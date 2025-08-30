Cântăreaţa britanică Jessie J anunţă că va fi supusă unei noi intervenţii chirurgicale, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cântăreaţa britanică Jessie J a anunţat că trebuie să se supună unei a doua operaţii după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, ceea ce o obligă să amâne turneul pe care îl avea programat la finalul acestui an, relatează CNN, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Din păcate, trebuie să mă supun unei a doua operaţii, nimic prea grav, dar trebuie făcută înainte de sfârşitul anului, iar asta coincide cu perioada turneului pe care îl aveam programat”, a spus ea într-un videoclip postat pe Instagram.

Cântăreaţa în vârstă de 37 de ani, al cărei nume real este Jessica Ellen Cornish, a anunţat în iunie că a fost diagnosticată cu „cancer de sân în stadiu incipient”.

Ea a fost operată mai târziu în acea lună şi a declarat în iulie că se simte „bine” şi „cancerul nu s-a răspândit”.

Însă, faptul că va suferi o altă intervenţie chirurgicală în cursul acestui an înseamnă că trebuie să-şi reprogrameze turneul planificat în Regatul Unit, Europa şi Statele Unite.

Ea nu a dat detalii despre procedura viitoare, deşi a declarat anterior că are nevoie de o altă intervenţie chirurgicală pentru ca sânii ei să arate mai similar după mastectomie.

„Trăiesc clipa, îmbrăţişez clipa şi mă las purtată de vibraţii, aşa că asta e, şi îmi pare rău”, a adăugat ea. „Mă simt frustrată şi tristă… Trebuie să fiu mai bună, trebuie să mă vindec şi ştiu că aceasta este decizia corectă.”

Jessie J a declarat că partea europeană a turneului său a fost reprogramată din octombrie pentru aprilie 2026, dar că partea americană – iniţial planificată pentru noiembrie – este anulată pentru moment, deoarece ea şi echipa sa nu au reuşit încă să găsească o perioadă de timp care să se potrivească cu locaţiile preferate.

„Vă rugăm să aveţi răbdare cu noi în ceea ce priveşte turneul din SUA”, a spus ea. „Este ceva ce vreau să fac, dar când va fi momentul potrivit, aşa că s-ar putea să fie puţin mai târziu în acest an, s-ar putea chiar să fie puţin mai devreme, nu ştiu încă. Încerc să fac tot ce pot, încerc să compartimentez toate lucrurile diferite care se întâmplă în viaţa mea şi unde trebuie să-mi concentrez energia”, a adăugat ea. „Trebuie să mă vindec. Aşa că, iertaţi-mă, îmi pare rău, este nasol, dar ştiu că probabil v-aţi aşteptaţ la asta.”