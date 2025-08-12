Meteorit mai vechi decât Pământul, format în urmă cu aproape 4,5 mld ani, prăbuşit pe acoperişul unei case din Georgia (SUA) – cercetător

Un meteorit care a supravieţuit trecerii prin atmosfera terestră şi a făcut o gaură în acoperişul unei case din statul american Georgia în cea de-a doua parte a lunii iulie, ar putea fi mai vechi decât Pământul, conform unui cercetător de la Universitatea din Georgia, care a analizat fragmente din acest obiect cosmic, transmite marţi Space.com, transmite Agerpres.

Locuitorii din mai multe state americane din sud-estul SUA au putut observa la 26 iulie, în plină zi, o minge de foc pe cer, suficient de strălucitoare pentru a fi detectată şi de un satelit aflat pe orbită.

Meteoritul de dimensiuni reduse a făcut o gaură în acoperişul unei case din localitatea McDonough, Georgia, lovind podeaua la aproximativ 4 metri distanţă de un locatar norocos.

Aproximativ 23 de grame din meteoritul care s-a fragmentat au fost transportate la Universitatea din Georgia (UGA), unde au fost analizate de oamenii de ştiinţă.

„Acest meteorit are o lungă istorie înainte de a ajunge pe Pământ la McDonough, iar pentru a înţelege această istorie trebuie să analizăm fragmentele recuperate şi să determinăm din ce grup de asteroizi face parte”, conform lui Scott Harris, cercetător la UGA.

Despre meteoritul din McDonough se crede că face parte din clasa condritelor şi are un conţinut sărac în metale, fiind unul dintre cele mai vechi roci din Sistemul Solar pentru că s-a format probabil în urmă cu aproximativ 4,56 miliarde de ani, fiind potenţial puţin mai bătrân decât Pământul.

„Face parte dintr-un grup de asteroizi din principala centură de asteroizi dintre planetele Marte şi Jupiter şi probabil că este la rândul său un fragment dintr-un asteroid mai mare din care s-a desprins în urma unui impact acum aproximativ 470 de milioane de ani”, conform lui Scott Harris. Acest eveniment distructiv a plasat probabil asteroidul McDonough pe o orbită tangentă planetei noastre.

Scott Harris a anunţa că va publica un studiu cu privire la compoziţia detaliată a acestui meteorit. Fragmente din meteoritul McDonough vor fi, de asemenea, dispuse la Tellus Science Museum din Cartersville, Georgia.