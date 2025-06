LIVE Conflictul dintre Israel și Iran, ziua trei: Cel puțin 12 persoane au murit, între care doi copii, după două atacuri cu rachete iraniene duminică dimineața / Israel a lovit cel puţin două instalaţii energetice în Teheran/ Iranul susține că dispune de ”probe solide” privind sprijinul american acordat Israelului

Iranul a lansat valuri de atacuri împotriva Israelului, începând de vineri seară, cu zeci de rachete balistice, soldate cu morți și răniți. Duminică dimineața un nou atac a făcut trei victime și zeci de răniți, bilanțul nopții de sâmbătă spre duminică ridicându-se la cel puțin zece morți. În cursul dimineții ministerul sănătății din Israel a anunțat 12 morți. Atacul de la Teheran reprezintă o escaladare semnificativă a conflictului din Orient după ce vineri dimineață israelienii au atacat masiv Iranul, în cinci valuri de rafale și peste 200 de lovituri.

În urma atacului, au fost uciși șeful Forțelor Armate ale Iranului, șeful grupării paramilitare Gardienii Revoluției și șase oameni de știință specializați în domeniul nuclear. În pofida avansării semnificative a îmbogăţirii uraniului, Iranul a declarat în repetate rânduri că programul său nuclear este în scopuri paşnice şi a negat că ar dezvolta o bombă atomică.

UPDATE 17:22 Cel puțin 14 oameni de știință din domeniul nuclear, uciși în atacuri israeliene, informează SkyNews, citând surse ale agenția de presă Reuters din Golf. Israelul ar fi ucis cel puțin 14 oameni de știință din domeniul nuclear de când a lansat atacul asupra Iranului. Aceste atacuri au inclus mașini-capcană.

Israelul, care nu a semnat tratatul mondial de neproliferare nucleară (TNP) și despre care se crede în general că deține arme nucleare, afirmă că urmărește să împiedice Iranul să dezvolte arme atomice. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a declarat joi că Iranul încalcă obligațiile asumate prin TNP.

UPDATE 17:15 Președintele american Doanld Trump susține că acordul Iran-Israel se va realiza „la fel ca acordul India- Pakistan”. Pe platforma sa de socializare, Truth Social, Trump a scris: „Iranul și Israelul ar trebui să facă o înțelegere și vor face o înțelegere, la fel cum a făcut India și Pakistanul”.

„Vom avea PACE, în curând, între Israel și Iran! Acum au loc multe apeluri și întâlniri. Fac multe și nu primesc niciodată credit pentru nimic, dar asta e OK, POPORUL înțelege. FACEM DIN NOU ORIENTUL MIJLOCIU MĂREȚ!”, a mai scris Trump.

UPDATE 16:45 Israelienii au primit permisiunea de a părăsi adăposturile după alertele de raid aerian, transmite SkyNews.

În urma lansării rachetelor iraniene spre Israel – a se vedea postarea noastră 16:20 – IDF a autorizat acum locuitorii să părăsească adăposturile.

„În urma evaluării situației, Comandamentul Frontului Intern a publicat că acum este permisă părăsirea spațiilor protejate în toate zonele din țară”, a declarat armata israeliană.

Serviciul de urgență al țării, Magen David Adom, a declarat că nu au existat victime sau răniți în urma ultimei runde de sirene de raid aerian.

UPDATE 16:20 Sirenele de raid aerian sună în Ierusalim și Tel Aviv, armata israeliană raportând că rachetele se îndreaptă spre țară, transmite SkyNews.

Mass-media de stat din Iran afirmă că au fost lansate rachete balistice către Israel. Aceasta este prima dată când Iranul lansează rachete în timpul zilei.

IDF a declarat: „Cu puțin timp în urmă, IDF a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul statului Israel. Sistemele defensive sunt în funcțiune pentru a intercepta amenințarea. La primirea unei alerte, publicul este instruit să intre într-un spațiu protejat și să rămână acolo până la noi ordine.”

UPDATE 15:55 Președintele iranian Masoud Pezeshkian a avertizat că reacția sa va fi „mai decisivă și mai severă” dacă Israelul își continuă atacurile, relatează SkyNews, citând agenția de presă IRNA. El a adăugat că armata iraniană a răspuns până acum „ferm și adecvat”.

Iranul a lansat cel puțin două valuri de atacuri cu rachete asupra Israelului în cursul nopții, părând să provoace mai multe victime și pagube decât în noaptea precedentă.

UPDATE 15.00 Tocmai am primit vești de la prim-ministrul Israelului, care se află în orașul Bat Yam după ce atacurile iraniene au lovit apartamentele de acolo, relatează Sky News. Benjamin Netanyahu a declarat că se confruntă cu o „amenințare existențială”, adăugând că „au pornit într-un război de salvare” pentru a opri agresiunea iraniană.

„Iranul va plăti un preț foarte mare pentru uciderea intenționată a civililor, femeilor și copiilor”, a spus el. „Vom atinge obiectivul nostru și îi vom lovi cu o singură lovitură.”

UPDATE 14.38 Atacul israelian asupra Iranului, o nouă demonstraţie a capacităţilor Mosad / Agenția israeliană de spionaj a „desfăşurat în secret sisteme de arme şi tehnologii sofisticate ascunse în vehicule”

UPDATE 14.31 Un oficial militar israelian a declarat că încă mai au o listă lungă de ținte în Iran. El nu a precizat cât timp vor continua atacurile în Iran, adăugând că armata a atacat aproximativ 80 de ținte în Teheran noaptea trecută. Printre ținte s-au numărat două depozite de combustibil „cu dublă utilizare” care susțin operațiuni militare și nucleare, a spus el. El a mai spus că au vizat șeful de stat major al Houthi din Yemen în timpul nopții, lucru pe care l-am menționat azi dimineață la ora 6:59, relatează Sky News.

UPDATE 14.27 În ce privește lista țintelor Israelului în Iran, avem acum mai multe informații de la purtătorul de cuvânt al IDF, Avichay Adraee, relatează Sky News. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta a afirmat că aproximativ 50 de avioane de luptă au atacat infrastructura și țintele legate de programul nuclear al Iranului.

De când Israelul a atacat Iranul vineri, declanșând acest conflict, acesta a afirmat:

Au fost atacate peste 170 de ținte și peste 720 de infrastructuri militare;

Avioanele au survolat Teheranul în timpul nopții;

Forțele sale „lovesc în inima programului nuclear”.

Iranul a declarat că majoritatea victimelor sunt civili, în principal femei și copii, așa cum am raportat la ora 10:50.

UPDATE 14.11 O serie de rachete iraniene au lovit Bat Yam, o suburbie din Tel Aviv, în jurul orei 2:30 dimineața, ora locală. Nic Robertson, reporter CNN, a fost martor la urmările atacului și a văzut cum clădirile au fost transformate în ruine. Atacurile iraniene par să fi lovit un bloc de locuințe, jucăriile copiilor fiind văzute printre ruinele clădirii.

UPDATE 13.42 Garda Revoluționară Iraniană a numit încă șapte comandanți de rang înalt din domeniul aerospațial care, potrivit acesteia, au fost uciși vineri dimineața. Comandantul suprem Amir Ali Hajizadeh fusese deja declarat mort când Israelul a lansat primul atac.

Potrivit agenției de știri Tasnim, ceilalți șapte sunt:

Mahmoud Bagheri

Davood Sheikhiyan

Mohammad Taherpour

Mansour Safarpour

Masoud Tayeb

Khosro Hassani

Javad Jarsora

Generalul Mohammad Bagheri, care supraveghea întreaga armată, și generalul Hossein Salami, care conducea Garda Revoluționară paramilitară, fuseseră deja numiți ca alte personalități de rang înalt ucise. Ieri, IDF a afirmat că peste 20 de comandanți iranieni au fost uciși în atacurile israeliene.

