Călin Georgescu, critici pentru ”principalul partid de opoziție”: Poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români / AUR e cel mai mare partid de opoziție

Călin Georgescu, candidatul prezidențial acuzat de procurori de discurs legionar, a lansat luni critici la adresa a ceea ce el a numit ”principalul partid de opoziție”. ”Cu această ocazie aș vrea să transmit principalului partid de opoziție că poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români”, a spus Georgescu, fără să pronunțe numele partidului. În acest moment, AUR e cel mai mare partid de opoziție.

Georgescu a mai declarat că nu va candida la Primăria București și că nu își face un nou partid.

”Nu construiesc nici un partid nou, nu candidez la primăria Bucureștiului, eu am câștigat alegerile prezidențiale și nu am de ce să cobor ștacheta”, a spus Georgescu luni la ieșirea de la Inspectoratul de Poliție Ilfov, unde trebuie să se prezinte periodic.

Nu e clar la ce s-a referit când a lansat criticile, dar ele vin în contextul în care Georgescu și George Simion, liderul partidului extremist AUR, s-au ignorat reciproc în urmă cu tre săptămâni la Broșteni. Cei doi au vizitat în aceeași zi comuna suceveană afectată de inundații, dar s-au evitat.

După acel moment, Simion a făcut o lansat PSD oferta publică de a face o coaliție guvernamentală cu AUR, cu Georgescu premier.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a refuzat public oferta lui Simion și a spus că PSD rămâne în actuala coaliție de guvernare.