G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâna…

Titouan Leduc
Screenshot

VIDEO Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâna goală cel mai înalt zgârie-nori din UE, Varso Tower, la Varşovia

Articole27 Sep 0 comentarii

Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţie în timpul unei escaladări – cu mâna goală şi fără protecţie – a celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană (UE), la Varşovia, au constatat jurnalişti AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Varso Tower se ridică la 310 metri deasupra capitalei poloneze şi este cea mai înaltă clădire în UE.

Căţărătorul urban a fost reţinut pe acoperişului turnului, de 230 de metri înălţime, înainte să ajungă la o antenă de 80 de metri înălţime instalată pe turn.

După ce a fost arestat, deoarece ascensiunea era ilegală, el a fost condus încătuşat la mâini într-o maşină de poliţie.

În timpul ascensiunii, observată de zeci de trecători, pompierii au delimitat un perimetru de securitate şi au desfăşurat trei saltele mari de salvare.

”VICTORIA SAU MOATEA”

”Este un turn recent, care a fost construit în urmă cu puţin timp (…). Aş fi primul care trece peste el şi este un lucru destul de excitant, destul de palpitant”, a declarat Leduc într-un interviu acordat AFP înaintea ascensiunii.

”Până acum, cel mai înalt turn pe care m-am căţărat” în 2021 ”este Turnul Montparnasse, la Paris, care care 210 metri”, a declarat căţărătorul.

”În mintea mea, acolo nu am dreptul să greşesc. Este vorba despre a ajunge în vârf. Este vorba despre victorie sau moarte. Fie ajungi sus, fie cazi”, a declaart el înaontea de ascensiune.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin folosirea WhatsApp / La Giurgiu au fost semnalate mai multe tentative de înşelăciune / Au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale lor

Articole17 Sep • 944 vizualizări
0 comentarii

Un elev de 15 ani ar fi pălmuit o profesoară de la un colegiu din Constanța, după ce s-au certat / Femeia nu a vrut să îi fie acordate îngrijiri medicale şi a refuzat eliberarea unui ordin de protecţie / Poliţiştii fac cercetări

Articole15 Sep • 1.062 vizualizări
0 comentarii

Doi poliţişti au fost ucişi și alți doi au fost răniți într-o secţie de poliţie din apropiere de orașul turc Izmir / Un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat

Articole8 Sep 2025 • 263 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.