UPDATE 13.21 Unii locuitori din Teheran au fugit din capitala Iranului, pe fondul panicii provocate de escaladarea conflictului cu Israelul. Mulți se îndreaptă spre nord, în apropierea Mării Caspice, o zonă mai rurală și izolată. Însă locuitorii au declarat pentru CNN că drumurile sunt atât de aglomerate încât este dificil să se deplaseze.

O familie, care a dorit să rămână anonimă, a decis să părăsească Teheranul împreună cu cei doi copii mici și părinții în vârstă. Aceștia sunt îngrijorați de faptul că guvernul a cazat oficiali și lideri militari în cartiere dens populate, locuite de clasa mijlocie superioară, punând astfel civilii în pericol, relatează CNN.

UPDATE 13.16 Ministerul Sănătății din Israel a anunțat duminică dimineața că 12 persoane au fost ucise în ultima zi. Astfel, numărul total al victimelor a ajuns la 15, inclusiv trei persoane ucise în urma atacurilor Iranului de ieri dimineață. Ministerul a declarat că 385 de persoane au ajuns la spital cu răni în timpul nopții. Dintre acestea, șapte persoane se află în stare gravă, 40 în stare moderată și 298 în stare ușoară. Ministerul a adăugat că 14 persoane au prezentat semne de anxietate.

UPDATE 13.14 Ministrul sănătății din Iran a declarat că majoritatea celor răniți și uciși în atacurile israeliene erau civili. Potrivit comentariilor transmise de agenția de știri IRNA, el a spus că aceștia sunt în principal femei și copii. El nu a furnizat încă o defalcare a cifrelor. Așa cum am raportat anterior, Iranul nu a furnizat numărul total de morți sau victime, dar a afirmat că zeci de persoane au fost ucise, relatează Sky News.

UPDATE 13.09 Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat duminică că ţara sa dispune de „probe solide” privind sprijinul acordat de forţele americane atacului fără precedent lansat vineri de către Israel împotriva teritoriului iranian, relatează France Presse, citată de Agerpres. „Noi dispunem de probe solide cu privire la sprijinul din partea forţelor şi bazelor americane din regiune atacurilor forţelor regimului sionist”, le-a spus Araghchi unor diplomaţi străini într-o reuniune difuzată de televiziunea de stat iraniană. Preşedintele american Donald Trump a reafirmat duminică că Washingtonul „nu are nimic de a face” cu atacurile israeliene împotriva Iranului.

UPDATE 13.04 Iranul a solicitat Omanului şi Qatarului să acţioneze ca mediatori pe lângă Statele Unite ale Americii în încercarea de a opri ofensiva israeliană şi de a relua negocierile, potrivit unei surse implicate în discuţii care a făcut o declaraţie în acest sens duminică pentru postul de televiziune israelian i24News, citată de Agerpres.

În paralel, Arabia Saudită încearcă, de asemenea, în culise, să obţină o formă de încetare a focului pentru reluarea discuţiilor. Aceste demersuri iraniene intervin în timp ce Washingtonul precizează că doar un acord iranian privind propunerea americană, inclusiv o oprire completă a îmbogăţirii uraniului, ar pune capăt atacurilor israeliene, notează media citată.

UPDATE 12.58 Două persoane acuzate că fac parte din agenția de informații israeliană Mossad au fost arestate, a anunțat Iranul, transmite Sky News. Cei doi au fost reținuți în provincia Alborz în timp ce pregăteau explozibili și dispozitive electronice, potrivit unui raport al agenției de știri Tasnim.

Aceasta se întâmplă la o zi după ce site-urile de știri iraniene au raportat că cinci persoane au fost arestate pentru „colaborare cu Israelul”. Potrivit rapoartelor, aceștia au fost reținuți în orașul central Yazd și au fost văzuți făcând fotografii.

UPDATE 12.31 Financial Times: Muntele nuclear care bântuie Israelul. Îngropată la jumătate de kilometru sub pământ, instalaţia de îmbogăţire a uraniului Fordo din Iran reprezintă testul suprem pentru puterea aeriană israeliană

UPDATE 12.13 Imaginile de pe rețelele sociale – verificate de Sky News – arată o coloană mare de fum ridicându-se dintr-o zonă industrială din sudul Iranului. Incendiul, izbucnit după un atac aerian israelian, se află în orașul Shiraz.

UPDATE 11.54 Germania, Franţa şi Marea Britanie sunt pregătite să înceapă imediat discuţii cu Iranul pe tema programului nuclear al Teheranului, în efortul de a dezescalada situaţia din Orientul Mijlociu, a declarat duminică ministrul german de externe Johann Wadephul, citat de Reuters, citată de Agerpres.

Wadephul, care se află într-o vizită în Orientul Mijlociu, a declarat că încearcă să contribuie la dezescaladarea conflictului între Israel şi Iran, menţionând că Teheranul nu a reuşit să profite de ocazia de a purta discuţii constructive.

„Sper că acest lucru este încă posibil”, a declarat Wadephul pentru postul public german de televiziune ARD sâmbătă seara târziu. „Germania, împreună cu Franţa şi Marea Britanie sunt pregătite. Suntem gata pentru negocieri imediate cu Iranul cu privire la programul nuclear, sper că (oferta) va fi acceptată”, a adăugat el.

UPDATE 11.46 Ce știm despre victimele din Iran. Nu există o raportare oficială a numărului total al morților din țară. Vineri, în ziua în care Israelul a început să atace Iranul, trimisul Teheranului la ONU a declarat că 78 de persoane au fost ucise.

El a mai spus că peste 320 de persoane au fost rănite. Ieri, Iranul a declarat că 60 de persoane au fost ucise după ce o rachetă a distrus un bloc de 14 etaje din capitală, printre care 29 de copii. Separat, guvernatorul provinciei Azerbaidjanul de Est din nordul Iranului a declarat că 30 de soldați și un salvator au fost uciși, iar 55 au fost răniți. Nu este clar dacă aceste cifre fac parte din cifra anterioară sau reprezintă un total separat.

UPDATE 11.43 Iranul luptă pentru a răspândi „ură, haos, teroare, fanatism”, a declarat președintele Israelului. Israelul, a spus el, luptă pentru a „elimina o amenințare”. „Lumea trebuie să fie alături de Israel pentru binele umanității”, a scris el într-o postare pe rețelele de socializare, citată de Sky News.

El a mai spus: „Noaptea trecută, Iranul a lansat din nou o serie de rachete asupra Israelului, cu un singur scop: să ucidă. Copii adormiți în paturile lor. Bunici. Supraviețuitori ai Holocaustului. O frumoasă familie musulmană din Tamra. Evrei și musulmani. Israelieni și palestinieni. Rău. Pur și deliberat. Plângem frații și surorile care ne-au fost răpiți.”

UPDATE 11.38 Rebelii houthi din Yemen, sprijiniţi de Iran, au declarat duminică dimineaţă că au tras rachete spre centrul Israelului, ţară vizată de tiruri cu rachete iraniene, ca ripostă la atacul fără precedent al Israelului împotriva Republicii islamice, relatează AFP.

Într-un comunicat, rebelii houthi- care controlează zone extinse în Yemen – au indicat că au „desfăşurat o operaţiune militară vizând ţinte strategice ale inamicului israelian în regiunea ocupată Yaffa (denumirea arabă pentru Jaffa, un cartier din Tel Aviv) cu un anumit număr de rachete balistice hipersonice Palestine 2”.

Miliţiile houthi afirmă că au vizat zona „de mai multe ori în ultimele 24 de ore”. În comunicatul lor, rebelii houthii susţin că atacurile lor au fost întreprinse în „coordonare cu operaţiunile efectuate de armata iraniană”.

UPDATE 10.44 Armata israeliană a emis o avertizare „urgentă” de evacuare către iranienii care locuiesc în apropierea instalațiilor de producție de arme, un posibil semn că ar putea urma noi atacuri, relatează CNN.

„Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să evacuați imediat zonele din jurul acestor facilități și să nu vă întoarceți până la noi ordine”, a scris duminică purtătorul de cuvânt arab al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), Avichay Adraee, într-o declarație în limba farsi. „Prezența în apropierea acestor zone vă pune viața în pericol.”

El a spus că avertismentul se extinde și la zonele din apropierea „facilităților care susțin producția de arme în Iran”.

UPDATE 10.33 Imagini cu distrugerile din Israel în urma atacurilor iraniene:

UPDATE 10.22 Ministrul de externe al Iranului a declarat, cu puțin timp în urmă, că răspunsul Teheranului la atacurile Israelului se bazează pe autoapărare, relatează Sky News. El a adăugat că atacurile Israelului, care au avut loc mai întâi, nu ar fi avut loc fără acordul Statelor Unite. El a afirmat că Washingtonul ar trebui să condamne atacurile israeliene asupra instalațiilor nucleare iraniene, adăugând că negocierile cu Statele Unite ar fi putut duce la un acord. Dar Israelul a vrut să saboteze aceste negocieri, a spus el, pe care SUA le dorea pentru a limita programul nuclear al Iranului. El a mai spus că Iranul nu dorește să extindă războiul, cu excepția cazului în care va fi forțat să o facă.

UPDATE 10.18 Echipele de salvare ale Societății Semilunii Roșii din Iran caută victime după ce un atac israelian a lovit o clădire rezidențială în timpul nopții în Narmak, nord-estul Teheranului, potrivit agenției de știri IRNA, afiliată statului iranian. Un videoclip postat de IRNA a arătat echipele de salvare săpând printre dărâmăturile unei clădiri distruse.

UPDATE 10.15 Israel a lovit cel puţin două instalaţii energetice în Teheran în zorii zilei de duminică, în timp ce Iranul a lansat două valuri de rachete şi drone împotriva statului israelian, relatează EFE. În timpul acestui atac israelian a fost lovit depozitul de combustibil din Shahran, situat în vestul capitalei iraniene, ceea ce a dus la un incendiu, însoţit de coloane uriaşe de fum negru, a informat într-un comunicat Ministerul iranian al Petrolului. Incendiul va continua până când combustibilul din instalaţie se va epuiza, a adăugat ministerul, citat de agenţia locală de presă Irna. De asemenea, a fost lovită o rafinărie din zona Shahr Rey, în sudul capitalei iraniene.

UPDATE 10.05 Spațiul aerian al Israelului rămâne închis duminică, aeroportul internațional Ben Gurion fiind închis atât pentru aterizări, cât și pentru decolări, potrivit unui purtător de cuvânt al Autorității Aeroporturilor din Israel, relatează CNN. Spațiul aerian al țării este închis de când a lansat primele atacuri asupra Iranului, vineri. Iranul și-a închis și el spațiul aerian vineri, închidere care va continua până duminică, la ora 15:00, ora locală, potrivit Organizației Aviației Civile. Pasagerii ar trebui să evite să se prezinte personal la aeroporturile țării, a precizat aceasta.

UPDATE 9.52 Mulți israelieni sunt în stare de șoc în această dimineață, după două valuri de atacuri cu rachete iraniene care au ucis cel puțin 10 persoane, printre care patru femei din aceeași familie în orașul Tamra și un băiat de 10 ani și o fetiță de 8 ani în orașul Bat Yam, relatează BBC. Oficialii israelieni au avertizat că țara va traversa zile dificile, pe măsură ce vor desfășura o serie de atacuri fără precedent asupra Iranului. Israelul a indicat că aceasta va fi o campanie de lungă durată – probabil de săptămâni, nu de zile – dar obiectivul final rămâne neclar.

UPDATE 9.42 Armata israeliană a anunţat, duminică dimineaţă, că a interceptat şapte drone lansate spre teritoriul său, fără a preciza originea lor, după ce rachete iraniene au fost trase în cursul nopţii. „În ultima oră, şapte drone lansate spre teritoriul israelian au fost interceptate de aviaţia şi marina israeliană”, a precizat armata într-un comunicat.

UPDATE 8.47 Donald Trump, avertisment către Iran: Dacă atacaţi SUA în vreun fel, întreaga forţă şi putere a forţelor armate se va abate asupra voastră la niveluri nemaivăzute până acum

UPDATE 7.57 Iranul afirmă că a folosit noul său tip de rachetă balistică în ultimele lovituri asupra Israelului, relatează CNN. Potrivit agenţiei de ştiri FARS, afiliată statului, Israelul a fost lovit cu racheta balistică ghidată Haj Qassem în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică. Noua rachetă ar fi capabilă să treacă de sisteme de apărare precum THAAD (Terminal High Altitude Defense) al armatei americane, care a fost desfăşurat în Israel, precum şi de sistemele de apărare antirachetă Patriot şi de altele utilizate de Israel.

UPDATE 7.55 Israelul a cerut administraţiei Trump, în ultimele 48 de ore, să participe direct la conflictul cu Iranul, cu scopul de a distruge infrastructura nucleară iraniană, au declarat pentru Axios doi oficiali israelieni sub protecţia anonimatului, transmite News.ro. Israelul nu deţine mijloacele tehnice necesare pentru a distruge complexul subteran de îmbogăţire a uraniului de la Fordow, construit în interiorul unui munte. În schimb, Statele Unite dispun de avioane bombardiere de mare capacitate şi bombe penetrante („bunker buster”) capabile să lovească astfel de ţinte, aflate deja la distanţă operaţională de Iran

UPDATE 6.49 Armata Israelului a confirmat o lovitură aeriană asupra sediului Ministerului iranian al Apărării din Teheran, raportată anterior de presa de stat iraniană. Forţele aeriene israeliene au efectuat o „serie extinsă de lovituri bazate pe informaţii” asupra mai multor ţinte din capitală, au precizat Forţele de apărare ale Israelului, citate de CNN. „Ţintele au inclus sediul Ministerului iranian al Apărării, sediul proiectului nuclear SPND şi ţinte suplimentare, care au avansat eforturile regimului iranian de a obţine o armă nucleară şi unde regimul iranian şi-a ascuns arhiva nucleară”, se arată în declaraţia IDF.

UPDATE 6.45 Operaţiunea Israelului împotriva Iranului este de aşteptat să dureze „săptămâni, nu zile” şi avansează cu aprobarea implicită a SUA, potrivit oficialilor de la Casa Albă şi israelieni. Administraţia preşedintelui american Donald Trump nu a criticat termenul de câteva săptămâni în discuţiile private, a declarat un oficial israelian pentru CNN.

UPDATE 6.38 Trei persoane şi-au pierdut viaţa şi peste 130 au fost rănite în urma atacurilor cu rachete iraniene duminică dimineaţă în centrul Israelului şi în regiunea la vest de Ierusalim, au anunţat serviciile de urgenţă israeliene, transmite AFP, citată de Agerpres.

Două femei în vârstă de 69 şi 80 de ani, precum şi un băiat de 10 ani au murit în tiruri asupra regiunii Tel Aviv care s-au soldat şi cu 100 de răniţi, dintre care patru în stare gravă, a raportat Magen David Adom (MDA), echivalentul israelian al Crucii Roşii. Un atac în regiunea la vest de Ierusalim a făcut 37 de răniţi, printre care unii în stare gravă, potrivit aceleiaşi surse.

Sâmbătă seara, atacuri cu rachete au ucis patru persoane în nord, o tânără de 20 de ani în Haifa şi trei femei în Galileea de Vest, şi au rănit cel puţin alte 36, potrivit MDA.

Bilanţul loviturilor asupra Israelului în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică a crescut la şapte morţi, după ce Iranul a lansat mai multe valuri de atacuri cu rachete şi drone.

UPDATE 23:10 Armata israeliană transmite că au fost lansate rachete din Iran către teritoriul statului Israel.

