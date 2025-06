Sute de mii de persoane la parada grandioasă a lui Trump de la Washington: Suntem cea mai mare ţară din lume şi vom fi şi mai puternică – VIDEO

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Donald Trump a fost extrem de încântat de marea paradă militară la care a asistat sâmbătă la Washington, într-o zi marcată de ample manifestaţii împotriva politicii sale în întreaga ţară, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o atmosferă accentuată de asasinarea unui ales local sâmbătă dimineaţa şi de conflictul din Orientul Mijlociu, parada militară, pe de o parte, şi marşurile de protest, pe de altă parte, au subliniat măsura în care Statele Unite sunt profund divizate.

Preşedintele american, care îşi sărbătorea cea de-a 79-a aniversare, a asistat timp de aproximativ două ore, de la tribună, la defilarea a aproape 7 000 de soldaţi şi aproximativ 150 de vehicule militare, zeci de avioane şi elicoptere survolând zona.

Donald Trump a aplaudat adesea militarii şi s-a ridicat de mai multe ori în picioare pentru a saluta soldaţii la trecerea trupelor.

Dar, în ciuda paradei blindatelor şi tancurilor, mulţimea a manifestat un entuziasm măsurat, potrivit AFP.

Casa Albă a estimat numărul spectatorilor la 250.000.

Într-un discurs neobişnuit de scurt la finalul paradei, comandantul suprem a adus un omagiu soldaţilor săi, „eroi şi legende”, amintind de numeroasele bătălii din trecut.

„Suntem acum cea mai mare ţară din lume, iar ţara noastră va fi în curând mai mare şi mai puternică ca niciodată”, s-a felicitat Donald Trump.



‘For me that was the first moment tonight where you got the sense that you could be at a Trump rally, it hasn’t been like that over the course of the evening’@Stone_SkyNews reflects on Donald Trump’s speech at the military parade in Washingtonhttps://t.co/xRQfrWQ9LI pic.twitter.com/NiuSWkwQcw

— Sky News (@SkyNews) June 15, 2025

Seara s-a încheiat cu un mic concert şi un foc de artificii la poalele monumentului Washington. Bugetul anunţat pentru paradă a fost de 45 de milioane de dolari.

Această demonstraţie de forţă este neobişnuită în Statele Unite, unde ultima mare paradă militară datează din 1991, după Războiul din Golf. Şi, deşi evenimentul a sărbătorit oficial 250 de ani de la înfiinţarea armatei, faptul că a avut loc în ziua în care Donald Trump a împlinit 79 de ani a fost semnificativ, republicanul continuând să împingă limitele puterii prezidenţiale.

Ziua a început sub auspicii triste în Statele Unite, unde Melissa Hortman, în vârstă de 55 de ani, reprezentantă aleasă din Minnesota, şi soţul ei au fost ucişi în locuinţa lor la primele ore ale dimineţii de sâmbătă. Un „act deliberat de violenţă politică”, a denunţat Tim Walz, guvernatorul acestui stat nordic.

Un alt ales democrat şi soţia acestuia au fost, de asemenea, grav răniţi în locuinţa lor de focuri de armă.

Suspectul, un bărbat alb în vârstă de 57 de ani considerat „înarmat şi periculos”, este în continuare.

Ţara a fost, de asemenea, scena a sute de manifestaţii „No Kings” sâmbătă pentru a protesta faţă de «autoritarismul» lui Donald Trump şi a „militarizării democraţiei”.

Sute de mii de opozanţi ai lui Donald Trump au ieşit în stradă, fără incidente majore.

La New York, zeci de mii de oameni s-au adunat pe 5th Avenue, în ciuda ploii, într-o atmosferă prietenoasă.

La Los Angeles, după mitinguri împotriva arestării brutale a imigranţilor, mii de manifestanţi au mărşăluit sub privirile militarilor trimişi de Donald Trump pentru a încerca să limiteze violenţele. Membrii Gărzii Naţionale, care păzesc anumite clădiri, au fost huiduiţi de manifestanţi, dar nu au răspuns.