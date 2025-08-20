G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Loteria Română a înregistrat în primul semestru din 2025 un profit brut…

captura

Loteria Română a înregistrat în primul semestru din 2025 un profit brut de 163,3 milioane lei / ”Compania a înregistrat o reducere de aproximativ un sfert din activitatea de videoloterie”

Articole20 Aug 0 comentarii

Loteria Română a obţinut în primul semestru din 2025 un profit brut de 163,3 milioane lei, în creştere cu 22,34% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (126,8 milioane lei), conform unui comunicat remis, miercuri, Agerpres, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Este important de menţionat că această performanţă a fost obţinută chiar şi în condiţiile în care în anul 2025 compania a înregistrat o reducere de aproximativ un sfert din activitatea de videoloterie, ca efect al modificărilor legislative din anul 2024, prin care se interzice exploatarea acestor terminale în localităţile cu mai puţin de 15.000 de locuitori”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, această evoluţie confirmă direcţia strategică a companiei: modernizare; digitalizare; consolidarea încrederii jucătorilor.

„Rezultatele financiare demonstrează că Loteria Română, în calitate de operator naţional şi companie de stat, poate fi un model de performanţă şi responsabilitate”, se subliniază în comunicat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.