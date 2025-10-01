Burberry l-a concediat pe șeful departamentului de diversitate

Burberry a concediat șeful departamentului de diversitate în cadrul unei reorganizări radicale a gigantului produselor de lux, scrie The Telegraph.

Într-o mișcare care ar putea semnala o retragere din eforturile sale de diversitate, echitate și incluziune (DEI), retailerul l-a demis pe Geoffrey Williams și i-a eliminat complet funcția.

Williams, care era vicepreședinte global incluziunea colegilor la Burberry, a declarat că a fost „eliminat treptat” ca parte a unei restructurări la nivel de companie.

Compania urmărește un plan radical de redresare care vizează reducerea costurilor cu cel puțin 60 de milioane de lire sterline, șefii sugerând în luna mai că acest lucru ar putea duce la eliminarea a 1.700 de posturi până în 2027, echivalentul a aproximativ o cincime din forța de muncă.

Williams, care se descrie ca un „lider de opinie cheie”, a declarat că a fost concediat din companie în timpul verii.

Decizia Burberry de a renunța la directorul său pentru incluziune semnalează o schimbare în cadrul grupului de lux, care de ani de zile a căutat să promoveze diversitatea.

În 2019, acesta a prezentat o serie de inițiative privind diversitatea și incluziunea, printre care instruirea personalului în materie de prejudecăți inconștiente și înființarea unui comitet consultativ format din experți externi în domeniul culturii.

Rolul lui Williams a fost eliminat în contextul unei retrageri mai largi a companiilor din DEI, determinată în mare parte de măsurile represive luate de Donald Trump în SUA.

La începutul acestui an, președintele SUA a interzis programele DEI în agențiile federale și a pus capăt contractelor guvernamentale cu „companiile woke” care au continuat să adopte aceste politici.

Comisia pentru egalitate de șanse în domeniul ocupării forței de muncă din SUA a avertizat, de asemenea, angajatorii că politicile lor DEI ar putea fi ilegale, ceea ce a determinat companii precum Meta, Amazon și Walmart să renunțe la politicile lor sau să le reducă.

Presiunea de a reduce costurile

Deși nu este clar dacă Burberry renunță la propriile eforturi în materie de diversitate, decizia de a elimina funcția lui Williams riscă să fie percepută ca un semn de retragere.

Pe site-ul său web, compania afirmă că continuă să aibă un program DEI axat pe „promovarea unei culturi deschise și incluzive”. Cu toate acestea, compania a declarat că va consolida eforturile în materie de diversitate în acest an.

Aceasta se întâmplă în contextul în care gigantul luxului se confruntă cu o presiune tot mai mare de a reduce costurile.

În luna mai, compania a dezvăluit că a înregistrat o pierdere de 66 de milioane de lire sterline în anul încheiat în aprilie, comparativ cu profitul de 383 de milioane de lire sterline din anul precedent. Compania a declarat că veniturile au scăzut cu 17% până la 2,4 miliarde de lire sterline, în timp ce vânzările au scăzut cu 12%.

Joshua Schulman, care s-a alăturat companiei în calitate de director executiv anul trecut, a declarat că compania traversează o perioadă „dificilă”.

El a anunțat deja închiderea câtorva magazine și a eliminat tura de noapte la fabrica din Castleford pentru a reduce costurile și supracapacitatea.

Schulman a declarat că acest lucru este „esențial pentru a proteja viabilitatea pe termen lung a operațiunilor noastre de producție din Marea Britanie”.