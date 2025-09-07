G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Calificări pentru Cupa Mondială: În grupa României, Bosnia a făcut un galop…

România U21 - Finlanda U21
Sursă foto: Echipa națională de fotbal a României

Calificări pentru Cupa Mondială: În grupa României, Bosnia a făcut un galop de sănătate în San Marino, Austria s-a chinuit cu Cipru / Irlandezii au revenit de la 0-2 cu Ungaria

Articole7 Sep 0 comentarii

Echipa naţională a Austriei a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională a Ciprului, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Tot în grupa României, Bosnia a dispus cu 6-0 în San Marino. În grupa F, Irlanda a fost condusă cu 2-0 de Ungaria, dar a egalat în prelungiri, scor 2-2, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

La Linz, Austria a câştigat la limită meciul cu Cipru. În echipa oaspeţilor Tzionis, de la UTA Arad, a fost titular, iar dinamovistul Kyriakou a intrat pe parcurs. Gazdele nu au reuşit să înscrie decât din penalti, în minutul 54, prin Sabitzer şi au ajuns la trei victorii din trei meciuri disputate în grupa H.

Bosnia nu a avut probleme la Serravalle, unde gazdele au rămas în zece, după eliminarea lui Golinucci, din minutul 16.  Cinci minute mai târziu Tahirovic deschidea scorul, apoi golurile au curs în poarta lui Colombo. Bosnia s-a impus cu 6-0, iar pe tabelă şi-au mai înscris numele Dzeko (min. 70 şi 72), Bazdar (min. 81), Alajbegovic (min. 85) şi Mujakic (min. 90).

În grupa H, liderul clasamentului este Bosnia, cu patru victorii din patru meciuri, 12 puncte, urmată de Austria (9 puncte). România este pe trei, cu şase puncte din patru meciuri. Cipru (un punct) şi San Marino, fără puncte, nu intră în calculele calificării.

Într-un meci din grupa F, la Dublin, Ungaria a condus cu 2-0 după primul sfert de oră, prin golurile marcate de B. Varga (min. 2) şi Sallai (min. 15). Evan Ferguson a redus din diferenţă după pauză, în minutul 49, pentru ca Roland Sallai să fie eliminat în minutul 52 după un fault asupra lui O’Shea.

Gazdele au reuşit să egaleze în al treilea minut de prelungiri, prin Adam Idah, şi scorul final a fost Irlanda – Ungaria 2-2, la debutul celor două echipe în grupa F.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Portugalia a câştigat în Armenia, scor 5-0, în calificările pentru Cupa Mondială / Ronaldo a reuşit golul cu numărul 140 pentru echipa naţională

Articole6 Sep • 592 vizualizări
0 comentarii

Louis Munteanu ratează şi meciul cu Cipru. Are o leziune musculară la gambă

Articole6 Sep • 127 vizualizări
0 comentarii

Ungaria se opune în continuare aderării Ucrainei la UE, deşi Zelenski argumentează că inclusiv Rusia o acceptă

Articole5 Sep • 182 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.