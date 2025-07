Caracatița de la Teheran: Păcăliți de propaganda islamistă – În interiorul infiltrării decenii a Iranului în Occident / Un jurnalist francez dezvăluie strategia secretă a regimului teocratic

Jurnalistul francez Jean-Marie Montali vorbește cu „Jerusalem Post” despre cartea sa și a lui Emmanuel Razavi despre rețelele de spionaj și influență ale Iranului în Franța și despre cum Occidentul a căzut pradă manipulării iraniene.

„Francezii sunt profund fascinați de revoluție, iar [fostul lider suprem al Iranului, Ruhollah] Khomeini este prezentat ca un revoluționar seducător”, a declarat jurnalistul francez Jean-Marie Montali pentru The Jerusalem Post, într-un interviu acordat săptămâna aceasta despre noua sa carte, „Caracatița de la Teheran: o investigație asupra rețelelor de spionaj și influență ale Iranului în Franța și în întreaga lume”.

Natura amețitoare a revoluției în mintea francezilor este probabil motivul pentru care mulți continuă să sprijine Iranul și în ziua de azi, a explicat el pentru Jerusalem Post.

Influența pe care regimul islamic o are asupra Franței și a restului lumii stă la baza noii cărți a lui Montali, scrisă în colaborare cu jurnalistul franco-iranian Emanuel Razavi. Cartea de investigație se bazează pe rapoarte de teren și interviuri realizate în ultimii trei ani în Orientul Mijlociu, Statele Unite și Europa.

Există multiple mărturii exclusive ale foștilor agenți de informații occidentali, iranieni care lucrează (sau au lucrat) în interiorul regimului și membri ai grupurilor de opoziție democratice și laice iraniene. Riscurile și miza unei astfel de investigații au însemnat că cei doi autori au fost nevoiți să lucreze discret.

Influența Iranului asupra Franței poate fi probabil elucidată de destinația aleasă de Ayatollahul Ruhollah Khomeini după exilarea sa de către șahul Iranului în 1978: Neauphle-le-Château, un orășel din regiunea Yvelines ]n apropiere de Paris. Cartea explică (p. 73) că, la o conferință de presă din 21 noiembrie a acelui an, președintele Franței Valéry Giscard d’Estaing, când a fost întrebat despre libertatea de exprimare de care se bucura Khomeini în Franța, a explicat că „[venise] în Franța în condiții legale și [se] stabilise nu ca refugiat politic, ci ca cetățean străin rezident în Franța”. Această trădare a persistat de-a lungul istoriei regimului, continuă cartea, fie că este vorba de strângerea de mână dintre Emmanuel Macron și așa-numitul „Măcelarul Teheranului” Ebrahim Raisi, fie de primirea călduroasă oferită de ministrul francez de externe Stéphane Séjourné omologului său Hossein Amir Abdollahian pe 23 ianuarie 2024, la misiunea diplomatică franceză din New York. Cu doar câteva ore mai devreme, Mohammed Ghobadiou, un coafor în vârstă de 23 de ani cu dizabilități mintale, fusese executat în Iran pentru proteste.

Ce își propune caracatița de la Teheran?

Coautorii Montali și Razavi se cunosc de aproape 30 de ani, întâlnindu-se când amândoi lucrau la Le Figaro (Montali a devenit ulterior redactor-șef), iar Razavi era reporter. Cei doi au devenit prieteni.

„[Razavi] este un adevărat specialist în Iran și Frăția Musulmană. Desigur, sunt foarte familiarizat cu munca sa, deoarece vorbim mult despre ea, iar acum doi sau trei ani am început această investigație, gândindu-ne că ar putea deveni o carte.” „Scopul Caracatiței de la Teheran este de a crește gradul de conștientizare a publicului”, a declarat Montali pentru Jerusalem Post, „în special în Franța, unde libertatea de exprimare poate fi exploatată de anumite grupuri mai radicale.

„În Franța, avem un fel de fascinație pentru dezbaterea intelectuală, schimbul de idei etc. Iar mișcările sau țările extremiste, teocrațiile, dictaturile teocratice pot exploata aceste defecte. Suntem un fel de victime în Franța ale propriului universalism, în numele libertății de opinie și de exprimare”, a spus el.

Totuși, unde se trage linie?

