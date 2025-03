Cancer de sân triplu negativ, la 36 de ani / Povestea Andrei, mamă a doi copii. A avut şanse la viaţă pentru că a descoperit boala din timp / Sfat pentru femei: Să nu ignore controalele de rutină

Andra Dobocan are 36 de ani şi doi copii, o fetiţă de 6 ani şi un băieţel de 3 ani. În vara anului 2023 a fost diagnosticată cu cancer de sân triplu negativ, unul dintre cele mai agresive subtipuri de cancer de sân. Andra obişnuia să facă anual ecografie de sân, mama ei având boala înainte de vârsta de 50 de ani, transmite News.ro.

„Am fost diagnosticată în anul 2023 cu un cancer de sân triplu negativ, în august, pe final, eu mergeam regulat la ecografia de sân şi cu câteva luni înainte fusesem la o ecografie de rutină, încă alăptam copilul cel mic, şi aşa s-a văzut un nodul care era ţinut sub observaţie că era destul de mic, avea semnalmente benigne la vremea respectivă, l-am tot ţinut sub observaţie şi în august 2023, pe fondul unei creşteri neaşteptate a acestui nodul, ipotetic beningn, am fost trimisă la o biopsie care a venit înapoi pozitivă, şi apoi a mai durat undeva la 5 săptămâni să pot să încep tratamentul care mi-a fost recomandat înainte de operaţie. A trebuit să fac un tratament preoperator, cu chimioterapie, imunoterapie ca să pot să mă operez”, a explicat Andra.

A fost dagnosticată la Cluj-Napoca, într-un spital privat care are contract cu Casa de Asigurări. Înainte de operaţie a urmat tratamente de specialitate, chimioterapie, imunoterapie. Andra povesteşte că după intervenţie a ales împreună cu echipa medicală să nu facă reconstruţie de sân, din motive de precauţie medicală. Acest lucru se va întâmpla probabil anul acesta, povesteşte Andra.

„Am fost diagnosticată în Cluj, într-un spital privat care lucrează cu Casa de Asigurări. Sunt practic furnizorii de servicii private care lucrează cu Casa şi oferă servicii oncologice cam la acelaşi sistem ca la stat.

Eu personal am ales să nu fac reconstrucţie, sunt mai multe motive pentru care am ales calea asta, evident că sunt paciente care pot să facă reconstrucţie şi care aleg să facă reconstrucţie, este minunat că există şi varianta asta, eu personal am ales să nu, din motive de precauţie medicală, urmând să fac reconstrucţia la o dată ulterioară, cumva anul acesta.

Cancerul de sân triplu negativ nu are sau nu avea până de curând tratament post operator. Practic post operaţie pacienţii care aveau cancer de sân triplu negativ, nu neapărat aveau un tratament de întreţinere ca să zic aşa, cum este de exemplu la cancerele hormonale, cancerele hormonale de sân se tratează post operator pe o perioadă de mai mulţi ani, cu inhibitori hormonali, practic poţi să iei un tratament care să te salveze de recidivă în următorii ani. Pentru triplu negativ nu exista un astfel de tratament, există de curând această imunoterapie, dar şi imunoterapia se face atâtea doze cât suportă pacientul, practic, depinde foarte mult de felul în care organismul tău reacţionează la tratamentul respectiv”, a spus Andra.

Decizia de a face controalele de rutină a făcut ca boala Andrei să fie descoperită în stadiu relativ incipient, în stadiul 2. Pacienta a fost motivată de istoricul familial, ştiind că mama sa a avut cancer. Acum, după operaţie, îşi urmăreşte starea de sănătate la intervalele recomandate de medici.

„Odată pe an făceam ecografia şi motivată cumva de istoricul meu familial, şi mama mea a avut un cancer de sân înainte de 50 de ani, deci la o vârstă destul de tânără, şi mi-a fost recomandat de medicul ginecolog, nu are competenţă să facă o astfel de recomandare dar totuşi mi-a recomandat ştiind că un cancer de sân în familie poate fi indicatorul unei necesităţi de controale mai regulate şi atunci mergeam la ecografie în fiecare an, am mers chiar inclusiv pe timpul alăptării când teoretic este mai greu să vezi ceva în sân.

