDEO Dronele serviciilor secrete ucrainene distrug pentru prima dată în istorie două aeronave amfibii rusești Be-12 Chaika

Unitatea specială Prymary (Phantoms) a Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) a distrus două aeronave amfibii antisubmarin rusești Be-12 Chaika în largul peninsulei Crimeea, ocupată de Rusia, relatează cotidianul ucrainean Pravda.

„Este pentru prima dată în istorie când un Be-12 a fost lovit. Avioanele amfibii Be-12 Chaika sunt echipate cu sisteme costisitoare pentru detectarea și combaterea submarinelor”, afirmă serviciile secrete ucrainene.

Pe lângă cele două avioane, unitatea specială a lovit și un alt elicopter multifuncțional rus Mi-8.

Conform informațiilor din surse deschise, Be-12 Chaika are o lungime de peste 30 de metri și o anvergură a aripilor de 29,84 metri. Viteza maximă de zbor este de 530 km/h. Avionul a efectuat primul zbor în toamna anului 1960.

Pe 21 septembrie, unitatea specială Prymary a afirmat că a distrus trei elicoptere Mi-8 și un sistem radar rus în Crimeea.

Înainte de aceasta, forțele speciale ale serviciilor secrete ucrainene au distrus un sistem rus de rachete sol-aer 9K317M Buk-M3 în teritoriul ocupat temporar din regiunea Zaporijia. Valoarea acestuia variază între 40 și 50 de milioane de dolari americani.