USR București îl nominalizează pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei

Articole21 Sep • 415 vizualizări 1 comentariu

Uniunea Salvați România (USR) filiala București a anunțat, duminică, într-un comunicat de presă, nominalizarea lui Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei.

„Andrei Nistor este antreprenor din 2007, obișnuit să construiască proiecte de la zero și să le dezvolte cu perseverență și creativitate. În plan politic, Andrei Nistor s-a alăturat USR în 2016, convins că politica poate fi făcută altfel, cu oameni cinstiți și dedicați. A condus filiala locală Popești-Leordeni, iar ulterior filiala județeană USR Ilfov între 2019 și 2025. Din 2020 este consilier local, unde s-a implicat constant pentru mai multă transparență, pentru modernizarea administrației și pentru o reprezentare autentică a comunității”, se arată în comunicat.

Nominalizarea sa pentru funcția de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. Mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului au buletin de București, muncesc în Capitală și își duc viața în cadrul acestei zone metropolitane unitare. Este momentul pentru un prefect care înțelege exact legătura administrativă București–Ilfov, iar experiența lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol, mai susține USR.

„Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii și un sprijin real pentru cetățeni, dar și un lider care să înțeleagă specificul regiunii București–Ilfov. Am construit proiecte de la zero în mediul privat și am demonstrat în administrația locală că pot aduce transparență și soluții moderne. Vreau să pun această experiență în slujba bucureștenilor și să contribui la o administrație mai eficientă, mai corectă și mai aproape de oameni”, a declarat Andrei Nistor, citat în comunicat.

1 comentariu

  1. La popești leordeni!? Ha. Pai la ce dezastru e în orășelul ala nu înțeleg ce îl recomanda…