Sunt bucuroasă că am mers pentru că am reuşit să prind acest cancer într-un stadiu relativ incipient, în stadiul 2, cu cât este depistat mai repede cu atât şansele ca el să fie tratat cu succes sunt mai mari.

Am un an de la operaţie, mă consider sănătoasă, mă consider vindecată, dar evident mai ales în cazul cancerului de sân triplu negativ există o ivestigaţie care se face periodic, o dată la şase luni, imagistică, pacientul este ţinut sub urmărire o perioadă până la 5 ani, înainte să fie declarat în remisie completă”, a precizat Andra.

Ce sfaturi are pentru femeile care nu fac investigaţiile de rutină. Andra le transmite să nu ignore controalele preventive pentru că şansele de vindecare depind enorm de stadiul în care este descoperită boala. Modficarea stilului de viaţă contează foarte mult pentru o bună stare de sănătate, alături de investigaţiile făcute la timp.

„Am văzut şi ultimele statistici, suntem pe ultimul loc în Europa la partea asta, sfatul meu este să nu ignore lucrurile acestea prin faptul că le ignorăm asta nu le face inexistente, e foarte important din aproape în aproape să ne trimitem oamenii dragi la ecografie anuală, la un test Babeş Papa Nicolau, la un set de analize de rutină şi evident doamnele pete 40 de ani la mamografie. Cred că dacă fiecare dintre noi devine un mic ambasador al acestei idei cu siguranţă o să reuşim să determinăm mai multe doamne să aibă grijă preventiv de ele. Cred că este foarte important să transmitem mesajul acesta şi doamnelor care nu sunt bolnave, să inspirăm spre o viaţă sănătoasă şi doamnele care nu au ajuns să aibă o patologie.

Cred că o parte din ceea ce se întâmplă cu sănătatea noastră depinde şi de noi, de felul în care mâncăm, de felul în care facem sport, de felul în care avem grijă de noi, e şi screeningul o parte dar e şi ceea ce facem cu corpul nostru”, a spus Andra.

Diagnosticul de cancer a schimbat total viaţa Andrei. Acum găseşte timp pentru lucrurile cu adevărat importante din viaţa ei. Odată cu experienţa bolii a înţeles cât este de important suportul pe care trebuie să-l primească femeile aflate în aceeaşi situaţie.

„Pe mine personal acest diagnostic m-a schimbat complet şi m-a schimbat în bine cred eu, cumva înainte de diagnostic făceam ce fac toţi oamenii, eram prinsă aşa în tumultul vieţii, în job, copii, familie, încercam să fac multe lucruri care de multe ori îmi răpeau din timpul care era necesar pentru lucrurile care erau cu adevărat importante.

În urma acestui diagnostic, eu am fondat Asociaţia „Gabrielle- Din grijă pentru femei”, care îşi doreşte să ofere suport pacienţilor oncologici, chiar avem un grup de suport care în ultima vreme s-a dovedit a fi absolut terapeutic pentru doamnele care ajung să intre în grup si să împărtăşească ce trăiesc şi călătoria lor şi pe de altă parte ne dorim să promovăm acest stil de viaţă sănătos, cred cu tărie că, dacă facem sport, dacă avem grijă ce mâncăm, cât mai puţin procesat, dacă facem câteva lucruri pentru sănătatea noastră, putem să ducem o viaţă mai sănătoasă şi să trăim mai mult pentru copiii noştri. Pe mine personal acest diagnostic chiar m-a schimbat din temelii”, a declarat pentru News.ro Andra Dobocan.

INFO PLUS

Cancerul de sân triplu negativ este cea mai agresivă formă de cancer mamar. Este un subtip de cancer cu o pondere de 15-20% din totalul cancerelor mamare, responsabil pentru aproximativ 40% din decesele cauzate de cancerul de sân. Cancerul de sân triplu negativ este diagnosticat mai frecent la femei cu vârsta de sub 50 de ani. În cancerul triplu negativ este vorba despre absenţa a trei receptori esenţiali, doi receptori hormonali – estrogen şi progesteron şi un receptor al factorului de creştere – HER2, ceea ce îl face mai puţin receptiv la terapiile hormonale. Acest tip de cancer are un risc mai mare de recidivă faţă de alte tipuri de cancer.