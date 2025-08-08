Cazul Miley Cyrus: De ce renunță starul la milioanele de dolari din turnee pentru a-și proteja sănătatea mintală

Vestea a venit ca o lovitură pentru fanii cântăreței: Miley Cyrus nu își va prezenta în turneu noul album, Something Beautiful. Un album vizual care marchează revenirea ei în prim-plan și subliniază statutul ei de pop icon, la doi ani după ultimul ei mare single, Flowers, cea mai ascultată melodie din lume în 2023. „Mi-aș dori să am dorința de a pleca în turneu, dar nu am… este foarte greu să rămâi treaz când ești în turneu, este greu să-ți menții bunăstarea mentală”, a declarat ea în cadrul emisiunii Good Morning America, stârnind un val de reacții din partea fanilor împărțiți între empatia față de expunerea vulnerabilității artistei și consternarea de a nu o putea vedea în carne și oase, cu atât mai mult cu cât mulți dintre ei au fost copii în ultimul ei turneu și poate nu au văzut-o niciodată cântând live, scrie El Pais.

Ultimul turneu internațional al artistei originare din Tennessee – sau cel puțin unul comparabil cu cele ale unor vedete contemporane precum Taylor Swift, Dua Lipa și Beyoncé – a avut loc în 2014, era hiturilor provocatoare precum Wrecking Ball și We Can’t Stop.

“Abstinența este ca Dumnezeul meu. Am nevoie de ea, trăiesc pentru ea. Mi-a schimbat întreaga viață”, a declarat Cyrus într-un podcast în mai anul trecut, denunțând stigmatul cu care se confruntă chiar și starurile rock pentru că au eliminat alcoolul din rutina lor. „Ei cred că nu mai ești amuzant”, a remarcat ea. După ce a depășit dependența de alcool și marijuana, în urma unei afecțiuni a corzilor vocale care aproape că i-a compromis cariera – „să ai 21 de ani și să stai trează, să bei, să fumezi și să petreci după fiecare spectacol nu ajută”, a adăugat ea – cântăreața în vârstă de 32 de ani a decis să își transforme radical stilul de viață. Ea a renunțat la viața pe drumuri, care, pe lângă faptul că i-a fost familiară încă din copilăria ei (foarte scurtă), o consideră incompatibilă cu bunăstarea ei mentală și cu menținerea ego-ului sub control.

„Ai mii de oameni care țipă la tine. Simți toată acea dopamină și toată acea dragoste, dar ajungi să te prăbușești complet la sfârșitul spectacolului. Începi să te gândești că nu este suficient ca o singură persoană să te iubească. Trebuie să fie 10.000, trebuie să fie 80.000…”, a adăugat ea în interviu.

Departe de a fi o pasăre rară în industria muzicală, din ce în ce mai multe vedete aleg să renunțe la lumina reflectoarelor pentru liniștea studioului de înregistrări. Justin Bieber a dat vina pe epuizarea fizică și emoțională pentru anularea turneului său mondial 2023 Justice și nu a confirmat încă dacă își va promova noul album, Swag, în întreaga lume.

Un alt idol în rândul publicului tânăr, canadianul Shawn Mendes, a făcut același lucru în 2022, susținând că a trebuit să își prioritizeze bunăstarea emoțională. Lorde a preferat o serie de concerte în spații mai mici, deoarece stadioanele mari i s-au părut „copleșitoare”, iar Florence Welch de la Florence + The Machine a recunoscut că, deși totul în viața ei s-a îmbunătățit de când a renunțat la alcool, abstinența poate intensifica „sentimentul de singurătate în turnee”.

Cântărețul și compozitorul britanic Arlo Parks, fostul vocalist One Direction Zayn Malik și chiar actualul fenomen muzical Chappell Roan au refuzat să își prelungească turneele internaționale foarte căutate pentru a avea grijă de sănătatea lor mintală. Comentariile acestora la recenta decernare a premiilor Grammy au fost atât de răsunătoare încât chiar casa de discuri Universal a reacționat lansând o inițiativă pentru membrii industriei, oferind o echipă de psihiatri specializați și subvenții pentru acoperirea costurilor tratamentului. Pe lângă succesul modelului de rezidențe – precum cele ale lui Adele, U2 și Bruno Mars în Las Vegas sau Bad Bunny în Puerto Rico – megastaruri precum Beyoncé au optat pentru o strategie diferită: să lase publicul să vină să le vadă. Ultimul ei spectacol, Cowboy Carter Tour, s-a oprit doar în nouă orașe, însă săptămâna aceasta a depășit recordul absolut pentru un turneu country, depășind 400 de milioane de dolari.