„Sistemele de apărare lucrează pentru a intercepta amenințarea. Trebuie să intrați în zonele protejate la primirea alertei și să rămâneți acolo până la noi ordine. Ieșirea din zona protejată va fi permisă numai după primirea unor instrucțiuni explicite; trebuie să continuați să acționați în conformitate cu instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern”, se precizează în cominicatul IDF, conform BBC.

UPDATE 22:15 Mai multe avioane de luptă ale forţelor aeriene regale britanice sunt trimise în Orientul Mijlociu, a declarat sâmbătă premierul Keir Starmer, după ce Iranul a ameninţat că va viza baze ale Marii Britanii, Franţei şi SUA în cazul în care aceste ţări ajută la stoparea atacurilor sale asupra Israelului, informează PA Media/dpa.

Adresându-se jurnaliştilor alături de care călătoreşte într-o vizită în Canada, premierul Keir Starmer a ezitat să excludă complet o intervenţie în conflict, dar a lămurit că va continua să insiste asupra dezescaladării şi a spus că evoluţiile „intense” din weekend vor fi discutate în detaliu la summitul G7.

UPDATE 22.05 Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat un alt videoclip, de data aceasta vorbind în limba engleză și adresându-se aparent unui public american. El începe prin a-i ura lui Donald Trump la mulți ani, apoi aduce un omagiu militarilor americani care au „protejat libertatea” timp de 250 de ani (vezi video jos).

Netanyahu spune că armata israeliană „apără libertatea” și în Orientul Mijlociu, împotriva a ceea ce el numește un regim iranian „tiranic”. „Dușmanul nostru este dușmanul vostru. Și făcând ceea ce facem, ne confruntăm cu ceva care ne va amenința pe toți mai devreme sau mai târziu”, spune el.

Mai adaugă, fără a furniza dovezi, că dacă Israelul nu ar fi acționat, Iranul și-ar fi înarmat teroriștii – precum Hezbollah și Hamas – cu arme nucleare. „Aceasta este ceea ce face Israelul cu sprijinul clar al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, al poporului american și al multor altora din lume”, adaugă el.

Casa Albă a încercat la început să se distanțeze de atacul Israelului asupra Iranului, dar ulterior l-a susținut deschis, Trump numindu-l „excelent”.

UPDATE 21:40 Ministerul iranian al Petrolului a confirmat că două câmpuri de gaze majore din provincia Bushehr din sudul Iranului au fost atacate de Israel, relatează BBC.

Citând martori oculari, publicațiile iraniene spun că faza 14 a câmpului de gaze South Pars a fost efectuată de drone. O altă companie de gaze, Fajr Jam Gas Refining Company, a fost de asemenea vizată în aceeași provincie.

UPDATE 21:25 La această oră, Forțele Aeriene continuă atacul asupra Iranului, informează BBC.

Purtătorul de cuvânt principal al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), Effie Defrin, transmite că:

chiar și la această oră, piloții Forțelor Aeriene continuă să atace și să efectueze lovituri de amploare în diferite zone din Iran”.

derulăm o serie de atacuri care nu s-a oprit de aproape 40 de ore și care include peste 150 de ținte. Punctul central al atacurilor din ultimele 24 de ore, Teheranul.

Israelul a vizat un sit subteran din vestul Iranului „folosit pentru depozitarea și lansarea rachetelor sol-sol și de croazieră”: acest sit a fost atacat și figurile de rang înalt care l-au vizitat în trecut au fost, de asemenea, eliminate. Rachetele stocate acolo urmau să fie lansate „împotriva cetățenilor israelieni sau chiar împotriva forțelor altor țări occidentale din Orientul Mijlociu”.

Un incendiu a izbucneit la un zăcământ de gaze iranian, relatează presa de stat, conform CNN. Flăcările au izbucnit la zăcământul South Pars – cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume – potrivit relatărilor din presa de stat iraniană.

Imaginile video care circulă pe rețelele de socializare și geolocalizate de CNN arată un incendiu mare și coloane de fum care se ridică din câmpul de gaze din provincia Bushehr din sudul Iranului. Câmpul petrolier a fost lovit de o dronă israeliană, potrivit relatărilor din presa de stat iraniană.

UPDATE 20:40 Prim-ministrul israelian Benjamin Netanuahu a avertizat poporul iranian că vor avea loc noi lovituri, în contextul în care tensiunile dintre cei doi inamici de lungă durată continuă să crească, transmite CNN.

Între timp, spitalele din Israel se grăbesc să își mute pacienții în secții subterane, în așteptarea unor eventuale noi lovituri de represalii din partea Teheranului.

UPDATE 19:50 Imagini prin satelit obținute în această dimineață de Maxar Technologies arată deteriorarea mai multor clădiri de la situl nuclear iranian Natanz în urma atacurilor israeliene de ieri, informează BBC

Localizarea pagubelor corespunde imaginilor verificate de la fața locului, surprinse ieri, care arătau coloane de fum ridicându-se de la sit. Imaginea arată pagube grave la trei clădiri și urme de arsuri în jurul altor două structuri – dintre care una pare a fi o stație electrică.

Ieri, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat în fața Consiliului de Securitate al ONU că „partea supraterană a uzinei pilot de îmbogățire a combustibilului, unde Iranul producea uraniu îmbogățit cu până la 60% U-235, a fost distrusă”.

Imaginile publicate de Maxar arată, de asemenea, instalația de îmbogățire de la Fordow și reactorul cu apă grea de la Arak, deși niciunul dintre situri nu prezintă daune evidente. Mass-media iraniană a raportat că Fordow a fost vizat ieri, însă Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au negat acest lucru.

UPDATE 19:40 Iranienii resping apelul premierului israelian Benjamin Netanyahu, care vineri i-a îndemnat „să se ridice și să se facă auziți”, să lupte alături de israelieni împotriva conducerii opresive de la Teheran, relatează CNN

„A venit timpul ca poporul iranian să se unească în jurul drapelului său și al moștenirii sale istorice, apărându-vă libertatea față de un regim rău și opresiv”, a afirmat Netanyahu într-o declarație. Pentru localnicii din Iran, apelul liderului israelian nu reprezintă nimic. Nicio persoană intervievată de CNN nu și-a exprimat sprijinul pentru apelurile lui Netanyahu la revoltă.

„Israelul subestimează dragostea noastră pentru țara noastră, ideea că bombardarea noastră, a caselor noastre, uciderea copiilor noștri ne-ar trimite în stradă este șocantă. Vrem să trăim pașnic, indiferent dacă ne place sau nu regimul”, a declarat pentru CNN un bărbat în vârstă de 36 de ani, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Iranienii care au vorbit cu CNN și-au exprimat furia și au afirmat că nu vor ceda niciodată în fața cererilor lui Netanyahu. „Îmi doresc ca regimul să nu fie la putere? Categoric. Vreau ca orașul meu să fie bombardat de un alt dictator? Categoric nu”, a declarat Neda, în vârstă de 28 de ani.

Regimul iranian rămâne nepopular acasă, unde forțele de securitate continuă să reprime brutal disidenții. Pe lângă furie, emoția care a prezidat în rândul locuitorilor din Teheran a fost una de teamă intensă, răspândindu-se zvonuri că loviturile israeliene s-ar putea intensifica în capitală sâmbătă seara. „Am auzit că în această seară Israelul va lovi părți mai dens populate din Teheran, ca represalii pentru lovitura care a lovit Tel Aviv, ceea ce este cu adevărat terifiant”, a declarat o femeie în vârstă de 24 de ani, pe care CNN nu o numește din motive de siguranță. „Noaptea trecută a fost mai rău decât ce s-a întâmplat înainte. Întreaga casă se cutremura, iar ei tot aruncau bombe care sunau super aproape”, a adăugat ea.

UPDATE 19:10 Oman, care joacă rolul de mediator între Statele Unite şi Iran în discuţiile privind dosarul nuclear, a anunţat sâmbătă că discuţiile programate pentru duminică între cele două ţări nu vor mai avea loc, informează AFP.

