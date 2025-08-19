Dragoș Pîslaru, despre ancheta Corpului de Control privind microbuzele la suprapreţ din Prahova: Există posibilitatea ca pe zona de legalitate, paşii înlănţuiţi, unul câte unul, să ţină, dar există întrebări cu privire la oportunitate

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marţi, despre ancheta Corpului de Control privind microbuzele cumpărate la suprapreţ în Prahova, că există posibilitatea ca pe zona de legalitate, paşii înlănţuiţi, unul câte unul, să ţină, dar există întrebări cu privire la oportunitate şi rezonabilitate, transmite News.ro.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a fost întrebat despre ancheta Corpulului de Control al ministerului, pentru microbuzele luate la suprapreţ în Prahova.

”În acest moment există nu numai o investigaţie, ci trei. Două investigaţii sunt automate oarecum, în sensul că Ministerul Educaţiei, prin departamentul lor de PNRR, s-a autosesizat, pentru că există o procedură europeană, care ţine de sesizarea de neregul şi să te uiţi să vezi dacă ai probleme sau nu. În acelaşi timp, MIPE, în calitate de coordonator naţional, iarăşi, ca procedură automată, fără ca eu, ca ministru, să intervin, s-a sesizat tot pe zona de PNRR, Direcţia Generală PNRR s-a sesizat, având vedere că este o cheltuială care e făcută din fonduri PNRR. Aceste două sesizări automate vin evident legate de procedura clasică de sistem de management şi control pe fonduri europene. Peste aceste lucruri, a fost anunţul pe care eu l-am făcut în calitate de ministru al investiţiei şi proiectelor europene, în care am trimis Corpul de Control”, a menţionat Pîslaru.

El a explicat de ce a trimis Corpul de Control, arătând că ”există posibilitatea ca pe zona de legalitate, paşii înlănţuiţi, unul câte unul, să ţină, din perspectiva legalităţi, dar există întrebări cu privire la oportunitate, rezonabilitate şi alte lucruri care sunt legate de folosirea banilor europeni”.

”Ca să mă asigur că am o imagine şi o înţelegere în calitate de ministru al investiţiilor şi proiectelor europene cu privire la acest subiect care este până la urmă un subiect de echitate, în timp ce strângem cureaua şi facem economii în toate părţile, cel puţin din primele informaţii furnizate public chiar de mass media rezultă că discutăm aici de nişte sume care la prima vedere parcă sunt mai mari decât ar fi un cost rezonabil pentru un astfel de microbuz. Evident Corpul de Control şi această anchetă pe care o va face Corpul de Control, la ordinul pe care l-am dat, nu este o anchetă de a judeca situaţia, ci de a vedea, de a verifica dacă există rezonabilitate, dacă există suspiciune pentru a transmite mai departe aceste informaţii către Parchetul european şi poate alte organe abilitate, în funcţie de aceste rezultate”, a mai spus el.

Ministrul Dragoş Pîslaru a spus că ”ancheta Corpului de Control este în derulare şi spre deosebire de celelalte două proceduri care au ca termen trei luni de zile va avea o prezentare din partea şefului Corpului de Control din MIPE, mai devreme de acest termen şi speranţa sa este că cel târziu până la sfârşitul lunii să aibă măcar o privire generală cu privire la acest subiect”.