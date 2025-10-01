Novak Djokovic, duel al veteranilor la Mastersul de la Shanghai contra lui Marin Cilic

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Novak Djokovic va participa la Mastersul de la Shanghai, competiție unde în turul al doilea va da peste Marin Cilic, într-un adevărat duel al veteranilor din circuitul ATP.

În vârstă de 38 de ani, Nole va juca împotriva lui Marin Cilic (37 de ani) la meciul de debut de la Shanghai.

De-a lungul timpului, cei doi s-au întâlnit de 21 de ori în circuitul mondial, scorul fiind 19-2 în favoarea Djokerului.

Singurele victorii ale croatului au venit la Mastersul de la Paris (în 2016, în faza sferturilor) și pe iarba de la Queen’s în finala ediției din 2018.

În runda inaugurală de la Shanghai, Cilic a trecut de Nikoloz Basilashvili în două seturi, scor 6-3, 7-6(5).

Sealed in style 💫@cilic_marin defeats Basilashvili 6-3 7-6(5) to book a date with Novak Djokovic in the second round.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/yIbuKKmBnB — ATP Tour (@atptour) October 1, 2025

Mastersul de la Shanghai are loc în perioada 1-12 octombie, are premii totale în valoare de $9.193.540, iar campionul en-titre este Jannik Sinner (în 2024).

Primii trei favoriți sunt Jannik Sinner, Alexander Zverev și Novak Djokovic.