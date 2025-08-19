Un război cu Israelul poate reizbucni „în orice moment”, avertizează prim-vicepreşedintele iranian Mohammad Reza Aref

Prim-vicepreşedintele iranian Mohammad Reza Aref avertizează că un nou război cu Israelul poate izbucni ”în orice moment”, la peste două luni de la un conflict sângeros între cele două ţări, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Trebuie să fim pregătiţi în orice moment de confrintare. Azi nu suntem nici măcar într-o situaţie de armistiţiu, există mai degrabă o încetare a ostilităţilor”, a declarat luni Mohammad Reza Aref.

În urma armistiţiului, oficiali şi comandanţi iranieni dau asigurări că Iranul este pregătit de o nouă confruntare, dar că nu caută războiul.

Iranul ”pregăteşte planuri pentru cel mai rău scenariu”, anunţa un consilier militar al lideruluu suprem iranian Ali Khamenei, Yahya Rahim Safavi, citat duminică de cotidianul Shargh.

”În prezent nu există un armistiţiu adevărat, suntem în fază de război, iar acesta poate izbucni în orice moment. Nu există niciun protocol, nicio reglementare, niciun acord între noi şi israelieni şi nici între noi şi americani”, sublinia el.

La 13 iunie, Israelul a lansat atacuri-surpriză pe teritoriul iranian, unde a desfăşurat sute de atacuri vizând instalaţii militare şi nucleare şi a ucis cercetători din programul iranian nuclear şi gradaţi de rang înalt.

Statele Unite au bombardat la 22 iunie instalaţii nucleare în Iran şi au anunţat o încetare a ostilităţilor la 24 iunie.

Iranul a ripostat cu tiruri de rachetă şi drone în israel şi a vizat cea mai importantă bază americană din Orientul Mijlociu, în Qatar.

Peste 1.000 de persoane au fost ucise în Iran în războiul din iunie, potrivit autorităţilor iraniene.

Israelul a anunţat, la rândul său 28 de morţi.

Puterile occidentale şi Israelul acuză Iranul de faptul că vrea să doteze cu arma nucleară, însă Teheranul demzinte.