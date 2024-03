Canale Telegram publică informații neconfirmate despre o incursiune a soldaților ruși care luptă de partea Ucrainei în regiunile Kursk și Belgorod

Bloggerii militari ruși și tabloidul Telegram Baza au afirmat marți dimineață că în regiunea Kursk, în apropierea satului Tetkino, situat la granița cu Ucraina, are loc o „bătălie cu focuri de armă” unde „lucrează și artileria”. Alte surse menționează și regiunea Belgorod, potrivit BBC.

Canalul Telegram al “Legiunii Libertatea Rusiei”, interzisă în Rusia ca organizație teroristă, a publicat o postare cu cuvintele „granița traversată” și un videoclip filmat noaptea, care arată un vehicul blindat în mișcare.

🚨 BREAKING: Tanks with Russian Freedom Legion flags reportedly simultaneously entered both Belgorod and Kursk regions in Russia from Ukraine.

The Legion is composed of Russian soldiers fighting on the side of Ukraine against the Kremlin. pic.twitter.com/CWoDrtTp1t

— Igor Sushko (@igorsushko) March 12, 2024