Catedrala Notre Dame din Paris redevine cel mai vizitat monument al Franței…

Foto: Petru Clej

Catedrala Notre Dame din Paris redevine cel mai vizitat monument al Franței după redeschiderea ei la sfârșitul anului trecut

14 Aug

Potrivit cotidianului Le Figaro numărul cumulat al vizitatorilor a depășit șapte milioane și dacă se păstrează cadența medie de 35.000 de vizitatori pe zi atunci la sfârșitul lui 2025 celebra catedrală va ajunge la 12 milioane de vizitatori.

După incendiul din 15 aprilie 2019 care a devastat catedrala din Insula Cité din mijlocul Senei, locul unde acum două milenii a luat naștere Luteția, precursorul roman al Parisului, Notre Dame a suferit un proces imens de reconstrucție estimat la 700 de milioane de euro și s-a redeschis pentru public pe 16 decembrie 2024.

Monseniorul Olivier Ribadeau Dumas, rectorul catedralei estima că înainte de incendiu circa 11 milioane de persoane vizitau catedrala Notre Dame în fiecare an, potrivit unei declarații citate de Radio Notre Dame.

În perioada reconstrucției catedralei a cărei primă piatră de temelie a fost pusă pe 24 martie 1163, potrivit tradiției de însuși Papa Alexandru al III-lea, titlul de cel mai vizitat monument al Franței a revenit bazilicii Sacré-Cœur de pe colina Montmartre din norul Parisului cu 9 milioane de vizitatori în 2024, urmată de Muzeul Luvru cu 8,7 milioane, castelul Versailles cu 8, 4 milioane și Turneul Eiffel cu 6,3 milioane.

Foto: Petru Clej

Pe 20 de septembrie turnurile catedralei ei vor fi redeschise vizitării. Cu toate acestea, restaurarea sa rămâne neterminată. Mai sunt „încă aproape 140 de milioane de euro”, a declarat Philippe Jost, președintele instituției publice Rebâtir Notre-Dame de Paris, pentru La Tribune Dimanche. „Dar pentru a finaliza cât mai repede restaurarea completă a monumentului, […] ne mai lipsește cel puțin echivalentul acestei sume”, explică el.

