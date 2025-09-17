Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei, a fost externat din spital, testele indicând un tip de cancer de piele în stadiu incipient

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost externat miercuri din spitalul unde fusese internat cu o zi înainte din cauza vărsăturilor, amețelilor și tensiunii arteriale scăzute, au declarat medicii săi într-un comunicat, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Starea de sănătate a lui Bolsonaro s-a îmbunătățit, dar el va continua să primească îngrijiri medicale, a adăugat spitalul DF Star din Brasilia.

Fostul președinte se dusese deja la spital duminică pentru a i se îndepărta leziunile cutanate.

Testele au descoperit prezența unui carcinom cu celule scuamoase, potrivit spitalului, iar Bolsonaro va avea nevoie de controale de rutină.

„Testele au arătat că două dintre leziuni erau un tip de cancer de piele în stadiu incipient”, a declarat reporterilor medicul lui Bolsonaro, Claudio Birolini.

„Acesta a fost deja tratat prin îndepărtare, dar este necesară monitorizarea regulată pentru a se asigura că nu apar leziuni noi și că îndepărtarea a fost completă.”

Bolsonaro a fost condamnat săptămâna trecută de un complet al Curții Supreme la 27 de ani și trei luni de închisoare pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat după ce a pierdut alegerile din 2022.

El se află în arest la domiciliu din august, fiind acuzat că ar fi exercitat presiuni asupra instanțelor din partea președintelui american Donald Trump.