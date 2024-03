Bloomberg: Jerry Seinfeld este miliardar/ Numai contractele de redifuzare i-au adus aproximativ 465 de milioane de dolari

Pentru un serial renumit ca fiind despre nimic, Seinfeld a creat o mulțime de lucruri pentru vedeta sa. Serialul de lungă durată a ajutat la propulsarea valorii nete a comediantului Jerry Seinfeld la peste 1 miliard de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, care evaluează pentru prima dată averea sa.

Emisiunea sa omonimă, creată împreună cu Larry David, s-a dovedit deosebit de durabilă de la debutul său în 1989, servind drept trambulină pentru alte tipuri de venituri chiar și atunci când peisajul televiziunii americane s-a schimbat.

O parte importantă din averea lui Seinfeld provine dintr-o serie de contracte de redifuzaee a serialului, care i-au adus aproximativ 465 de milioane de dolari, potrivit estimărilor Bloomberg, în timp ce un contract cu Netflix pentru drepturile de streaming i-a adus încă 94 de milioane de dolari. De asemenea, el a câștigat peste 100 de milioane de dolari începând cu anii 1980 din turnee, potrivit estimărilor.

Analiza presupune că Seinfeld, în vârstă de 69 de ani, și-a investit câștigurile începând din 1990. Banii se apreciază în concordanță cu performanța istorică a indicelui MSCI World.

Estimarea include 40 de milioane de dolari în proprietăți imobiliare, inclusiv un apartament în Central Park West din New York, o casă în Hamptons și un depozit în California. Colecția sa de mașini de epocă – dintre care unele au fost prezentate în serialul său Comedians in Cars Getting Coffee de pe Netflix – nu a fost inclusă în analiză.

Amy Jacobs, o reprezentantă a lui Seinfeld, a calificat calculul averii drept „inexact”, dar a refuzat să ofere mai multe detalii.

Viața de zi cu zi

Născut în Brooklyn și crescut în orașul Massapequa din Long Island, Seinfeld a urmat cursurile Colegiului Queens, unde a practicat stand-up, perfecționându-și un tip de comedie observațională prin excelență.

Extragând detalii banale din viața de zi cu zi pentru a găsi material, Seinfeld a făcut glume din subiecte atât de simple precum punerea în așteptare când suna la bancă, faptul de a fi stângaci sau de a asculta cum pilotul unui avion le dădea instrucțiuni pasagerilor prin sistemul de sonorizare. Aparițiile în emisiunile Tonight Show cu Johnny Carson și Late Night cu David Letterman l-au propulsat pe scena națională.

Dar Seinfeld și-a dus celebritatea la un nou nivel.

Cu vocea său distinctivă și cu râsul său dezlănțuit, Seinfeld surprinde un moment singular din Manhattanul anilor 1990 și, în același timp, transcende epoca sa.

„Abordează absurditatea vieții cotidiene, moderne, ceea ce permite acest sentiment frecvent că te afli în Seinfeld”, a declarat Jennifer Keishin Armstrong, autoarea cărții Seinfeldia: Cum un serial despre nimic a schimbat totul.

„Dacă urmăriți serialul, vă veți trezi inevitabil spunând frecvent că ceva este „ca un episod din Seinfeld””, a spus ea.

Centrat în jurul unui grup de newyorkezi – Jerry cel pretențios, George cel nevrotic, Elaine cea critică și Kramer cel împrăștiat – care se agață, complotează, bârfesc și se exprimă de la o cafenea emblematică și din apartamentul lui Jerry, Seinfeld a inspirat un fandom înrădăcinat care rămâne puternic la mai bine de două decenii de la finalul serialului.

De-a lungul anilor de difuzare, Seinfeld a codificat cu scrupulozitate ideile de personaje – cel care vorbește de aproape, cel care vorbește de jos, cel care dăruiește din nou, cel care întinge chipsul de două ori în – care au intrat cu ușurință în limbajul popular. Adevărații iubitori ai lui Seinfeld au o limbă proprie. Un amant „demn de un burete”, o sosie „bizară” sau o expresie ocazională de conversație „yada-yada” sunt referințe care nu necesită explicații suplimentare printre devotați.

