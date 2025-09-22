G4Media.ro
Ousmane Dembele este câștigătorul Balonului de Aur 2025 / Lamine Yamal pe…

Atacantul echipei Paris Saint-Germain Ousmane Dembele este câștigătorul Balonului de Aur 2025
Sursa foto: Franck FIFE / AFP / Profimedia

Ousmane Dembele este câștigătorul Balonului de Aur 2025 / Lamine Yamal pe locul secund, Vitinha completează podiumul

Jucătorul francez Ousmane Dembele, legitimat la clubul Paris Saint-Germain, este câștigătorul Balonului de Aur 2025, premiu decernat de France Football pe scena din Theatre du Chatelet, Paris.

Locul doi a fost ocupat de puștiul de 18 ani Lamine Yamal (Spania, FC Barcelona), în timp ce podiumul a fost completat de colegul câștigătorului de la PSG, mijlocașul Vitinha (Portugalia).

În continuarea topului

4. Mohamed Salah (Egipt, Liverpool)

5. Raphinha (Brazilia, Barcelona)

6. Kylian Mbappe (Franța, Real Madrid)

7. Cole Palmer (Anglia, Chelsea)

8. Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)

9. Nuno Mendes (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Știre în curs de actualizare.