Aproape imediat după ce Israelul a atacat ținte iraniene pe 13 iunie, occidentalii de extremă stângă s-au unit cu protestatarii pro-palestinieni și islamiști pentru a scanda susținerea regimului islamic. La Londra, Paris și New York. Deci, de unde a venit această alianță improbabilă între două grupuri atât de incompatibile?

„În 1979, Yasser Arafat a fost primul lider important care l-a vizitat pe liderul suprem, Khomeini, iar în acel moment, cei doi au declarat că «Drumul spre Ierusalim trece prin Teheran».” „Aceasta este legătura dintre extrema stânga și mișcările islamiste”, a explicat Montali. „Aici a început teoria potcoavei – legătura dintre extrema stânga și mișcările islamiste. Aceasta a fost continuă din 1979.”

„Știți, în taberele de antrenament libaneze din Valea Beqaa, existau naționaliști palestinieni, islamiști, marxiști și mișcări revoluționare europene – separatiști precum cei basci și alții. Această continuă despre care vorbesc merge până în prezent, inclusiv evenimentele din 7 octombrie 2023.

„Pentru că 7 octombrie – auziți mulți oameni spunând că a fost o operațiune Hamas. Da, a fost o operațiune «Hamas». Dar a fost o acțiune coordonată condusă de Iran, care a implicat alte mișcări palestiniene, o alianță între marxism, naționalism și islamism. Și toate acestea se aliniază perfect cu ura pe care unii o au față de Israel.”

Un astfel de anti-israelism progresist a prins o influență deosebită asupra Franței, a continuat Montali, în mare parte datorită fascinației galilor pentru revoluție.

„În 1789, am fost primii revoluționari. Și am fost întotdeauna îndrăgostiți de figura revoluționarului. Este foarte romantic: David vs Goliat, săracii vs bogații și așa mai departe. Iar intelectualii noștri de stânga, cu pipa în mână și tot, i-au susținut întotdeauna pe acești revoluționari în numele antiimperialismului.”

„Am folosit tot felul de termeni frumoși pentru asta: decolonizarea cunoașterii, război asimetric etc. Toate acestea – ne atrag. Sunt foarte seducătoare.”

În perioada Revoluției Iraniene din 1979, exista o pierdere a moralului de către stânga în Franța. „Intelectualii de extremă stângă își pierduseră icoanele, deoarece revoluțiile marxiste s-au dovedit a fi eșecuri. Mao a fost un eșec. Castro a fost un eșec. Che Guevara a fost un eșec.” Dar s-a născut un nou idol: „Deodată, apare un nou «Guevara» – dar la Teheran, purtând un turban. Și acest om fusese în exil în Franța timp de 112 zile. Avea aspectul unui bătrân înțelept, carismatic și așa mai departe. Era foarte seducător.”

Montali se întreba dacă, dacă intelectualii l-ar fi înțeles cu adevărat pe Khomeini înainte ca acesta să preia puterea, l-ar fi susținut. „Dar, pe de altă parte”, a spus el, „chiar și astăzi, intelectualii continuă să susțină Iranul.” El numește sprijinul pentru Iran în rândul literaților „alarmant, pentru cineva profund dedicat democrației”.

„Aceștia sunt oameni care susțin exact ceea ce ar trebui să ne opunem.”

Montali a declarat pentru Washington Post că s-ar putea crede că Franța, „care își iubește secularismul”, ar fi imună la acest lucru. Chiar și cu regimul iranian, „o dictatură care oprimă toate minoritățile, pe toate – etnice, religioase, politice și așa mai departe – sprijinul rămâne ridicat.” Un astfel de sprijin indică faptul că se întâmplă ceva mai „insidios”, a spus Montali. Caracatița de la Teheran vorbește mult despre infiltrare (prin agenți de influență, sondaje și propagandă), dar un aspect mai semnificativ este ceea ce el numește „cucerirea minților”, care a început în 1979.

Frăția Musulmană și Republica Islamică Iran sunt puternic interconectate, a explicat el. „Chiar înainte de revoluția islamică din Iran, Khomeini a fost în contact strâns cu Frăția Musulmană, iar urmașul său Ali Khamenei a tradus scrierile gânditorilor Frăției Musulmane.”

