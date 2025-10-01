Moscova blochează vânzarea filialei Raiffeisen din Rusia (Reuters)

Grupul austriac Raiffeisen Bank International (RBI) a eşuat în noua încercare de a-şi vinde subsidiara rusă, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, în condiţiile în care Moscova caută să menţină legătura financiară cheie cu Occidentul.

Subsidiara Raiffeisen din Rusia este cel mai mare creditor din ţară care nu face obiectul sancţiunilor care au izolat rivalii locali, având astfel o importanţă critică pentru plăţile comerciale ale Moscovei, inclusiv exporturile de gaze către Europa.

Oficialii ruşi se opun vânzării, în parte deoarece sunt îngrijoraţi că un cumpărător rus ar fi expus sancţiunilor occidentale impuse RBI, susţin sursele.

Raiffeisen speră să vândă o participaţie în subsidiara rusă unui cumpărător local, în speranţa că Moscova va debloca repatrierea profiturilor de miliarde de euro realizate de RBI de pe urma afacerii din Rusia, transmite Agerpres.

De asemenea, grupul austriac este sub presiunea autorităţilor din SUA şi UE pentru a se retrage din Rusia, în urma războiului din Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Raiffeisen a precizat, fără a se referi la discuţiile recente, că banca îşi reduce afacerile în Rusia iar orice vânzare a afacerii necesită aprobarea autorităţilor de la Moscova.

„RBI negociază vânzarea subsidiarei ruse”, a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că banca nu poate oferi un interval de timp „din cauza numeroaselor aprobări care trebuie obţinute, inclusiv in partea autorităţilor ruse”.

În trecut, directorul general al RBI, Johann Strobl, a făcut câteva încercări pentru vânzarea subsidiarei ruse, iar sursele susţin că acesta a venit în Rusia pentru accelerarea discuţiilor.

Banca Centrală a Rusiei a precizat că nu comentează în privinţa discuţiilor cu anumite bănci.

Deocamdată, Raiffeisen continuă să fie importantă pentru Rusia, la gaze şi alte plăţi, chiar dacă şi-a redus activitatea, iar autorităţile de la Moscova vor să o menţină ca poartă de acces pentru transferuri de bani în Europa, susţin sursele.

Statutul special şi dimensiunea Raiffeisen, de departe mult mai mare decât a altor bănci europene din Rusia, cum ar fi subsidiarele UniCredit şi OTP Bank, au permis RBI să obţină profituri de aproximativ şapte miliarde de euro, care acum sunt blocate în Rusia.

Purtătorul de cuvânt a dat asigurări că Raiffeisen a redus activitatea de creditare, depozitele şi plăţile în Rusia, iar plăţile „sunt supuse unor restricţii severe şi respectă sancţiunile”.