Ryan Dombal, critic muzical pentru prestigioasa revistă Pitchfork, crede că există o mai mare conștientizare cu privire la problemele de sănătate mintală ale vedetelor pop. „Este pozitiv faptul că există mai puțină stigmatizare atunci când cineva decide să anuleze un turneu din motive de sănătate mintală, dar va exista întotdeauna presiune din partea industriei. Sunt miliarde în joc atunci când te gândești la întregul ecosistem al concertelor, precum și la locurile de muncă și veniturile oamenilor care lucrează în locații sau ca echipe de drum – oameni care nici măcar nu urcă pe scenă. Miley va fi bine. Ea este unul dintre cei mai faimoși muzicieni de pe planetă. Dar există mulți artiști mai mici care, probabil, au aceleași probleme cu turneele și cu abstinența ca și ea și care nu-și pot permite să nu facă turnee, deoarece în era streaming-ului, unde majoritatea câștigă foarte puțin din muzica înregistrată, turneele rămân principala lor sursă de venit.”

Dombal, de asemenea fondator al site-ului specializat Hearing Things, atribuie creșterea de neoprit a mega-concertelor penuriei de staruri globale: „Astăzi există mai puțini artiști de nivelul lui Justin Bieber, așa că industria îi stoarce la maximum: vor ca aceștia să plece în turnee cât mai mult posibil pentru a umple stadioane și a vinde bilete de sute de dolari. Dar acest lucru nu are întotdeauna sens, nici măcar pentru cele mai mari nume, care călătoresc cu jeturi private. Îmi amintește de cântecul lui Taylor Swift, I Can Do It With a Broken Heart, în care cântă despre faptul că trebuie să fie „pe fază” tot timpul, indiferent de cum se simte în interior. Taylor Swift o poate face. O mulțime de oameni nu pot”.

„Trebuie să înțelegeți că un turneu pentru un artist reprezintă un vârf de stres care durează multe zile și săptămâni. Este o muncă constantă în care se confruntă cu schimbări de oraș și de scenă, călătorii, odihnă limitată și expunere și evaluare constantă a performanței lor, cu critici atât din partea publicului, cât și a producătorilor. Acest lucru creează un asemenea nivel de anxietate încât este dificil de gestionat și de reglat”, explică psihologul Ángel Rull pentru acest ziar. Anxietatea, stresul, frica și regândirea valorii personale sunt unii dintre factorii care au un impact asupra sănătății mintale a celor care urcă pe scenă. O experiență care, potrivit specialistului, presupune o dualitate extrem de instabilă: „Ești singur, dar fără timp pentru tine; este alienant, dar accentul este mereu pe tine”. În cuvintele sale, sinceritatea lui Cyrus poate ajuta la deschiderea dezbaterii despre nevoia de autoîngrijire. „Întotdeauna au fost văzuți ca supraoameni, ca și cum nu ar fi avut dreptul să cedeze sau să se oprească. În zilele noastre, mulți artiști își întrerup turneele, își anulează concertele sau amână albumele pentru că nu se simt bine. Acest lucru nu înseamnă că se simțeau bine înainte, ci mai degrabă că acum acordă prioritate sănătății lor mintale. Acest lucru ne arată, pe de o parte, că sunt oameni și, pe de altă parte, că sănătatea mintală este fundamentală pentru viața unei persoane și necesită îngrijire și atenție specială”, conchide el.

Cu toate acestea, creșterea muzicii live nu pare pe cale să încetinească. În Spania, Asociația Promotorilor Muzicali califică veniturile din vânzarea de bilete pentru 2024 drept istorice, cu până la 725 de milioane de euro cheltuite pentru concerte.

„Dacă ne întoarcem la 2003, primul an din seria pentru care avem date, cifra veniturilor s-a multiplicat de șase ori, ceea ce ne dă o idee clară despre dimensiunea actuală a muzicii live și despre modul în care aceasta a reușit să devină o parte esențială a vieții culturale și sociale a țării noastre”, recunoaște Albert Salmerón, președintele asociației. Bruce Springsteen, Karol G, Luis Miguel și Taylor Swift la nivel internațional și Melendi, Estopa și Robe Iniesta la nivel național au bătut toate recordurile în Spania și au făcut din anul trecut unul „emblematic”.