El a explicat pentru Washington Post că Iranul este un maestru al manipulării.

Serviciile europene de contraspionaj i-au spus că Iranul se infiltrează și influențează imigrația nord-africană, în special imigrația algeriană, prin finanțarea centrelor culturale. Aceste cohorte devin apoi parte a societății franceze și continuă să fie manipulate de iranienii care trag de sfoară.

„Când tinerii studenți protestează la Sciences Po [o universitate franceză prestigioasă], o fac sub o formă de condiționare ideologică. Nu cred că sunt toți antisemiți. Pur și simplu au fost îndoctrinați de o narațiune omniprezentă. Dacă repeți o minciună de suficiente ori, în cele din urmă devine o ipoteză credibilă, iar apoi devine un «adevăr» – chiar dacă în mod clar nu este unul.”

Împreună cu aceasta este ceea ce Montali numește o „vinovăție post-colonială persistentă”, prin care francezii simt remușcări pentru că au colonizat în trecut și sunt astfel atrași de activități decolonizatoare.

Așadar, ce se întâmplă când, de exemplu, acestor oameni li se prezintă problema crimelor Hamas? „Chiar și atunci când sunt prezentate dovezi, trebuie să ne întrebăm: aceste dovezi depășesc convingerile oamenilor? Sau recunoașterea acestor crime ar însemna că ar trebui să-și deconstruiască întreaga viziune asupra lumii?”

7 OCTOMBRIE 2023 a prezentat o schimbare radicală în răspunsul public la teroare, a spus Montali.

„Din punct de vedere istoric, când are loc un atac terorist oriunde în lume, cu toții suntem de acord să-l condamnăm. Îl numim barbar. Spunem că este terorism. Nu ne este teamă să folosim cuvântul. Dar aici, am fost martorii unei inversiuni nebunești a limbajului: Hamas a devenit cumva o «organizație de rezistență». Și mi-e teamă de răspuns – pentru că victimele au fost evrei.”

El a insistat: „Israelul nu este agresorul. Gândiți-vă – când OEP a fost fondată în 1964, Cisiordania era iordaniană, iar Gaza era egipteană. Și totuși, OEP avea deja sloganul «De la râu la mare». Și același slogan este folosit acum de marxiști, naționaliști, islamiști, grupuri palestiniene și organizații teroriste. Ce înseamnă? Înseamnă o regiune liberă de evrei. În Germania, aceasta s-ar fi numit «Judenrein» – liberă de evrei. Gata cu evreii.”

„Un strateg rece și calculat, Khamenei a îmbrățișat cauza palestiniană pentru a o instrumentaliza mai bine” (pagina 54 a cărții). „Cu avantajul suplimentar de a seduce Occidentul: la urma urmei, cum ar putea cineva care apără victimele imperialismului și sionismului să fie văzut ca un tiran?”

Totuși, în ciuda apologeților internaționali pentru crimele regimului iranian, „marea majoritate a iranienilor resping regimul”, a spus Montali.

„Estimări recente arată că aproximativ 80% dintre iranieni se opun regimului mollahilor. Am recuperat un sondaj confidențial de popularitate realizat la cererea regimului, de către Basij – bandiții paramilitari ai regimului care cutreieră străzile în haine civile și arestează oameni după bunul plac.

Sondajul a fost realizat acum doi ani și a arătat că 71% dintre iranieni se opun regimului. Acesta nu a fost un sondaj independent – a fost comandat chiar de regim. Și totuși a arătat 71%.”

Populația, a spus el, este „torturată, masacrată; în două treimi din Iran, nu mai există apă potabilă, nu mai există infrastructură economică. Regimul – Forța Quds, Gărzile Revoluționare – jefuiește toate resursele.”

Cu toate acestea, așa cum a declarat Montali pentru Post și scrie în carte, vârsta medie a iranienilor astăzi este de 32 de ani, iar aceștia au un nivel înalt de educație.

„Singurul lucru care a supraviețuit în Iran sunt universitățile. Acești tineri educați sunt conectați la lumea exterioară. Pot vedea clar că regimul teocratic al mollahilor merge împotriva curentului istoriei.”

Pentru ca vocea progresistă globală să recunoască acest lucru și să-l admită, „trebuie să admită că a greșit în multe privințe”, a spus Montali. „Și, mai important, să admită că Israelul a avut dreptate.”

