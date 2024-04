Israelul ”va fi pălmuit” după atacurile din Siria, ameninţă Ali Khamenei

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ameninţă că Israelul va fi ”pălmuit” după atacuri aeriene de care este acuzat vizând o anexă consulară a Ambasadei Iranului la Damasc, în care au fost ucişi şapte membri ai Gardienilor Revoluţiei, transmite News.ro.

”Înfrângerea regimului sionist în (Fâşia) Gaza va continua, iar acest regim se va apropia de declin şi disoluţie”, a ameninţat într-un discurs, miercuri, la Teheran, în faţa unei adunări a oficialilor iranienei, Ali Khamenei.

KHAMENEI: ISRAEL WILL BE SLAPPED

“The defeat of the Zionist regime in Gaza will continue, and this regime will be close to decline and dissolution.

Desperate efforts like the one they committed in Syria will not save them from failure. Of course, they will be slapped with… https://t.co/33mqa7ERSQ pic.twitter.com/8HerHnVqdV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 3, 2024

”Eforturi disperate ca cele pe care le depun în Siria nu-i vor salva de la înfrângere. Bienînţeles, vor fi pălmuiţi pentru această acţiune”, a ameninţat el.

Luni, atacuri aeriene israeliene au distrus o anexă consulară a Ambasadei Iranului la Damasc, potrivit unor oficiali sirieni şi iranieni, soldate cu moartea a şapte membri ai Corpului Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a republicii islamice.

Între victime se află doi generali din cadrul Forţei Qods, care intervine în afara frontierelor iraniene,Mohammad Reza Zahedi şi Mohammad Hadi Haji Rahimi.

Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR) a anunţat mirrcuri că bilanţul total al aceastui a crescut la 16 morţi, inclusiv doi civili.

AL CINCILEA RAID ÎNTR-O SĂPTĂMÂNĂ

Acesta este al cincilea raid israelian în decus de o săptămână în Siria, al cărei preşedinte Bashar al-Assad este susţinut de Iran, inamicul jurat al Israelului în regiune.

Iranul a acuzat imediat Israelul, însă Israelulu, care-şi confirmă rar atacuriloe în Siria, nu şi-a confirmat responsabilitatea.

Presa de stat iraniană scrie că ceremonia funerară a membrilor Gardienilor Revoluţiei ucişi urmează să aibă loc vineri, cu ocazia Zilei Al-Qods (Ierusalimului), în care iranienii defilează anual în semn de solidaritate cu palestinienii şi împotriva Israelului.

”Anii trecuţi Ziua Al-Qods era sărbătorită doar în ţări musulmane, însă anul acesta foarte probabil va fi sărbătorită şi în ţări neislamice”, a dat asigurări Ali Khamenei.

El şi-a exprimat speranţa ca ”lumea musulmană să sărbătorească distrugerea Israelului”.