„Discuţiile între Iran şi Statele Unite, care trebuiau să aibă loc duminică la Muscat, nu vor avea loc. Dar diplomaţia şi dialogul rămân singura cale spre o pace durabilă”, a scris pe X ministrul afacerilor externe din Oman, Badr Albusaidi.

UPDATE 18:30 Armata israeliană ar fi ucis 90 de palestinieni în ultimele 48 de ore în Fâşia Gaza, unde accesul la internet continuă să fie întrerupt, iar alţi zece ar fi murit din cauza gloanţelor israeliene în apropierea punctului militarizat de distribuire a alimentelor din coridorul Netzarim, transmit surse medicale din Gaza, potrivit EFE. „Nouăzeci de morţi şi 605 răniţi au fost internaţi în spitalele din Fâşia Gaza în ultimele 48 de ore”, a confirmat sâmbătă, în raportul său zilnic, Ministerul Sănătăţii al guvernului Hamas, transmite Agerpres.

UPDATE 18:15 Israelul spune că 20 de comandanți militari iranieni au fost uciși de la începutul operațiunii, inclusiv șeful serviciilor de informații ale forțelor armate iraniene, Gholam-Regha Merhabi. Forțele de apărare ale Israelului susțin că Merhabi a fost implicat în activitatea de informații și în gestionarea atacurilor asupra Israelului în ultimul an.

Astăzi, presa de stat iraniană a raportat că generalul Mehdi Rabbani, adjunctul șefului operațiunilor, a fost, de asemenea, ucis în timpul loviturilor, informează BBC.

UPDATE 17:55 Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că țara sa urmărește să „contracareze o dublă amenințare” din partea Teheranului – și anume, „rachetele nucleare și balistice” – și afirmă că Israelul și-a atins obiectivele, relatează BBC.

„Nu ne putem permite să le construim capacități de producție pentru 20 000 de rachete, așa că am luat măsuri pentru a le distruge capacitățile de producție, iar acest lucru este ceea ce face IDF acum”.

„Am pavat o cale către Teheran. În viitorul foarte apropiat, veți vedea avioane israeliene, forțele aeriene israeliene, piloții noștri, deasupra cerului Teheranului.

Israelul va lovi „fiecare sit și fiecare țintă” din Iran.

„Am dat o lovitură foarte dură principalului sit de îmbogățire al Iranului și, dacă va fi necesar, îl vom lovi din nou”, a mai transmis premierul Netanyahu într-un mesaj video recent difuzat.

„Există o amenințare uriașă din partea rachetelor balistice, am luat măsuri pentru a distruge capacitățile de producție de rachete balistice ale Iranului”, adaugă el.

UPDATE 16:45 Premierul britanic Keir Starmer a vorbit cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în această după-amiază. „Au discutat despre situația extrem de îngrijorătoare din Orientul Mijlociu și au căzut de acord asupra necesității de dezescaladare a luptelor dintre Israel și Iran”, a transmis biroul de presă, conform BBC.

În informare se mai precizează că Regatul Unit este pregătit să colaboreze îndeaproape cu aliații săi în zilele următoare pentru a sprijini o rezoluție diplomatică.

UPDATE 16:08 Iranul afirmă că este nehotărât în ceea ce privește participarea la negocierile nucleare programate duminică cu SUA în Oman, având în vedere atacurile Israelului. Teheranul a transmis că atacurile israeliene au fost efectuate cu aprobarea Washingtonului și, prin urmare, fac negocierile cu SUA „lipsite de sens”, relatează BBC.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baqai, a declarat sâmbătă la televiziunea de stat că o decizie finală privind participarea la cea de-a șasea rundă planificată de discuții privind programul nuclear al Iranului rămâne neclară. Vineri, Baqai a declarat că „nu are niciun sens” continuarea discuțiilor în urma atacurilor israeliene, care au ucis mai mulți oficiali militari de rang înalt și oameni de știință din domeniul nuclear.

UPDATE 15:55 Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) afirmă că șapte dintre soldații săi au fost „ușor răniți” în cursul nopții după ce o rachetă iraniană a lovit centrul Israelului. Armata adaugă că soldații au fost duși la spital și au fost ulterior externați, relatează BBC.

UPDATE 15:40 Ministerul iranian de Externe a declarat sâmbătă că nu are „sens” ca Iranul să participe duminică la discuţiile preconizate cu Statele Unite despre programul său nuclear, având în vedere atacul israelian lansat împotriva ţării, informează AFP. „Este evident că, în astfel de circumstanţe, şi atât timp cât agresiunea regimului sionist împotriva naţiunii iraniene nu va înceta, nu ar avea sens să participăm la un dialog cu o parte care este cel mai mare susţinător şi complice al agresorului”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baqaei, într-un comunicat.

UPDATE 14.48 Iranul a anunţat că eventualele negocieri nucleare cu Statele Unite devin „lipsite de sens” în urma atacurilor lansate de Israel, a relatat Tehran Times, citându-l pe Esmaeil Baghaei, purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe. „Cealaltă parte a făcut ceva care face dialogul inutil”, a declarat Baghaei, referindu-se la atacurile israeliene asupra instalaţiilor nucleare ale Iranului.

Negocierile dintre SUA şi Iran urmau să fie reluate duminică în Oman, însă declaraţiile oficialului iranian pun sub semnul întrebării desfăşurarea discuţiilor. Totuşi, Baghaei nu a anunţat oficial anularea întâlnirii. Preşedintele american Donald Trump a avertizat Iranul, într-o postare pe reţelele sociale, să încheie un acord „până nu va fi prea târziu”.

UPDATE 14.40 Tot ce trebuie să știți după cele două zile de conflict între Israel și Iran. Mai jos, o scurtă sinteză realizată de BBC:

Israelul afirmă că a lovit „zeci” de ținte în Teheran în cursul nopții, inclusiv infrastructura rachetelor sol-aer

Șaizeci de persoane, dintre care 20 de copii, au fost ucise într-un atac israelian asupra unei clădiri rezidențiale din Teheran, potrivit presei de stat iraniene

într-un atac israelian asupra unei clădiri rezidențiale din Teheran, potrivit presei de stat iraniene În Israel, trei persoane au fost ucise în urma atacurilor de represalii din partea Iranului și zeci au fost rănite, potrivit oficialilor

Corespondentul BBC: Ce s-ar putea întâmpla dacă SUA ar fi târâtă în conflict? Situația s-ar agrava dramatic dacă Donald Trump s-ar simți obligat să acționeze.

potrivit oficialilor Corespondentul BBC: Ce s-ar putea întâmpla dacă SUA ar fi târâtă în conflict? Situația s-ar agrava dramatic dacă Donald Trump s-ar simți obligat să acționeze. Ministrul apărării israelian, Israel Katz, avertizează că „Teheranul va arde” dacă Iranul continuă să lanseze rachete.

IDF afirmă că a ucis nouă oameni de știință și experți nucleari iranieni, un număr mai mare decât cei șase despre care a afirmat inițial că au fost uciși în valul de atacuri lansate joi.

Iranul avertizează că va viza bazele militare britanice, americane și franceze din regiune dacă aceste țări vor oferi asistență Israelului pentru a opri atacurile Teheranului, potrivit presei de stat.

UPDATE 14.16 Operaţiunea amplă şi surprinzătoare a Israelului împotriva instalaţiilor nucleare, bazelor de rachete, oamenilor de ştiinţă şi comandanţilor militari iranieni a fost rezultatul a opt luni de pregătiri clandestine intense, afirmă oficialii israelieni, conform axios.com.

UPDATE 13.49 Preşedintele Donald Trump a declarat pentru Axios, cu puţin timp înainte de a intra într-o şedinţă de strategie privind Iranul, că atacul masiv al Israelului ar putea creşte şansele obţinerii unui acord nuclear între SUA şi Iran. Întrebat dacă atacul Israelului a periclitat negocierile nucleare, Trump a declarat: „Nu cred. Poate dimpotrivă. Poate acum vor negocia serios.” „Le-am dat 60 de zile, azi este ziua 61. Trebuiau să încheie acordul,” a continuat Trump. „Poate acum se va întâmpla.”

