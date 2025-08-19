Termoenergetica ar urma să finalizeze miercuri seara lucrările de reparaţii în urma avariei din zona Splaiul Unirii / Furnizarea apei calde este oprită la 5.199 de imobile din Capitală, reprezentând 56% din total

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Termoenergetica estimează că miercuri, la ora 23:00, ar urma să fie finalizate lucrările de reparaţii în urma avariei majore care s-a produs în zona Splaiul Unirii, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Marţi dimineaţă a început încărcarea reţelei care alimentează Sectoarele 2 şi 3 din CET Progresu, informează compania, pe Facebook.

Avaria s-a produs, duminica seara, pe o conductă magistrală cu o vechime de aproape 40 de ani şi un diametru de 1.000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii.

„Tronsonul de conductă afectată, de aproximativ 1 km, a fost izolat şi apoi secţionat în două zone de intervenţie, pentru a permite reparaţiile etapizat. În cursul nopţii trecute, patru echipe au finalizat reparaţiile la două avarii pe conducta DN 800mm şi o alta, pe conducta DN 1.000mm. În această dimineaţă a fost deja începută încărcarea reţelei care alimentează Sectoarele 2 şi 3 din CET Progresu, iar alte patru echipe de intervenţie continuă lucrările de reparaţii pentru celălalt segment de conductă”, transmite compania.

Termenul estimat pentru finalizarea tuturor lucrărilor este miercuri, ora 23:00. Pentru repornirea CET Progresu trebuie îndeplinite anumite condiţii tehnice.

„Este important de subliniat că pentru repornirea CET Progresu este necesar să fie îndeplinit minimul tehnic de funcţionare, respectiv 60 Gcal şi un debit de 1.500 t/h. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă asigurăm că echipele noastre sunt mobilizate permanent pentru reluarea furnizării agentului termic în condiţii de siguranţă în cel mai scurt timp posibil, în ciuda dificultăţilor de intervenţie în subteran”, menţionează compania.

Potrivit aplicaţiei Termo Alert, în prezent furnizarea apei calde este oprită la 5.199 de imobile din Capitală, reprezentând 56% din total.

Duminică seara, Termoenergetica Bucureşti a anunţat că s-a produs o avarie majoră în reţeaua primară de termoficare, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, iar Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu.

„S-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1.000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub Podul Mihai Bravu. Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice”, preciza compania.