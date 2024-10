Carlos Sainz (Ferrari), lider în al doilea antrenament liber al GP-ului Mexicului / George Russell, accident serios pe traseu

Pilotul Ferrari, Carlos Sainz, a fost cel mai rapid vineri seară în cea de-a doua sesiune de antrenamente libere din Marele Premiu al Mexicului, care a servit drept test pentru pneurile Pirelli. George Russell (Mercedes) a suferit un accident serios, informează L’Equipe.

Antrenamentele libere 2 din Marele Premiu al Mexicului nu au fost foarte utile pentru pregătirea cursei de weekend, fiind extinse la 90 de minute pentru testarea pneurilor prototip Pirelli, planificate pentru sezonul 2025. Echipele au fost astfel obligate să respecte un program stabilit de producătorul italian.

Max Verstappen (Red Bull) a reușit doar patru tururi din cauza unei probleme la motor. Însă, cea mai mare problemă l-a vizat pe George Russell (Mercedes), care a fost implicat într-un accident violent și a lovit un zid la viteză mare, ceea ce a dus la ridicarea steagului roșu. Britanicul, care stabilise cel mai bun timp în prima sesiune de antrenamente, a putut reveni în paddock după ce a fost dus la centrul medical pentru investigații suplimentare, ca măsură de precauție.

Good Sainz for Ferrari this weekend 👏

Carlos tops FP2, with just a thousandth between Oscar and Yuki behind 😁
#F1 #MexicoGP

