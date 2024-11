Călin Georgescu și soția susțin că și-au cumpărat o casă în România doar în urmă cu 3 săptămâni, după ce s-au decis „să răspundă acestei chemări”

Cu atitudine bine studiată, Călin Georgescu și soția sa au transmis marți seara un lung mesaj video pe Facebook, victimizându-se și acuzând manipulare din partea „mașinăriei de partid”, „sistemului” și „instituțiilor media”, după criticile de după rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale. Acum Georgescu se dezice de toate afirmațiile și argumentele sale anterioare pro-ruse și antioccidentale, subliniind că el e doar un „făcător de bine” pentru națiune, „un român”.

În discursul lor este dezvăluită și această informație, achiziția unei case în România după ce Georgescu a decis să candideze la președinția României.

În mai multe rânduri s-a speculat că acesta nu trăia în România și că și-a instrumentat campania subterană pentru alegerile prezidențiale din Austria.

„(…) Vă rog să ne credeți că eram fericiți. Acum 3 săptămâni am reușit să ne cumpărăm o căsuța aici în România. Am locuit cu chirie până acum și era foarte liniștită viața. Însă atunci când Călin a hotărât să răspundă acestei chemări, am avut o singură condiție pentru a-l susține și a intra, ca fiecare pas care este un succes să-i fie nu atribuit lui, ci lui Dumnezeu”, a spus soția lui Georgescu.

Cristela, soția lui Georgescu, este și ea foarte activă în mediul online, promovând tot soiul de terapii „alternative”, prezentându-se ca educator „naturopat”. Ea vinde informații despre alimentație sănătoasă fără a avea vreo specializare medicală în acest sens. Știre în curs de actualizare