„Aceste patru personaje principale surprind sentimente și comportamente foarte universale, la care mulți dintre noi ne putem raporta”, a declarat Anthony Tobia, profesor de psihiatrie la Universitatea Rutgers, care folosește Seinfeld ca instrument pentru a-i învăța pe studenții la medicină despre tulburările de personalitate. „Ei se comportă în moduri pe care le avem cu toții capacitatea de a le avea”.

Când Netflix a câștigat drepturile de streaming globale pentru toate cele 180 de episoade din Seinfeld în 2019, Los Angeles Times a raportat că firma a plătit „mult mai mult” decât cele 500 de milioane de dolari pe care NBCUniversal le-a plătit pentru drepturile de streaming pentru The Office sau cele 425 de milioane de dolari pe care WarnerMedia le-a plătit pentru Friends, citând persoane familiare cu această chestiune pe care nu le-a identificat.

Chiar și în 1998, anul în care a fost difuzat finalul Seinfeld, directorii de televiziune păreau să recunoască faptul că ar putea fi ultimul dintr-o specie în declin.

Serialul „ar putea fi ultimul sitcom de mare succes care va ieși vreodată de pe rețelele de televiziune”, a declarat Bill Burke, fostul președinte al TBS Superstation, într-un articol din 1998 din New York Times. Turner Broadcasting a plătit mai mult de 1 milion de dolari pe episod pentru drepturile de reluare prin cablu a lui Seinfeld, potrivit ziarului.

În timpul difuzării sale, Seinfeld a stat în topul audiențelor Nielsen. Toate sezoanele trei până la opt s-au clasat printre cele mai vizionate 500 de emisiuni de pe Netflix, potrivit datelor care au catalogat telespectatorii din ianuarie până în iunie 2023.

Influență de durată

Semnele influenței sale de durată sunt peste tot. Marca Seinfeld este printre cele mai căutate pentru orice serial de televiziune. Fanii pot achiziționa un set de boluri de ramen și bețișoare de 20 de uncii, imprimat cu NO SOUP FOR YOU; o plăcuță de înmatriculare falsă în relief cu literele ASSMAN; o lumânare de soia cu aromă de lavandă, inscripționată cu faimoasa rugăminte a tatălui lui George: „Serenitate acum!”.

Adepții se pot împărtăși în cadrul unor evenimente în persoană. Echipa de baseball din liga secundară Brooklyn Cyclones găzduiește o seară Seinfeld în care fanii s-au întrecut într-un „Concurs de dans Elaine”, imitând loviturile spasmodice și mișcările neîndemânatice ale degetului mare pe care personajul Juliei Louis-Dreyfus le execută la o petrecere, îngrozindu-și colegii de muncă.

Seinfeld, al cărui proces metodic de scriere este bine documentat, are în desfășurare noi proiecte.

Un viitor film, Unfrosted: the Pop-Tart Story, pe care Seinfeld l-a regizat, este programat pentru lansare în luna mai.

„Îmi plac banii”, a declarat Seinfeld pentru New York Times în 2012. „Dar niciodată nu a fost vorba despre bani”.

Metodologie

Bloomberg News a vorbit cu mai mulți experți în divertisment și finanțe, inclusiv în investiții în drepturi de televiziune și evaluare, pentru a fundamenta analiza.

Câștigurile din licențierea sitcomurilor au fost calculate presupunând că Seinfeld a primit o cotă de 15% din acordurile de sindicalizare, pe baza estimărilor analiștilor și bancherilor. Ele se bazează, de asemenea, pe un raport al Financial Times potrivit căruia serialul a obținut venituri de 3,1 miliarde de dolari din 1998 până la cel de-al cincilea acord de redifuzare, în 2013.

Veniturile din streaming sunt estimate pe baza unui articol din 2019 al Los Angeles Times potrivit căruia Netflix a plătit peste 500 de milioane de dolari pentru drepturile de streaming la nivel global.

Veniturile din turnee sunt estimate pe baza datelor Pollstar și presupun că Seinfeld a primit o cotă de 35% din încasările brute din turnee până în 2023.

Pentru a calcula valoarea actuală a numerarului din venituri, s-a aplicat un randament bazat pe indicele MSCI World pentru fiecare an începând cu 1990.