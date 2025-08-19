G4Media.ro
Un om de afaceri rus a solicitat înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în…

Donald Trumpt Vladimir Putin summit Alaska covorul roșu
Sursa foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Un om de afaceri rus a solicitat înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”

19 Aug

Un om de afaceri rus a solicitat înregistrarea mărcii comerciale „Întâlnire în Alaska”, aluzie la recentul summit de pe teritoriul american dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, a relatat marţi presa rusă, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Documentele respective au fost depuse la Rospatent, agenţia rusă pentru proprietate intelectuală, pe 15 august, în aceeaşi zi cu întâlnirea dintre Putin şi Trump.

Dacă autoritatea de reglementare aprobă, omul de afaceri va putea vinde băuturi alcoolice, alimente, jucării, reviste şi alte produse sub această marcă.

Putin şi Trump s-au întâlnit în Alaska vinerea trecută pentru primul lor summit de la revenirea republicanului la Casa Albă şi de la începutul războiului din Ucraina.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

