scoala elevi scolari an scolar septembrie 2025
sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

An școlar 2025-2026. Calendar cu zilele libere din noul contract colectiv de muncă al profesorilor și sărbătorile legale

În anul școlar 2025-2026, profesorii și elevii vor avea zile libere în sărbătorile legale, aceleași ca pentru toți angajații, conform Codului Muncii și în anumite zile prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivelul învățământului din 2025. În aceste zile nu se fac cursuri, scrie Edupedu.ro.

Elevii și copiii de grădiniță au început anul școlar 2025-2026 pe 8 septembrie, potrivit structurii anului școlar, aprobată prin ordinul nr. 3.463 din 4 martie 2025. Cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026 și vor fi în total 36 de săptămâni de școală​.

Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri, organizat pe module/intervale de cursuri, la fel ca anul școlar anterior. Sunt 5 module, despărțite de 5 vacanțe.

