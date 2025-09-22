Ousmane Dembele este câștigătorul Balonului de Aur 2025 / Lamine Yamal pe locul secund, Vitinha completează podiumul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Jucătorul francez Ousmane Dembele, legitimat la clubul Paris Saint-Germain, este câștigătorul Balonului de Aur 2025, premiu decernat de France Football pe scena din Theatre du Chatelet, Paris.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Locul doi a fost ocupat de puștiul de 18 ani Lamine Yamal (Spania, FC Barcelona), în timp ce podiumul a fost completat de colegul câștigătorului de la PSG, mijlocașul Vitinha (Portugalia).

În continuarea topului

4. Mohamed Salah (Egipt, Liverpool)

5. Raphinha (Brazilia, Barcelona)

6. Kylian Mbappe (Franța, Real Madrid)

7. Cole Palmer (Anglia, Chelsea)

8. Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)

9. Nuno Mendes (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Știre în curs de actualizare.