Suspectul în cazul împuşcăturilor din Minnesota a fost identificat. Se numeşte Vance Boelter are 57 de ani și ar fi lucrat în cabinetul guvernatorului Tim Walz

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Suspectul în asasinarea şi tentativa de asasinare a doi congremeni din Minnesota a fost identificat ca fiind Vance Boelter, au declarat pentru CNN doi oficiali din agenţiile de aplicare a legii informaţi cu privire la acest caz. Suspectul ar fi lucrat și pentru cabinetul guvernatorului Tim Walz, relatează nypost.com

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conform presei americane, suspectul Vance Boelter (foto jos) a fost numit de două ori în Consiliul nepartizan de dezvoltare a forței de muncă al guvernatorului in Minnesota, prima dată în 2016 sub fostul guvernator Mark Dayton și din nou în 2019 sub guvernatorul Tim Walz.

El este încă în libertate, în ciuda schimbului de focuri de armă cu ofițerii care au ajuns la casa lui Hortman și l-au încolțit pentru scurt timp înăuntru, deși a lăsat în urmă un „manifest” care enumeră numele altor politicieni și un teanc de hârtii pe care scria „No Kings”, făcând referire la protestele anti-Trump la nivel național.

Atacul a fost în mod clar un „asasinat motivat politic”, potrivit lui Walz, dar oficialii nu au spus nimic despre motive – deși a avut loc la doar cinci zile după ce Melissa Hortman s-a alăturat liderilor republicani, fiind singurul democrat care a redus accesul imigranților ilegali din statul North Star la serviciile medicale de stat

Vance Boelter lucrează în prezent pentru o companie de securitate, Praetorian Guard Security. Pe site-ul companiei se precizează că Boelter este director al patrulelor de securitate şi a fost instruit de militari americani.

O căutare activă este în curs de desfăşurare pentru a ajuta la prinderea suspectului, au transmis autorităţile americane, conform nypost.com.

Reprezentanta din Congresul statului Minnesota Melissa Hortman – cea mai importantă democrată din camera locală – şi soţul ei au fost împuşcaţi şi ucişi sâmbătă dimineaţă devreme în ceea ce „pare a fi un asasinat motivat politic”, potrivit guvernatorului Tim Walz.

De asemenea, John Hoffman, senator în Congresul din Minnesota, şi soţia sa au fost ţinta aceluiaşi individ şi fiecare a fost împuşcat de mai multe ori, a informat Walz. Ei au fost supuşi unei intervenţii chirurgicale şi sunt în viaţă.

Forţele de ordine au fost chemate pentru prima dată sâmbătă, în jurul orei 2:00 a.m., ora locală, raportându-se că cineva i-a împuşcat pe Hoffman şi pe soţia sa. Poliţia a venit la locuinţa acestora şi a asigurat măsurile de prim-ajutor, după care cuplul a fost transportat la spital.

În jurul orei 3:35 a.m., s-a primit un alt apel în timp ce agenţii verificau preventiv locuinţa lui Hortman. Când ofiţerii de poliţie din Brooklyn Park au ajuns la faţa locului, au observat că pe alee se afla un vehicul de poliţie cu luminile de urgenţă aprinse şi ceea ce părea a fi un ofiţer de poliţie la uşă, care ieşea din casă, au declarat oficialii. Individul respectiv a tras imediat cu o armă asupra lor. Suspectul a reuşit să scape în timpul schimbului de focuri.

Departamentul de Poliţie Brooklyn Park a emis sâmbătă dimineaţă un ordin de căutare pe o rază de 5 km de Edinburgh Golf Course.

În interiorul maşinii suspectului au fost găsiţi nişte fluturaşi pe care scria „No Kings”, potrivit unei fotografii postate de patrula statului Minnesota. Oficialii au găsit, de asemenea, în vehicul un „manifest” care enumera „mulţi congresmeni şi alţi oficiali”, potrivit poliţiei.

Organizatorii protestelor „No Kings” au anunţat că manifestaţiile din Minnesota au fost anulate după incidentul armat. Citește detalii despre asasinat AICI