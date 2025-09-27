VIDEO Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat în timp ce escaladează cu mâna goală cel mai înalt zgârie-nori din UE, Varso Tower, la Varşovia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţie în timpul unei escaladări – cu mâna goală şi fără protecţie – a celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană (UE), la Varşovia, au constatat jurnalişti AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

🧗 Le grimpeur français Titouan Leduc, 24 ans, a été arrêté samedi par la police lors de l’escalade – à mains nues et sans protection – du plus haut gratte-ciel de l’Union européenne, à Varsovie ⤵️ pic.twitter.com/RN3JQG0RRO — Agence France-Presse (@afpfr) September 27, 2025

Varso Tower se ridică la 310 metri deasupra capitalei poloneze şi este cea mai înaltă clădire în UE.

Căţărătorul urban a fost reţinut pe acoperişului turnului, de 230 de metri înălţime, înainte să ajungă la o antenă de 80 de metri înălţime instalată pe turn.

După ce a fost arestat, deoarece ascensiunea era ilegală, el a fost condus încătuşat la mâini într-o maşină de poliţie.

În timpul ascensiunii, observată de zeci de trecători, pompierii au delimitat un perimetru de securitate şi au desfăşurat trei saltele mari de salvare.

”VICTORIA SAU MOATEA”

”Este un turn recent, care a fost construit în urmă cu puţin timp (…). Aş fi primul care trece peste el şi este un lucru destul de excitant, destul de palpitant”, a declarat Leduc într-un interviu acordat AFP înaintea ascensiunii.

”Până acum, cel mai înalt turn pe care m-am căţărat” în 2021 ”este Turnul Montparnasse, la Paris, care care 210 metri”, a declarat căţărătorul.

”În mintea mea, acolo nu am dreptul să greşesc. Este vorba despre a ajunge în vârf. Este vorba despre victorie sau moarte. Fie ajungi sus, fie cazi”, a declaart el înaontea de ascensiune.