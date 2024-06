Julia Louis-Dreyfus, cunoscută pentru rolul Elaine din Seinfeld, spune că diagnosticul de cancer la sân din 2017 a dus la schimbarea priorităților/ „Cred că atunci când ești mai tânăr, există un fel de aroganță a tinereții”

Julia Louis-Dreyfus, actriță cunoscută pentru rolul Elaine din serialul de televiziune Seinefeled, a povestit public modul în care diagnosticul de cancer la sân i-a adus o ajustare de atitudine, scrie People.

Vedeta a apărut la emisiunea Today de la NBC și a vorbit cu Hoda Kotb despre luptele lor respective pentru sănătate.

„Unul dintre motivele pentru care am vrut întotdeauna să vorbesc cu tine este că, în urmă cu mulți ani, am fost diagnosticată cu cancer la sân și ceva m-a lovit în acel moment”, a spus Kotb, 59 de ani, care a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2007.

„Mi-am dat seama pentru prima dată în viața mea că viața mea are un început și un sfârșit”, a continuat ea. „De fapt, nu am vizualizat niciodată acest lucru până la acel diagnostic. Este ca și cum lumea s-a concentrat. Am eliminat lucrurile pe care nu le mai doream. M-am ținut strâns de lucrurile pe care le voiam”.

Louis-Dreyfus, în vârstă de 63 de ani, a recunoscut că simte același lucru în legătură cu propriul diagnostic de cancer la sân.

„Cred că atunci când ești mai tânăr, există un fel de aroganță a tinereții, de a te simți ca și cum… chiar te simți nemuritor”, a explicat ea. „Și apoi, dintr-o dată, te lovești de asta și te gândești: ‘Oh, stai puțin. Asta, la un moment dat, se va termina’. Nu treci prin viață gândindu-te prea mult la asta. Așa că pune în evidență prioritățile – așa a fost pentru mine.”

Actrița a spus că, în cele din urmă, a făcut unele schimbări în perspectiva ei. „Am făcut mai mult o schimbare de atitudine cu privire la care erau prioritățile mele și cum să merg mai departe. Și o mare parte din această muncă despre care vorbim astăzi

Louis-Dreyfus a mai vorbit despre schimbarea ei de mentalitate. Ea și-a amintit momentul în care a primit telefonul de la medicul ei și a aflat că are cancer de sân în stadiul 2, la o zi după ce a câștigat al șaselea premiu Emmy consecutiv în septembrie 2017. După ce a închis telefonul, primul lucru pe care l-a făcut Louis-Dreyfus a fost să izbucnească în râs.

„Vreau să spun, am simțit că era scris. S-a simțit ca și cum ar fi fost o comedie neagră oribilă”, a declarat ea pentru WSJ Magazine. „Și apoi s-a transformat într-un fel de plâns isteric”.

Vedeta a recunoscut că a fost îngrozită de diagnosticul ei.

„Pur și simplu nu iei în considerare acest lucru pentru tine însuți, știi, acesta este un fel de aroganță a ființelor umane”, a spus ea la vremea respectivă. „Dar, bineînțeles, la un moment dat, cu toții vom mușca din ea”.

Louis-Dreyfus a anunțat că a scăpat de cancer în octombrie 2018, după o dublă mastectomie și șase runde de chimioterapie. Actrița a spus că obișnuia să se simtă nemuritoare, dar acum, la cinci ani după ce a terminat tratamentul, are o nouă abordare a vieții și este hotărâtă să profite la maximum de anii de remisie.

„Mă regăsesc trăind mai atent”, a spus ea. „Nu este ca și cum m-ar apăsa tot timpul, dar există mai multă concentrare”.