UPDATE 13.46 Ministerul Afacerilor Externe sfătuieşte cetăţenii români aflaţi în Israel sau Iran să îşi anunţe prezenţa la Ambasadele României la Tel Aviv, Teheran sau la Consulatul General de la Haifa

UPDATE 13.06 Armata israeliană a anunţat sâmbătă că avioanele sale de luptă sunt pregătite să reia atacurile asupra ţintelor din Teheran. „Dictatorul iranian Ali Khamenei îi transformă pe cetăţenii Iranului în ostatici şi creează o realitate în care ei, în special locuitorii Teheranului, vor plăti un preţ greu pentru atacul criminal asupra civililor israelieni”, a spus ministrul apărării Israel Katz în timpul unei evaluări cu şeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Eyal Zamir, directorul Mossad, David Barnea, şi alţi înalţi oficiali militari. „Dacă Khamenei continuă să lanseze rachete asupra frontului intern israelian, Teheranul va arde”, a avertizat Katz, potrivit The Times of Israel.

UPDATE 13.04 Compania Frontline, cel mai mare operator de petroliere listat la bursă la nivel mondial, a decis să refuze semnarea de noi contracte de transport în Golful Persic, prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul amplificării tensiunilor dintre Israel şi Iran. Decizia marchează unul dintre primele semnale concrete de perturbare a fluxurilor maritime globale, în urma escaladării conflictului declanşat vineri. Strâmtoarea Ormuz, un culoar maritim îngust situat între Iran şi Oman, este vitală pentru economia globală, prin ea tranzitând aproximativ 25% din livrările mondiale de petrol şi o treime din producţia de gaze naturale lichefiate (LNG). Totodată, ruta este esenţială pentru transportul de containere din şi către hub-ul regional Jebel Ali din Dubai.

UPDATE 13.01 Instalaţiile de la Natanz şi Fordow rămân principalele centre de îmbogăţire a uraniului ale Iranului, generând lunar aproximativ 33,5 kg de uraniu îmbogăţit la 60%, conform Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA). La acest nivel, trecerea la calitate militară de 90% ar necesita doar câteva săptămâni. Un raport recent al Institute for Science and International Security (ISIS) din Washington estimează că Iranul ar putea produce material fisionabil suficient pentru nouă arme nucleare în trei săptămâni. Parte din aceste stocuri ar fi fost mutate la uzina de la Isfahan. „Chiar şi în cazul unor lovituri israeliene de succes, Iranul ar putea continua programul la alte situri fortificate sau secrete,” a explicat Darya Dolzikova, expert RUSI, relatează The Financial Times.

UPDATE 12.45 „Noi îl considerăm un război de apărare”, a declarat Ami Ayalon, fostul șef al agenției de securitate israeliene Shin Bet și comandant suprem al Marinei israeliene, în cadrul emisiunii Newshour a BBC. „Majoritatea israelienilor consideră Iranul o amenințare existențială majoră”, explică el. „Sunt foarte, foarte aproape de a atinge capacitatea nucleară militară – din câte înțeleg din informațiile noastre, era clar că de acum înainte nu vom mai avea capacitatea [de a lovi] dacă nu o facem acum.”

UPDATE 12.19 Papa Leon al XIV-lea a făcut apel sâmbătă la Iran şi Israel la „responsabilitate şi raţiune”, în contextul în care „situaţia s-a deteriorat grav” între cele două ţări, au consemnat AFP şi Reuters. „Nimeni nu ar trebui să ameninţe vreodată existenţa altei persoane şi este datoria tuturor ţărilor să sprijine cauza păcii, urmând căi de reconciliere şi promovând soluţii care garantează securitatea şi demnitatea tuturor”, a subliniat suveranul pontif în timpul unei audienţe publice la Bazilica Sfântul Petru. „Angajamentul de a construi o lume mai sigură, liberă de ameninţarea nucleară, trebuie urmărit prin contacte respectuoase şi dialog sincer pentru a construi o pace durabilă, fondată pe dreptate, fraternitate şi binele comun”, a adăugat Papa Leon.

UPDATE 11.56 Doi generali iranieni de rang înalt au fost uciși în atacurile israeliene, potrivit televiziunii de stat, în timp ce Israelul a continuat atacul asupra capacităților militare și nucleare ale Iranului. Generalul Gholamreza Mehrabi, șef adjunct al serviciului de informații al statului major al forțelor armate, și generalul Mehdi Rabbani, șef adjunct al operațiunilor, „au fost martirizați”, a anunțat postul de televiziune, citat de Times of Israel.

UPDATE 11.23 Iranul a confirmat că facilitatea sa nucleară de la Fordow a suferit pagube limitate în urma recentelor atacuri israeliene, a relatat sâmbătă agenţia de ştiri semi-oficială ISNA, citând un purtător de cuvânt al organizaţiei pentru energie atomică a ţării, transmite Reuters. „Au fost daune limitate în unele zone de la situl de îmbogăţire Fordow”, a afirmat purtătorul de cuvânt al agenţiei pentru energie atomică a republicii islamice, Behrouz Kamalvandi. „Am mutat deja o parte semnificativă din echipamente şi materiale, nu au fost pagube extinse şi nu există preocupări legate de contaminare”, a precizat acesta.

UPDATE 10.00 Armata israeliană a anunțat că forțele sale aeriene au efectuat o serie de atacuri asupra Teheranului în noaptea trecută, vizând sistemele de apărare aeriană ale Iranului. „În cursul nopții, IAF a lovit zeci de ținte, inclusiv infrastructura rachetelor sol-aer, ca parte a eforturilor de a distruge capacitățile de apărare aeriană ale regimului iranian în zona Teheranului”, a declarat armata într-un comunicat.„Pentru prima dată de la începutul războiului, la peste 1.500 km de teritoriul israelian, IAF (armata israeliană) a lovit sistemele de apărare din zona Teheranului.”

UPDATE 9.43 Mike Huckabee, ambasadorul SUA în Israel, a declarat că a fost nevoit să meargă de cinci ori într-un adăpost antiaerian în timpul nopţii, în contextul în care Iranul a lansat valuri de atacuri cu rachete ca represalii împotriva Israelului, relatează CNN. „A fost o noapte grea în Israel,” a scris Huckabee, care se află în ţară, într-o postare pe X sâmbătă dimineaţă. El a adăugat că Shabbat, ziua de odihnă evreiască care are loc în fiecare sâmbătă, ar trebui să fie liniştită, dar „probabil nu va fi aşa.”

UPDATE 08.53 Forțele de Apărare Israeliene au anunțat că au interceptat mai multe drone iraniene, după ce au sunat sirenele în zona Mării Moarte și a Cisiordaniei.

UPDATE 08.35 Iranul a anunţat că a doborât sâmbătă drone israeliene aflate în misiune de recunoaştere deasupra zonei de nord-vest a ţării, potrivit televiziunii de stat preluate de AFP şi Reuters. Forţele iraniene „au reuşit să doboare drone israeliene care au violat spaţiul aerian al ţării în regiunea frontalieră Salmas”, a transmis televiziunea de stat, precizând că dronele „au penetrat spaţiul aerian iranian pentru misiuni de spionaj şi recunoaştere”.

UPDATE 08.12 Forțele de Apărare Israeliene (IDF) afirmă că continuă atacurile aeriene asupra țintelor din Iran. Într-o scurtă declarație publicată pe Telegram, citată de BBC, IDF a afirmat că „Forțele Aeriene Israeliene continuă să lovească ținte pentru a elimina amenințările din Iran”. Comentariile au fost publicate alături de un videoclip care prezintă imagini cu atacurile aeriene.