„Și acolo mulți din extrema stângă, naționaliștii palestinieni și anumite mișcări de independență nu vor merge. Ei o încadrează politicos drept «antisionism», dar, în realitate, este o respingere a Israelului. Și, în esență, este antisemitism.”

Populația iraniană, însă, nu este antisemită. „Vorbesc în fiecare zi cu Emmanuel, vorbesc în fiecare zi cu iranienii. Nu am auzit niciun discurs antisemit”, a spus el.

Într-unul dintre numeroasele interviuri din carte, Houchang, un șofer de autobuz în vârstă de 32 de ani din Shiraz, spune: „Noi [iranienii] plătim pentru nebunia ucigașă a liderilor religioși care pretind că poartă război evreilor și Israelului. Dar de ce să luptăm împotriva lor? Evreii și Israelul nu ne-au făcut nimic.”

„Sincer, oullahilor le-ar fi mai bine să se ocupe de ceea ce se întâmplă în Iran, decât să sprijine milițiile arabe”, continuă Houchang. „În jurul meu, oamenii nu vor să intre în război cu Israelul. Ei știu că, la fel ca noi, israelienii sunt ținuți ostatici de aceste grupări teroriste.” Hezbollah și Hamas, spune el, „sunt aliații propriilor noștri tirani. Personal, susțin distrugerea lor. Ceea ce își doresc iranienii este să fie liberi și să poată munci.”

Houchang deplânge faptul că în Franța, „Studenții susțin Hamas sau Hezbollah, echivalându-le cu mișcările de rezistență.”

„Dacă studenții de la Sorbona sau Sciences Po ar fi trăit ceea ce trăim noi în Iran din cauza islamiștilor, cu siguranță nu ar sprijini aceste grupuri. În acest ritm, Franța va trăi ceea ce am trăit noi acum 46 de ani”, a declarat el pentru Post.

Hassan, în vârstă de 55 de ani, spune în mod similar în carte: „Ca iranieni, nu vrem să dăm bani Hamas sau Hezbollah, cred că ar trebui distruși. Sunt deosebit de șocat că francezii sprijină aceste grupuri. Cum pot fi atât de păcăliți de propagandă?”

Una dintre sursele cheie ale cărții este un om care a lucrat în cadrul administrației iraniene, în cercul apropiat al [liderului suprem Ali] Khamenei. Montali și Razavi l-au contactat în aprilie 2025, prin mesagerie criptată și VPN. Sursa a vorbit în Octopus din Teheran despre obiectivele Teheranului și manipulările serviciilor de informații iraniene pe teritoriul francez.

„Nu cred că mullahii consideră Franța un dușman”, a spus el. „În mass-media sau public, se spune că Europa și Franța sunt inamicul, dar aceasta este retorică. În practică, Republica Islamică nu și-a rupt niciodată legăturile diplomatice cu Franța, spre deosebire de Marea Britanie.

„Franța a investit miliarde de dolari în industriile auto și petroliere iraniene și nu a aplicat niciodată cu adevărat sancțiuni împotriva regimului. Numeroasa comunitate musulmană a Franței are o viziune destul de pozitivă asupra regimului. Relațiile Iranului cu Franța sunt de natură cooperativă-rivală, la fel ca și cu Turcia”, a spus sursa.

Un mesaj înfiorător

În secțiunea despre infiltrații Forței Al Quds, cartea discută despre cum „La Paris, Bruxelles și în alte părți, emisari ai Republicii Islamice Iran participă la conferințe unde, cu o aparentă neutralitate, transmit jurnaliștilor și intelectualilor captivați de o asemenea finețe mesajele unei țări care, pe plan intern, reprimă sângeros protestul popular.”

În universități, oamenii vorbesc despre deschidere culturală, în timp ce Iranul produce în tăcere drone și centrifuge și „visează la un imperiu șiit care se întinde de la Golful Persic până la Marea Mediterană. Totuși, călăii, chiar și în mănuși albe, rămân călăi”, se arată în carte.

„Și să nu vă înșelați: terifianta Forță Quds a Gărzilor Revoluționare, soldați ai strategiei haosului, este încă activă. Este pumnul de fier de sub mănușile albe.” conchide sursa citată de Montali.