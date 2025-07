Mihaela Rădulescu, prima reacție după decesul lui Felix Baumgartner: ”Noi am fost DRAGOSTE”

Mihaela Rădulescu, partenera lui Felix Baumgartner, sportivul austriac decedat joi, într-o stațiunea turistică din Italia, după ce s-a prăbușit cu moto deltaplanul.

”My words are not coming out now. But I am grateful to yours…

Felix, you were so loved…. We were LOVE…”, a scris pe pagina sa de Instagram, Mihaela Rădulescu. În traducere: ”Nu am cuvinte acum. Dar eu sunt recunoscătoare pentru ale tale…

Felix, ai fost atât de iubit… Noi am fost DRAGOSTE…”.

Sportivul a murit joi după-amiază în Porto Sant’Elpidio, după ce s-a prăbușit în piscina campingului Le Mimose.

Baumgartner a decolat, în jurul orei 15.00, cu motodeltaplanul său pentru a se îndrepta spre coastă, dar, la un moment dat, din cauze care sunt încă în curs de stabilire, a pierdut controlul și s-a prăbușit.

Pompierii și serviciile medicale de urgență 118 s-au deplasat imediat la fața locului, dar până la sosirea lor, celebrul parașutist era deja în stop cardiac. Încercările de a-l resuscita au fost zadarnice, inima sa încetase deja să mai bată.

În timpul impactului, aeronava a lovit o fată care se afla în apropierea piscinei. Tânăra, după primele îngrijiri la fața locului, a fost transportată la camera de urgență a spitalului „Murri”, unde a fost supusă unor investigații suplimentare.