Acestea vin la mai mult de 24 de ore după atacul inițial al Israelului asupra bazelor militare iraniene, în urma căruia au fost uciși trei comandanți militari iranieni, potrivit IDF. De atunci, Iranul a lansat atacuri cu rachete asupra Israelului până sâmbătă dimineața.

UPDATE 07.28 Serviciul paramedical israelian a confirmat că două persoane au fost ucise în urma unui atac cu rachete în centrul Israelului. Alte 19 persoane au fost rănite, relatează The Guardian. În total, trei persoane au fost ucise de când au început atacurile cu rachete împotriva Israelului, vineri.

UPDATE 07.21 O persoană a decedat, iar peste 20 au fost rănite după ce o rachetă iraniană a lovit în apropierea unor locuinţe din Rishon Lezion, la sud de Tel Aviv, au anunţat serviciile de urgenţă din Israel, conform CNN. Un număr mare de paramedici echipaje de prim-ajutor au fost trimise la faţa locului, unde au găsit pagube extinse şi mai multe persoane prinse sub dărâmături. „Aceasta este o scenă dificilă şi complexă şi continuăm să verificăm pentru a ne asigura că nu există alte victime în interiorul clădirilor,” a declarat Rami Musher, director adjunct al serviciilor de urgenţă din regiunea Ayalon.

UPDATE 07.18 Mossad, Netanyahu și Trump – câștigătorii atacurilor israeliene în Iran. Cine a pierdut? – ANALIZĂ G4Media

UPDATE 06.46 Conflictul Israel-Iran escaladează, ambele state lansând în cursul nopţii atacuri care au făcut să fie auzite explozii atât la Teheran, cât şi la la Tel Aviv şi Ierusalim. Ambasadorul Israelului în Statele Unite Yechiel Leiter a declarat că Israelul se află „în război” cu regimul iranian, confirmând că o persoană a fost ucisă în urma atacurilor. „Israelul este în război, nu cu poporul iranian… ci cu un regim care este hotărât să obţină putere nucleară”, a afirmat Leiter.

O femeie a fost ucisă şi „aproximativ 40 de persoane” au fost rănite în urma atacurilor iraniene asupra Israelului, a declarat ambasadorul Israelului în Statele Unite. „Am fost loviţi de trei salve de rachete balistice trase din Iran astăzi, în total aproximativ 150”, a spus Yechiel Leiter într-un interviu pentru Kaitlan Collins de la CNN.

UPDATE 06:30 Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat publicul că este acum posibil să părăsească zonele protejate, dar că ar trebui să rămână în apropiere până la o nouă notificare, transmite The Guardian.

UPDATE 06:23 China condamnă ”încălcările de către Israel ale suveranității, securității și integrității teritoriale ale Iranului” și îndeamnă Israelul ”să oprească imediat toate acțiunile militare riscante”, a declarat ambasadorul Chinei la ONU, Fu Cong, potrivit unui raport al agenției de știri de stat Xinhua citat de The Guardian. Fu a adăugat că Beijingul se opune extinderii conflictelor și este profund îngrijorată de consecințele pe care le-ar putea genera acțiunile Israelului.

UPDATE 06:15 Iranul va ataca bazele regionale ale oricărei ţări care apără Israelul, a declarat un oficial iranian de rang înalt pentru CNN.

UPDATE 06:04 Echipele de urgență israeline au declarat că tratează 10 persoane care au suferit răni în urma ultimelor atacuri cu rachete, adăugând că acestea se află într-o stare ușoară până la moderată. Serviciul de salvare Magen David Adom a precizat că aceste cifre se bazează pe rapoarte inițiale și că echipele sale continuă să scaneze zonele afectate, transmite The Guardian.

UPDATE 06:00 Partea de la suprafaţă a uzinei iraniene de îmbogăţire de uraniului de la Natanz a fost distrusă, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

UPDATE 05:51 Trump a vorbit vineri cu Netanyahu, anunță o sursă de la Casa Albă.

UPDATE 05:46 Putin ”condamnă atacurile israeliene” şi îi propune lui Netanyahu rolul său de mediator cu Iranul / Dictatorul de la Kremlin se află la rândul său în negocieri fără rezultat pentru încheierea războiului pe care l-a început în Ucraina.

UPDATE 05:42 Este al patrulea val de rachete lansate de Iran după atacul masiv al Israelului de vineri dimineață, transmit forțele armate israeliene citate de agenția spaniolă EFE.

UPDATE 05:37 Noile explozii vin după un val anterior de atacuri cu rachete care a lovit o clădire înaltă din Tel Aviv. Poliția citată de The Guardian a declarat că o persoană a murit în atacuri, în timp ce serviciul de ambulanță al Israelului a declarat că 34 de persoane au fost rănite.

UPDATE 05:33 Noi explozii au fost auzite deasupra Tel Avivului și Ierusalimului, iar armata israeliană a cerut publicului să se adăpostească, pe măsură ce Iranul a lansat un nou val de rachete, transmite The Guardian. IDF a declarat că a identificat că rachete au fost lansate recent din Iran.

„Trebuie să intrați în zonele protejate la primirea alertei și să rămâneți acolo până la o nouă notificare. Ieșirea din zona protejată va fi posibilă doar după primirea instrucțiunilor explicite”, a adăugat acesta.

UPDATE 05:30 Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat că a convocat Consiliul Național de Securitate pentru a se asigura că „toți pașii necesari” vor fi luați pentru a proteja cetățenii canadieni pe fondul escaladării din Orientul Mijlociu, transmite The Guardian.

Într-o declarație pe X, el a spus: „Programul nuclear al Iranului a fost mult timp o sursă de îngrijorare gravă, iar atacurile sale cu rachete în Israel amenință pacea regională.

Astăzi, am convocat Consiliul nostru Național de Securitate pentru a primi o actualizare a situației și pentru a mă asigura că toți pașii necesari vor fi luați pentru a proteja cetățenii noștri și misiunile noastre diplomatice din regiune.

Canada reafirmă dreptul Israelului de a se apăra și de a-și asigura securitatea. Solicităm tuturor părților să exercite maximă reținere și să se îndrepte către o rezolvare diplomatică.”

UPDATE 05:13 Un nou atac al Iranului în Israel: Alertele au fost activate în mai multe zone din Israel în urma detectării „rachetelor lansate din Iran”, a anunțat IDF într-o postare recentă pe X, transmite BBC.

Postarea menționa că Forțele Aeriene Israeliene „lucrează pentru a intercepta și ataca oriunde este necesar pentru a elimina amenințarea”. De asemenea, a îndemnat publicul să urmeze instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern, deoarece „apărarea nu este hermetică”.

UPDATE 04:30 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a vorbit cu președintele israelian Isaac Herzog despre situația escaladată din Orientul Mijlociu, relatează The Guardian:

„Am reiterat dreptul Israelului de a se apăra și de a-și proteja poporul. În același timp, menținerea stabilității regionale este vitală. Îndemn toate părțile să acționeze cu maximă reținere și să lucreze pentru detensionarea situației. Eforturile diplomatice sunt cruciale pentru a preveni o nouă escaladare”, a scris ea într-o actualizare pe X.

UPDATE 04:28 Sute de oameni s-au strâns pe străzile din Iran împotriva Israelului, relatează Sky News. Au cerut „răzbunare” și au scandat sloganuri anti-Israel și anti-SUA: „Suntem pregătiți pentru răzbunare”, a spus o femeie. „Așteptam ca Israelul să facă o greșeală pentru a putea arăta lumii puterea Iranului.”

UPDATE 04:24 Agenția de știri iraniană Tasnim a raportat că mai multe explozii puternice au fost auzite în cartierele Hakimiyeh și Tehranpars din estul Teheranului, transmite The Guardian. Aceasta vine după rapoartele anterioare conform cărora două proiectile au lovit zona aeroportului Mehrabad din capitala iraniană.

