Loteria Română a înregistrat în primul semestru din 2025 un profit brut de 163,3 milioane lei / ”Compania a înregistrat o reducere de aproximativ un sfert din activitatea de videoloterie”

Loteria Română a obţinut în primul semestru din 2025 un profit brut de 163,3 milioane lei, în creştere cu 22,34% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (126,8 milioane lei), conform unui comunicat remis, miercuri, Agerpres, transmite Agerpres.

„Este important de menţionat că această performanţă a fost obţinută chiar şi în condiţiile în care în anul 2025 compania a înregistrat o reducere de aproximativ un sfert din activitatea de videoloterie, ca efect al modificărilor legislative din anul 2024, prin care se interzice exploatarea acestor terminale în localităţile cu mai puţin de 15.000 de locuitori”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, această evoluţie confirmă direcţia strategică a companiei: modernizare; digitalizare; consolidarea încrederii jucătorilor.

„Rezultatele financiare demonstrează că Loteria Română, în calitate de operator naţional şi companie de stat, poate fi un model de performanţă şi responsabilitate”, se subliniază în comunicat.