UPDATE 12:20 Mai multe informații de la New York, relatate de Sky News, unde reprezentantul Iranului la Națiunile Unite vorbește în prezent la o ședință a Consiliului de Securitate și acuză direct SUA de atacul israelian de vineri dimineață, care a precedat represaliile de la Teheran 18 ore mai târziu.

Amir-Saeid Iravani declară că atacurile Israelului asupra Iranului au ucis 78 de persoane și au rănit peste 320, majoritatea fiind civili, adaugă el.

„Acesta nu este doar un atac asupra unei țări”, spune el. „Acesta este un atac direct asupra ordinii internaționale. Un atac asupra Cartei Națiunilor Unite.”

Iravani acuză SUA că a oferit sprijin informativ și politic pentru atacurile Israelului asupra Iranului.

„Prin sprijinirea și facilitarea acestor crime, ei poartă întreaga responsabilitate pentru consecințe”, adaugă el.

UPDATE 12:10 Pe fondul atacului cu rachete al Iranului asupra Israelului, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a ținut o ședință privind tensiunile tot mai mari dintre cele două țări, transmite Sky News.

Reprezentantul Marii Britanii se adresează acum consiliului, afirmând: „Prima noastră prioritate trebuie să fie prevenirea unei noi escaladări în Orientul Mijlociu.

„Îndemnăm toate părțile să dea înapoi urgent, să dea dovadă de reținere și să reducă tensiunile.”

UPDATE 23:50 Experți în domeniul nuclear au declarat că pagubele aduse instalațiilor nucleare ale Iranului în urma primului val de atacuri aeriene ale Israelului, vineri dimineață devreme, par a fi limitate. Imaginile satelitare nu arată încă daune semnificative infrastructurii nucleare, relatează Reuters, citând mai mulți experți.

UPDATE 23:20 Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că mai puțin de 100 de rachete balistice au fost lansate din Iran în două baraje, transmite Sky News. Effie Defrin a spus că majoritatea rachetelor au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană sau au căzut înainte de a ajunge în țară.

„Există un număr limitat de impacturi asupra clădirilor, unele fiind cauzate de fragmente de la interceptări”, spune el.

UPDATE 23:15 40 de persoane sunt tratate în spitalele israeliene după recentele atacuri – două dintre ele sunt în stare critică, transmite BBC. Rănile sunt variate și includ leziuni provocate de șrapnel, inhalare de fum și șoc.

Spitalul Ichilov din Tel Aviv tratează 18 pacienți.

Spitalul Beilinson din Petah Tikva tratează 7 persoane, inclusiv un pacient în stare critică.

Spitalul Sheba din Ramat Gan tratează 15 pacienți, inclusiv celălalt pacient în stare critică.

UPDATE 23:12 Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat Consiliului de Securitate al ONU că „fabrica de la suprafață unde Iranul producea uraniu îmbogățit până la 60% uraniu a fost distrusă”, transmite CNN.

Grossi a mai spus că este gestionabilă contaminarea radiologică este gestionabilă cu măsuri adecvate, precum și că există contaminare radiologică și chimică în interiorul instalațiilor de la Natanz.

El a adăugat că nu există indicii de atac asupra sălilor subterane de îmbogățire de la Natanz, dar atacurile asupra alimentării cu energie electrică ar fi putut deteriora centrifugele.

UPDATE 23:01 Prețul petrolului a crescut brusc vineri, după ce Israelul a atacat instalațiile nucleare și militare iraniene, zguduind piețele globale și alimentând temerile legate de un conflict mai amplu în regiune, transmite BBC.

UPDATE 22:58 Cabinetul israelian se reunește în prezent pentru a discuta răspunsurile la atacul iranian cu rachete asupra Israelului de vineri seară, a declarat un oficial israelian pentru CNN. Se așteaptă ca Israelul să escaladeze și mai mult în următorul val de atacuri împotriva Iranului, a precizat oficialul.

UPDATE 22:52 Imagini video din Tel Aviv în timpul bombardamentelor iraniene de vineri seară.

UPDATE 22:50 Statele Unite au ajutat Israelul să intercepteze rachete iraniene vineri seară, au declarat două surse israeliene pentru CNN. Alte țări din regiune au sprijinit, de asemenea, apărarea aeriană israeliană, a declarat o sursă, într-un mod similar cu cel în care au procedat în atacurile iraniene anterioare asupra Israelului.

UPDATE 22:40 Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, citat de The Guardian, a declarat că publicului i se permite să părăsească zonele adăpostite. Într-un discurs de vineri seară, Netanyahu a spus că „regimul iranian nu a fost niciodată mai slab”, adăugând că „aceasta este o oportunitate pentru poporul iranian de a se ridica împotriva regimului”.

Netanyahu s-a adresat, de asemenea, direct publicului iranian, spunând: „Sunt alături de voi, poporul israelian este alături de voi”.

Între timp, ministrul apărării al Israelului, Israel Katz, a declarat că Iranul „a depășit liniile roșii lansând rachete spre zonele civile israeliene”, adăugând că „Teheranul va plăti un preț greu”.

UPDATE 22:27 Civilii israelieni pot părăsi acum adăposturile, dar ar trebui să rămână în apropiere, a anunțat Comandamentul Frontului Intern al Israelului, citat de CNN.

UPDATE 22:22 Vorbind la Canalul 12 al Israelului, Eli Bin, purtătorul de cuvânt al serviciului de salvare Magen David Adom, a declarat că șapte persoane au fost rănite ușor în centrul Israelului. Imaginile de la Canalul 12 au arătat ceea ce părea a fi o clădire lovită de o rachetă.

UPDATE 22:18 Mass-media de stat iraniană afirmă că cel puțin două avioane de luptă israeliene au fost doborâte deasupra Iranului – această informație nu a fost verificată independent, transmite BBC, iar Israelul o neagă. Situația escaladează rapid în conflictul Israel-Iran.

UPDATE 22:15 Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că Iranul „a depășit liniile roșii” trăgând rachete asupra centrelor populate civile și a promis că va plăti un „preț foarte greu” pentru acțiunile salem scrie AP News.

UPDATE 22:10 Zgomotul exploziilor a putut fi auzit în Ierusalim, iar posturile de televiziune israeliene au arătat coloane de fum ridicându-se în Tel Aviv după un aparent atac cu rachete. Nu au existat rapoarte imediate despre victime, transmite AP News.

UPDATE 22:06 Iranul a atacat „zeci de ținte, centre militare și baze aeriene” aparținând Israelului, a declarat Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice într-un comunicat de vineri seară, citat de CNN. Aceștia au precizat că operațiunea a fost numită „Adevărata Promisiune 3”.

UPDATE 22:04 Rachete israeliene au fost interceptate deasupra orașului Tabriz, din nord-vestul Iranului, vineri seară, potrivit postului de televiziune iranian de stat Press TV, citat de CNN.

UPDATE 22:00 Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a negat informațiile difuzate de presa iraniană conform cărora un avion de luptă israelian ar fi fost doborât și pilotul său reținut, relatează Reuters.

UPDATE 21:58 Populației țării i s-a cerut să rămână în adăposturi anti-bombă până la o nouă notificare, transmite CBS News. Israelul dispune de un sistem robust de apărare antirachetă cunoscut sub numele de Iron Dome (Cupola de Fier), care pare să fi interceptat numeroase rachete, dar imagini video au arătat, de asemenea, un posibil impact și fum ridicându-se dintr-o zonă din Tel Aviv. Amploarea oricăror pagube nu este încă clară.

UPDATE 21:55 Reporterul BBC relatează din Tel Aviv că a văzut explozii uriașe pe cer, iar în cea mai recentă actualizare a Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), se menționează că „tirul continuă”: „Un alt val de zeci de rachete a fost lansat” către Israel, se adaugă în declarație. IDF precizează că exploziile pe care oamenii le aud „provin din interceptări sau impacturi”.

UPDATE 21:50 Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, tocmai a transmis că Iranul „va aplica lovituri grele” după ce Israelul „a declanșat războiul”, transmite BBC.

